WALKER, Michigan (WOOD) — Es el tipo de emergencia que espera tener a puerta cerrada. Pero para las personas con enfermedad inflamatoria intestinal o EII, los brotes dolorosos pueden presentarse en cualquier lugar y en cualquier momento.

Eso es exactamente lo que le sucedió a una familia de Walker, Michigan que disfrutaba de un helado en la heladería Double Dip Depot el domingo por la tarde.

“Pude ver que mi familiar estaba obviamente angustiado”, recordó Michael, un esposo y padre que pidió ser identificado solo por su nombre de pila.

“¿Quién quiere hablar públicamente sobre tener un accidente en el baño? ¿Ensuciarse en medio de un lugar público?” dijo, explicando que su familia sufre de EII, una condición hereditaria que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Una de cada 100 personas padece EII, que se caracteriza por una inflamación crónica del tracto gastrointestinal. A pesar del impacto de la EII en millones de estadounidenses, hay muy poca conciencia sobre las leyes de acceso a los baños, incluido el estatuto de Michigan, que se aprobó en 2008. La Ley de acceso a los baños (PDF) exige que las empresas minoristas con instalaciones sanitarias para empleados permitan a los clientes con condiciones médicas específicas para acceder a ellos si surge la necesidad.

“Reuní la documentación (de mi pariente), incluida una copia de su tarjeta (de emergencia médica) y la presenté en la ventanilla (Double Dip) diciendo: ‘Por favor, tenemos una emergencia, ¿podemos usar el baño?’ recordó Michael, quien dijo que los empleados fueron a buscar al dueño de la tienda, que no estaba familiarizado con la ley estatal.

Una tarjeta de alerta médica para personas con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.

“De hecho, saqué la ley, se la mostré en mi teléfono y me dijo: ‘No veo ninguna protección para nosotros. ¿Qué pasa si solo la estás inventando? No tenemos forma de saber si esto es la verdad… Cualquiera podría simplemente venir a nosotros y decir: “Sabes, necesitamos usar tu baño privado”, dijo Michael citando al dueño de la tienda.

Además de la tarjeta médica y la ley estatal, Michael dijo que también trató de mostrarle al propietario una carta firmada por un médico.

“Estábamos rogando”, dijo. “Dije: ‘Por favor, señor, esto es una emergencia médica… Esto no es algo que podamos simplemente detener. Mi familiar va a tener un accidente vergonzoso aquí en un minuto si ustedes no ayudan'”

El propietario se negó y se produjo el resultado previsto.

“Un miembro de mi familia terminó teniendo esa emergencia allí mismo, justo en el medio de su comedor al aire libre entre un montón de gente. El pobre hombre tuvo que conducir a casa con la ropa sucia”, dijo Michael.

VARIOS ESTADOS TIENEN ‘LEY DEL ALIADO’

El propietario de Double Dip Depot, James DeWinter, rechazó una entrevista en cámara con Target 8 pero explicó que nunca había oído hablar de la ley estatal.

También señaló que el puesto de helados no tiene acceso interior. En cambio, los clientes ordenan en un autoservicio o en una ventana frontal. Incluso después de leer la ley, DeWinter dijo que seguía preocupado por el riesgo para la salud y la seguridad que representaba que alguien entrara en la pequeña habitación donde trabajan sus empleados y preparan la comida.

Hay una advertencia en la ley que exime a las empresas en las que el acceso público al baño de un empleado representaría un riesgo. El estatuto también protege a los minoristas de la responsabilidad por el uso público de su baño a menos que el negocio “supiera o debiera haber sabido de la condición que causó la lesión o la muerte”.

Alrededor de un tercio de los estados de la nación han aprobado leyes de acceso al baño, a menudo denominadas Ley de Ally. Llevan el nombre de una mujer de Illinois con la enfermedad de Crohn que abogó por una legislación después de que una tienda le negara el uso del baño cuando tenía 14 años.

“Estaba llorando, doblada por el dolor. Hablamos con un empleado del probador y dijo que la tienda no tenía baños públicos”, explicó Ally Bain en un video de YouTube patrocinado por la Fundación de Crohn y Colitis.

En octavo grado, la clase de Bain fue de excursión al capitolio estatal, donde conoció a un legislador que le explicó cómo se hacen las leyes.

“Sabía desde el principio hasta el final que esto era lo correcto”, dijo Bain. “Mi familia me crió para ser mi propio defensor además de que ellos sean defensores de mí. Cuando estás enfermo, debes estar listo para defenderte a ti mismo”.

Michael está agradecido con Bain por su defensa.

“Ella es una heroína. Una chica valiente”, dijo, y señaló que espera que su propia defensa marque la diferencia.

“Si llegamos a una persona con esto y en cinco o 10 años esa persona dice: ‘Sí, puedes usar mi baño’ a alguien en una situación como la nuestra, eso es todo lo que importa. Esa persona que no lo hizo”. No tuve esa experiencia vergonzosa. Lo recordarán y lo apreciarán”, dijo, conteniendo las lágrimas.

LA VIOLACIÓN ES UNA CITACIÓN CIVIL DE $100

Varias agencias estatales le dijeron a Target 8 que la aplicación de la Ley de Acceso a Baños recaería en las fuerzas del orden locales. Si Michael decide presentar una denuncia y la policía determina que Double Dip Depot no está exento, la policía podría emitir una citación civil de $100 para la tienda.

“Puede ser difícil para los propietarios de pequeñas empresas mantenerse al tanto de las muchas leyes, normas y reglamentos estatales y federales que deben seguir”, escribió Amy Drumm, de la Asociación de Minoristas de Michigan, en un correo electrónico a Target 8.

“En el caso de la Ley de Ally, un minorista solo está obligado a permitir el acceso a un baño no público si se cumplen los seis criterios de la ley. Es muy posible que los clientes no estén familiarizados con todos los detalles de la ley y estén por lo tanto, se sienten frustrados si se les niega el acceso por no cumplir con los requisitos de la ley. La mayoría de las empresas quieren acomodar a los clientes lo mejor que pueden y permitirían el acceso siempre que sea seguro. Las empresas pueden dudar en permitir el acceso de los clientes a áreas no públicas, ya que eso podría exponerlos a una responsabilidad adicional”, concluyó Drumm.

La Crohn’s & Colitis Foundation lanzó recientemente un movimiento de baños abiertos para impulsar un mejor acceso en todo el país. Cassie Ray, de la fundación, dijo que hay muy pocos baños públicos en todo el país e instó a la gente a involucrarse en la campaña para impulsar el cambio.

También alentó a las personas a descargar la nueva aplicación de la fundación. Se llama We Can’t Wait y ofrece una base de datos de baños de acceso público. También ayuda a las personas a identificar empresas simpatizantes porque se alienta a los minoristas a asociarse con la fundación y enumerar sus instalaciones en la aplicación.