'Liberando para mí:' mujer navajo se convierte en sensación viral con videos de skate

(KXAN) - Pocos días después de que el controvertido video musical de su nuevo sencillo " Montero (Call Me By Your Name) " se volviera viral, el rapero Lil Nas X está avivando nuevamente la indignación por el lanzamiento de un par de zapatos.

Lil Nas X, quien saltó a la fama después de que su sencillo debut "Old Town Road" se convirtiera en un fenómeno global, creó " Satan Shoes " en colaboración con la marca de ropa MSCHF, según el medio de noticias de moda urbana / cultura SAINT.