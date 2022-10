CHICAGO ( WGN ) – Una mujer de St. Louis presentó una demanda federal en Chicago contra cinco fabricantes de cosméticos, incluido L’Oreal, alegando que sus productos para alisar el cabello pueden causar cáncer de útero.

Jenny Mitchell presentó la demanda en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el norte de Illinois, alegando que estuvo expuesta a ftalatos y sustancias químicas disruptoras endocrinas en productos para el cuidado del cabello de forma directa e inmediata, lo que condujo a su diagnóstico de cáncer de útero.

Las alegaciones en la demanda son contra L’Oreal USA Inc. y L’Oreal USA Products Inc., Strength of Nature Global LLC, Soft Sheen Carson (WI) Inc., Dabur International Ltd. y Dabur USA Inc., y Namaste Laboratories. .

Mitchell dijo que comenzó a usar alisadores químicos para el cabello cuando tenía unos 8 años en tercer grado.

“La sociedad ha convertido en norma verse de cierta manera para sentirse de cierta manera”, dijo Mitchell.

Dos décadas después, a los 28 años, acudió a una cita de fertilidad y se sometió a una ecografía de rutina. Tres días después, le dijeron que le habían diagnosticado cáncer de útero. Posteriormente tuvo que someterse a una histerectomía.

La demanda establece que las sustancias químicas disruptoras endocrinas que se encuentran comúnmente en los productos para alisar el cabello pueden causar cáncer de útero, específicamente la sustancia química fabricada altamente tóxica conocida como DI-2-Ethylhexylphthalate, o DEHP.

“A millones de niñas se les pone esto en la cabeza a los 7, 8, 9 años, a veces dos veces al mes o cada dos meses”, dijo la abogada Diandra Debrosse Zimmerman.

Los abogados en la demanda señalan un estudio reciente publicado por el Instituto Nacional de Salud que mostró que las mujeres que usaban alisadores químicos tenían un mayor riesgo de cáncer de útero.

De las más de 33,000 mujeres que participaron en el estudio durante una década, 378 de ellas desarrollaron cáncer de útero, y aquellas que informaron usar alisadores químicos para el cabello tenían más del doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad en comparación con aquellas que no los usaron .

WGN contactó a las empresas nombradas en la demanda, pero no recibió una respuesta inmediata.