'Le di una patada en la puerta a la cara': Niña de 12 años lucha contra un intruso doméstico

WOODLAND, California ( KTXL ) – Una niña, sola en casa, mantuvo la calma mientras luchaba contra un intruso en Woodland, una ciudad al noroeste de Sacramento.

“Escuché como golpes. Pensé que llamaba a la puerta porque tenía puestos los auriculares. Y cuando me quité los auriculares, me di cuenta de que alguien estaba tratando de entrar a la casa ”, le dijo a KTXL Nyletta Lincoln, de 12 años.

Lincoln estaba sola en casa alrededor del mediodía del viernes cuando dijo que un hombre extraño trató de abrir la puerta de su casa.

“Agarré mi bate de béisbol y entré a mi sala de estar y vi que la cerradura estaba rota y él estaba tratando de entrar”, recordó Lincoln.

Ella dijo que el hombre detuvo lo que estaba haciendo solo por un momento.

“Dijo ‘Déjame entrar’. Y grité ‘¡No!’ Y le di una patada en la puerta en la cara ”, dijo mientras su padre, Paul Lincoln, se reía de su descripción del evento.

“Estaba muy asustado. Pero lo sabía, sabía que él no podía entrar a la casa y lo sabía solo para proteger mi propia casa. No quise morir. No quería que robara nada en mi casa. Así que lo protegí ”, explicó Lincoln.

La policía de Woodland llamó a Paul Lincoln para decirle lo que había sucedido y que ella estaba bien.

“Dejé Big 5. Le estaba comprando un hacha arrojadiza”, dijo Paul Lincoln entre risas.

Papá dijo que la policía llegó a su casa justo a tiempo.

“La cadena simplemente se soltó tan pronto como estaban tirando hacia arriba. Y pudieron llegar a tiempo ”, dijo Paul Lincoln. “Gracias, Departamento de Policía de Woodland. Te apreciamos.”

El sargento de policía de Woodland. Victoria Danzl dijo que los agentes, que ya estaban en el área para una llamada de ronda unas dos horas antes, localizaron al sospechoso fuera de la puerta principal de los Lincoln y lo arrestaron.

“Sorprendente porque es un vecindario realmente tranquilo”, le dijo a KTXL la vecina Paula Corral. “Simplemente no tenemos ese tipo de cosas aquí. Ahora estamos cerrando nuestra puerta “.

En noviembre, la policía dijo que el mismo sospechoso fue arrestado por merodear después de que lo encontraron hurgando en la basura en el patio de un residente.

“Hay algunas similitudes entre la descripción y el tema y seguiremos con eso”, dijo Danzl.



Paul Lincoln dijo que su valiente hija se crió sabiendo un “plan alternativo” y que si alguien entraba, ella sabría qué hacer.

“Estoy orgulloso de ella. Ella es mi pequeña vikinga latina-irlandesa y está en nuestra sangre. Escogió la casa equivocada. Escogió la casa equivocada con un niño de 12 años más duro que yo ”, dijo Paul Lincoln entre risas.

