Lea la respuesta de Old Navy a la estudiante de primer grado que pidió jeans para niña con bolsillos reales

BENTONVILLE, Ark. (KRON) – Una estudiante de primer grado en Bentonville, Arkansas está ganando atención nacional después de que le pidió a Old Navy que hiciera jeans para niña con bolsillos reales.

Era parte de una tarea escolar en Evening Star Elementary que requería que Kamryn Gardner, de 7 años, escribiera una carta persuasiva.

“Querido Old Navy,

No me gusta que los bolsillos delanteros de los jeans de niña sean falsos. Quiero bolsillos delanteros porque quiero meter las manos en ellos. También me gustaría poner cosas en ellos. ¿Considerarías hacer jeans para niñas con bolsillos delanteros que no sean falsos? Gracias por leer mi solicitud “.

Las palabras de Kamryn fueron bastante poderosas, ¡considerando que Old Navy realmente respondió!

“Kamryn,

Muchas gracias por tomarse el tiempo de escribirnos sobre los bolsillos de los jeans de niñas. El equipo de productos para niños de Old Navy agradece su información y sus comentarios a medida que desarrollamos nuevos productos”.

Old Navy también envió a Kamryn cuatro pares de jeans con bolsillos reales.

“Kamryn, ¡eres la dueña de esos bolsillos! ¡Felicitaciones a Old Navy por hacer el día de esta estudiante de primer grado y el nuestro! #Whereexcellencelives”, escribió Bentonville Schools en Facebook.