En respuesta a una investigación explosiva, los principales bautistas del sur han publicado una lista previamente secreta de cientos de pastores y otro personal afiliado a la iglesia acusados de abuso sexual.

La base de datos de 205 páginas se hizo pública el jueves por la noche. Incluye más de 700 entradas de casos que abarcan en gran medida desde 2000 hasta 2019.

Su existencia se hizo ampliamente conocida el domingo cuando la firma independiente, Guidepost Solutions, la incluyó en su bombazo informe que detalla cómo el Comité Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur manejó mal las denuncias de abuso sexual, bloqueó a numerosos sobrevivientes y priorizó proteger a la SBC de responsabilidad.

Los líderes del Comité Ejecutivo, Rolland Slade y Willie McLaurin, en una declaración conjunta, calificaron la publicación de la lista como “un paso inicial, pero importante, para abordar el flagelo del abuso sexual e implementar la reforma en la Convención”.

“Cada entrada en esta lista nos recuerda la devastación y destrucción provocada por el abuso sexual”, dijeron. “Nuestra oración es que los sobrevivientes de estos actos atroces encuentren esperanza y curación, y que las iglesias utilicen esta lista de manera proactiva para proteger y cuidar a los más vulnerables entre nosotros”.

El informe de Guidepost, publicado después de una investigación de siete meses, contenía varias revelaciones explosivas. Entre ellos: D. August Boto, ex vicepresidente y consejero general del comité, y el ex portavoz de la SBC, Roger Oldham, mantuvieron su propia lista privada de ministros abusivos. Ambos se jubilaron en 2019. La existencia de la lista no era muy conocida dentro del comité y su personal.

“A pesar de recopilar estos informes durante más de 10 años, no hay indicios de que (Oldham y Boto) o cualquier otra persona haya tomado alguna medida para garantizar que los ministros acusados ya no estuvieran en posiciones de poder en las iglesias de SBC”, dice el informe.

El Comité Ejecutivo no hizo adiciones a la lista publicada, pero sus abogados redactaron varias entradas, así como los nombres e información de identificación de los sobrevivientes y otras personas no relacionadas con los acusados, dijo la declaración conjunta del jueves.

Hicieron públicas “entradas que hacen referencia a una admisión, confesión, declaración de culpabilidad, condena, juicio, sentencia o inclusión en un registro de delincuentes sexuales”, y esperan que algunas de las entradas redactadas en la lista se hagan públicas una vez que se realicen más investigaciones. La lista también incluye ministros bautistas que no están afiliados a la SBC.

Los sobrevivientes y defensores han pedido durante mucho tiempo una base de datos pública de abusadores . La creación de un “sistema de información de delincuentes” fue una de las recomendaciones clave del informe de Guidepost, que fue contratado por el Comité Ejecutivo después de que los delegados de la reunión nacional del año pasado presionaran para que se realizara una investigación externa.

También en el informe había una acusación impactante de que Johnny Hunt, un pastor con sede en Georgia y ex presidente de la SBC, agredió sexualmente a la esposa de otro pastor durante unas vacaciones en la playa en 2010. Hunt cuestionó la acusación y dijo en un comunicado que “nunca ha abusado cualquiera.”

Renunció el 13 de mayo como vicepresidente senior de evangelismo y liderazgo en la Junta de Misiones de América del Norte, la agencia de misiones nacionales de la SBC. El miércoles, los líderes de NAMB anunciaron cambios para abordar el problema, incluido el compromiso de investigar las acusaciones de abuso y la creación de un Comité de Prevención y Respuesta al Abuso para evaluar y fortalecer las políticas y procedimientos existentes.

También a raíz de la publicación del informe, los sobrevivientes han estado solicitando información sobre denuncias de abuso al Comité Ejecutivo, Guidepost y miembros de un grupo de trabajo creado para supervisar la investigación de la empresa, según un comunicado conjunto de las tres entidades.

Ahora está abierta una línea directa para los sobrevivientes, o alguien en su nombre, para denunciar denuncias de abuso: 202-864-5578 o SBChotline@guidepostsolutions.com. Las personas que llamen recibirán opciones de atención y se conectarán con un defensor, según el comunicado.

Guidepost mantendrá la línea directa y mantendrá la información confidencial, pero no investigará las acusaciones. La declaración conjunta describió la línea directa como una “medida provisional para los sobrevivientes” hasta que los delegados puedan aprobar reformas durante la reunión nacional de este año programada para el 14 y 15 de junio en Anaheim, California.

El grupo de trabajo espera hacer públicas sus mociones formales basadas en el informe de Guidepost la próxima semana. Esas recomendaciones luego se presentarán para una votación en Anaheim.