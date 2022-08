Could student loan forgiveness impact inflation? (Getty)

(NEXSTAR) – A millones de estadounidenses pronto se les perdonará parte o la totalidad de su deuda de préstamos estudiantiles federales luego de un anuncio del miércoles por parte de la administración Biden. Pero queda una gran pregunta: ¿cómo recibirá la condonación de su préstamo si califica ?

Si bien la Casa Blanca dice que 43 millones de prestatarios pueden esperar recibir alivio, se espera que aproximadamente 20 millones de ellos tengan el saldo restante de su préstamo federal para estudiantes borrado por completo, no está exactamente claro cómo los prestatarios solicitarán la condonación.

Según el Departamento de Educación de EE. UU., casi 8 millones de prestatarios pueden calificar para el alivio automáticamente según los datos de ingresos que ya tiene el departamento.

Si el Departamento de Educación no tiene sus datos de ingresos, o no está seguro si la agencia los tiene, no hay mucho que hacer ahora.

En cambio, deberá esperar a que la administración de Biden inicie un proceso de solicitud, que estará disponible “en las próximas semanas”. La solicitud estará disponible antes de que finalice la pausa de pago de préstamos estudiantiles el 31 de diciembre.

Puede registrarse para recibir una notificación cuando la solicitud esté disponible a través del Departamento de Educación completando este formulario .

El miércoles, el presidente Biden anunció la “cancelación de la deuda estudiantil específica” para ayudar a “los prestatarios con mayor riesgo de morosidad o incumplimiento una vez que se reanuden los pagos”.

El perdón está restringido en función de los ingresos. Los prestatarios “con ingresos anuales durante la pandemia de menos de $125,000 (para individuos) o menos de $250,000 (para parejas casadas o cabezas de familia)” serán elegibles para un alivio de hasta $10,000, según el Departamento de Educación.

Los prestatarios con los mismos límites de ingresos que recibieron una Beca Pell en la universidad serán elegibles para una cancelación de deuda de hasta $20,000. ¿No está seguro si tiene una Beca Pell? Aquí le mostramos cómo averiguarlo .

Además de la condonación de préstamos estudiantiles, la administración de Biden extendió la pausa de pago de los préstamos hasta fines de 2022, propuso cambiar una nueva regla para crear un nuevo plan de pago basado en los ingresos que reducirá sustancialmente los pagos mensuales futuros para los estudiantes de bajos y medianos ingresos. prestatarios de ingresos, y propuso cambios a largo plazo en el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público.