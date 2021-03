Locutor de baloncesto de chicas de secundaria usa insultos raciales cuando los jugadores se arrodillan para el himno

NORMAN, Oklahoma ( KFOR ) – Un locutor de un juego de baloncesto de chicas de una escuela secundaria de Oklahoma fue captado por un micrófono caliente lanzando un insulto racial a los jugadores que se arrodillaron durante el himno nacional.

Cuando los estudiantes de Norman High School se arrodillan, se puede escuchar a uno de los locutores en un video publicado en las redes sociales que dice “¿Están arrodillados? Que se jodan “.

“Espero que a Norman le den una patada”, dice. “F—— n——.”

The Frontier informa que Matt Rowan, el propietario de la plataforma que alojó la transmisión en vivo, OSPN, admitió más tarde haber hecho los comentarios después de primero negar que fuera él. Supuestamente dijo en un comunicado que su diabetes podría haberle hecho decir lo que dijo.

“Diré que sufro de diabetes tipo 1 y durante el juego mi nivel de azúcar estaba subiendo”, dijo Rowan. “Sin excusar mis comentarios, no es inusual cuando mi nivel de azúcar sube que me desorienta y, a menudo, digo cosas que no son apropiadas, además de hirientes”.

https://twitter.com/DGoforth918/status/1370507170702372866?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1370507170702372866%7Ctwgr%5E%7Cws_href2%5Esur% 2Fancadores-capturados-en-transmisiones-haciendo-comentarios-racistas-como-jugadores-en-el-equipo-arrodillados-para-el-himno-nacional% 2F

El superintendente de las Escuelas Públicas de Norman, Nick Migliorino, dijo en un comunicado que están indignados por los “comentarios racistas y de odio” hechos por los locutores.

Anoche, durante el juego de baloncesto femenino de Norman High School contra Midwest City en el Torneo de baloncesto estatal 6A de Oklahoma, los locutores de la red de la Federación Nacional de Escuelas Secundarias (NFHS) en una transmisión en vivo hicieron comentarios racistas y de odio dirigidos a nuestros estudiantes atletas de Norman High. Los locutores fueron contratados por OSSAA para el torneo estatal.



Condenamos y no toleraremos las palabras y actitudes repugnantes de estos locutores. Este tipo de discurso de odio no tiene cabida en nuestra sociedad y nos indigna que esté dirigido a cualquier ser humano, y en particular a nuestros estudiantes.



Apoyamos plenamente el derecho de nuestros estudiantes a la libertad de expresión y nuestro enfoque inmediato es apoyar a estas niñas y sus entrenadores y familias, particularmente a nuestros estudiantes negros y al personal de entrenadores. Es trágico que el arduo trabajo y la habilidad de este equipo se vean ensombrecidos por las viles y malignas palabras de estos individuos. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar y elevar a nuestro equipo y a todos los afectados por este incidente.



En el futuro, NPS dependerá únicamente de nuestro socio comunitario de larga data, SportsTalk Media, para transmitir en vivo el resto del torneo, ya que tenemos plena confianza en su capacidad probada para apoyar respetuosamente a nuestros estudiantes atletas. DR. NICK MIGLIORINO , SUPERINTENDENTE

Varios jugadores, administradores y figuras locales de Norman High también acudieron a Twitter para responder (Advertencia: el video en el tweet a continuación contiene lenguaje explícito).

• Frankie Parks, entrenador de NHS: “¡¡ ¡ Hola @NFHSNetwork parece que te olvidaste de cortar el micrófono !!! ¡¡”F ****** N ******” es el que realmente me atrapó !! ¡¡Cuéntanos cómo te sientes!! ¡¡¡ES POR ESO QUE SE ARRODILLAN !!! “

• Chantae Embry, puesto de alto nivel del NHS: “Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. repugnante. y la gente quiere saber por qué nos arrodillamos. aquí hay un excelente ejemplo de por qué lo hacemos. Estoy orgulloso de mi equipo y de mí por usar nuestras voces y ser escuchados. Amo a mis chicas y terminemos. #MORETHANANATHLETE ”

• Myka Perry, guardia junior del NHS: “Irrespetuoso y repugnante. Por eso nos arrodillamos. Amo a mis hermanas y eso nos hace mucho más fuertes. Eres parte del problema.”

• Breea Clark, alcaldesa de Norman (@ClarkForNorman): “Estoy furiosa y absolutamente disgustada por los comentarios racistas y de odio dirigidos hacia las mujeres jóvenes del equipo de baloncesto de Norman High School por un locutor en la transmisión en vivo del juego de anoche.

• Emily Virgin, líder de la minoría de la Cámara de Representantes de OK (@EmilyVirginOK): “Estoy absolutamente disgustada por las acciones de los locutores que usaron insultos racistas contra nuestro equipo de baloncesto de Norman High. Deben renunciar inmediatamente o ser despedidos. Nuestros estudiantes-atletas deben ser elogiados por su valentía, no menospreciados. Angustioso.”

La OSSAA fue consciente de que se hicieron algunos comentarios muy ofensivos e inapropiados durante la transmisión en vivo de la NFHS del juego de baloncesto del torneo estatal de cuartos de final entre los equipos femeninos de Norman High School y Midwest City en Sapulpa High School el jueves por la noche.

En nombre de la red NFHS y la OSSAA, nos disculpamos sinceramente porque esto sucedió en uno de nuestros eventos. Mientras estamos investigando el incidente, este equipo no realizará más juegos durante el resto de nuestros campeonatos. Este tipo de comportamiento nunca será tolerado por nadie que represente a la NFHS o la OSSAA. Los playoffs de los torneos estatales son un momento especial para nuestras escuelas, sus estudiantes y sus comunidades, y todo lo que sea contraproducente para las actividades educativas se abordará de manera inmediata y adecuada.

Haremos más comentarios cuando terminemos nuestra investigación “. DAVID JACKSON, DIRECTOR EJECUTIVO

ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE OKLAHOMA

Nos sentimos asqueados por los comentarios hechos anoche al comienzo de la transmisión de la NFHS Network del juego de baloncesto femenino OSSAA entre Norman High School y Midwest City High School. Los pensamientos expresados de ninguna manera representan a la Red NFHS y estamos indignados de que hayan encontrado su camino en nuestra producción.

La Red NFHS condena firmemente el racismo, el odio y la discriminación, y no hay lugar para esto en los deportes de la escuela secundaria ni en ningún otro lugar.

Nos disculpamos sinceramente con los estudiantes, sus familias y toda la comunidad por tener comentarios tan ignorantes expresados durante la transmisión. Estamos investigando agresivamente el incidente y nos aseguraremos de que las personas responsables no tengan ninguna relación con la red NFHS en el futuro. RED DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS SECUNDARIAS (NFHS)

La superintendente estatal de instrucción pública, Joy Hofmeister, hizo las siguientes observaciones: “Los comentarios hechos fueron repugnantes y viles. Es fundamental para todos nosotros tener claro que el racismo no tiene lugar en la sociedad y nunca debe ser tolerado, especialmente en nuestras escuelas públicas. Me duele el corazón por las jóvenes atletas que fueron sometidas a esta odiosa y repugnante diatriba “.