Legisladores demócratas presionan a Biden para vencer 50 mil dólares en deuda estudiantil

BOSTON (AP) – El presidente Joe Biden debería ayudar a quienes luchan por la abrumadora deuda de préstamos estudiantiles cancelando inmediatamente hasta 50,000 dólares de deuda para los prestatarios de préstamos estudiantiles federales, dijeron el jueves funcionarios electos demócratas.

Biden puede hacer el movimiento utilizando la autoridad existente que se le otorgó en virtud de la Ley de Educación Superior, dijeron la senadora Elizabeth Warren, la representante Ayanna Pressley y la fiscal general de Massachusetts Maura Healey en una conferencia de prensa por la tarde.

Pressley dijo que la acción abordará una crisis que perjudica de manera desproporcionada a los prestatarios negros y morenos.

“Estamos todos aquí para pedirle al presidente Biden que haga lo correcto con el movimiento que lo eligió y que use su autoridad ejecutiva para cancelar $ 50,000 en deuda de préstamos estudiantiles federales”, dijo Pressley.

Debido a las políticas históricamente discriminatorias, como la línea roja, que limitó la capacidad de las personas negras de obtener los préstamos bancarios necesarios para comprar viviendas y generar riqueza durante generaciones, los estudiantes negros y morenos que buscan ir a la universidad han tenido que depender más de los préstamos estudiantiles, Pressley dicho.

“Si el presidente Biden se toma en serio el cierre de la brecha de riqueza racial, si el presidente Biden busca reconstruir mejor, entonces debe usar su autoridad ejecutiva para emitir una cancelación generalizada de la deuda estudiantil”, dijo.

Limitar la cantidad de alivio de la deuda a $ 50,000 será más beneficioso para el número máximo de personas atrapadas bajo montones de deudas que dificultan la compra de viviendas, iniciar negocios y formar familias, dijo Warren.

La cancelación de 50.000 dólares en deuda ayudaría a cerrar la brecha de riqueza entre los prestatarios blancos y negros, dijo Warren. También dijo que el 40% de los que sacaron préstamos para estudiantes no pudieron terminar la universidad, y muchos de ellos luchan con la deuda mientras trabajan en trabajos con salarios más bajos.

El esfuerzo por perdonar la deuda de los estudiantes ha sido criticado por algunos ex titulares de deudas de estudiantes que dicen que trabajaron y ahorraron para pagar sus deudas y no creen que sea justo que otros deban salir del apuro.

Warren dijo que perdonar la deuda de préstamos estudiantiles es bueno para todos.

“Nuestra economía funcionaría mejor si todas las personas que tienen deudas por préstamos estudiantiles pudieran salir y comenzar sus pequeñas empresas, comprar casas, aceptar trabajos en el servicio público”, dijo. “Si vamos a asumir la posición de que si no lo obtuve en el pasado, no puedes obtenerlo ahora, nunca construiremos nada. No hubiéramos comenzado el Seguro Social. No hubiéramos comenzado Medicare ”.

La’Kayla Carpenter dijo que estaba a días de comprar su primera casa cuando se enteró de que tenía $ 23,000 en mora por préstamos estudiantiles. Ella dijo que trató de llegar a un acuerdo para que la cancelaran, pero se le negó.

“Hice todo lo que pude para mantenerme en la dirección correcta: fui a la escuela, me gradué, me casé, tuve hijos”, dijo. “Que me hicieran sentir como si fuera menos que una persona por eso realmente no se sentía tan bien”.

Biden anunció en enero que los pagos de préstamos estudiantiles federales permanecerían suspendidos y las tasas de interés se fijarían en 0% hasta al menos el 30 de septiembre, extendiendo una acción de la administración del ex presidente Donald Trump.

Desde entonces, la pausa en los pagos de préstamos estudiantiles se ha extendido a más de 1 millón de personas que incumplieron sus pagos de préstamos estudiantiles en poder de prestamistas privados que ofrecían préstamos respaldados por el gobierno federal en el marco de un programa que finalizó en 2010.