MEMPHIS, Tenn. ( WREG ) — Se encontró su camioneta robada, pero cuando una mujer de Memphis la recuperó, obtuvo más de lo que esperaba.

“Dije, Roger, mi esposo es Roger, dije Roger, no quiero quedarme con estas cosas”, dijo Christy Pennington. “Me da miedo”.

Encontró varias bolsas. Uno era un montón de chatarra. Gafas, cosas así. Luego otra bolsa estaba llena de bragas, así que la tiramos sin pensar en nada, ya sabes. christy pennington

Todo comenzó el 29 de junio en un estacionamiento de Front Street, donde el esposo de Pennington estacionó su camioneta Chevy Silverado roja de 2005.

“Mi esposo salió a trabajar y ya no estaba”, dijo.

Aproximadamente una hora después, la policía se detuvo. Hicieron preguntas, buscaron pruebas y elaboraron un informe.

“Pensamos que se había ido”, dijo Pennington.

Pero semanas después, los oficiales vieron el camión en Mt. Moriah Road. Dicen que el conductor, Stacey Hardwick, de 53 años, embistió un Chevy Cruze el 3 de agosto y amenazó a un hombre y una mujer dentro del vehículo, amenazando con “volarse los sesos”.

Cuando la policía trató de detenerlo, los condujo en una persecución hasta Mississippi, abandonando la camioneta de Pennington antes de que lo esposaran. Hardwick era buscado por 15 órdenes de arresto que incluían secuestro, agresión con agravantes, delincuente convicto en posesión de un arma de fuego y posesión de metanfetamina con la intención de fabricar, entregar o vender.

La policía dice que Stacey Hardwick estaba en la camioneta de Pennington (Cortesía: Departamento de Policía de Memphis)

“Cuando llamaron y nos dijeron, dijimos, wow, eso es algo”, dijo Pennington.

El 11 de agosto, Pennington pudo sacar el camión del lote de incautación. Le mostró al WREG de Nexstar estas imágenes de cómo se veía.







Imágenes que Pennington compartió con WREG



“RAM” había sido abofeteado en la parte posterior de la misma. La cama estaba llena de llantas y herramientas sucias. El interior era peor. Nada de eso le pertenecía.

Pennington dijo de inmediato que su esposo comenzó a revisarlo.

“Encontró varias bolsas. Una era un montón de basura. Gafas, cosas así. Luego otra bolsa estaba llena de bragas, así que la tiramos sin pensar en nada, ya sabes. Luego agarró esta bolsa”, dijo.

Una mochila roja contenía dos computadoras portátiles, tarjetas de crédito viejas y documentos de identidad de un hombre y dos mujeres.

“Busqué en Google los nombres de estas dos chicas, y no puedo encontrar nada sobre ninguna de ellas”, dijo.

El nombre del hombre cuya tarjeta de Seguro Social estaba en el camión, Doubse Edwards, coincidía con el de un hombre que fue arrestado en enero durante una operación encubierta.

“Busqué su nombre y fue entonces cuando descubrí que era uno de los nueve arrestados en enero por tráfico de personas”, dijo Pennington. Aún no está claro por qué supuestamente Hardwick tenía los artículos en el camión.

Los investigadores dicen que Edwards tenía metanfetamina y crack cuando accedió a tener relaciones sexuales con un agente encubierto que se hacía pasar por una prostituta de 16 años.

Pennington pensó que la policía querría saber acerca de los artículos que encontró, por lo que llamó al oficial de policía que hizo el informe.

Él le dijo: “Nuestra investigación ha terminado. No necesitamos nada. Puedes hacer lo que quieras, básicamente es lo que dijo”, explicó Pennington.

También llamó a la oficina del fiscal de distrito, pero dice que la mujer que contestó el teléfono tampoco estaba interesada.

“Dije ok.’ Eso es raro para mí. Luego hablé con todos ustedes”, dijo. “Probablemente no sea nada. Pero no quiero que sea mi hija y no hice nada en caso de que hubiera algo”.

El WREG de Nexstar se comunicó con el Departamento de Policía de Memphis (MPD), la oficina del fiscal de distrito y la Oficina de Investigación de Tennessee. MPD dijo que ellos se encargarían del asunto.

Los oficiales le pidieron a Pennington que llevara los artículos a la comisaría de North Main. Ella entregó la mochila y le dijeron que los artículos serían entregados a los investigadores de delitos sexuales. Lo mirarían para ver si algo de eso podría ser una posible evidencia.

Pennington dijo que también continúa pasando por el desorden y desearía no haber tirado las cosas antes de darse cuenta de que no todo en el camión es basura.

MPD dijo que sus oficiales clasificaron los artículos en el camión e hicieron un inventario. Dicen que encontraron metanfetamina y etiquetaron sierras y herramientas que creían que habían sido robadas.

También dijeron que no limpiarán un vehículo cuando se devuelva en caso de que algún artículo pertenezca al propietario. Piden que la gente vuelva a llamar al detective si encuentran algo sospechoso.

Pero eso es lo que Pennington trató de hacer. WREG no sabía por qué los oficiales no querían estos artículos al principio.

“No quería deshacerme de él hasta que alguien lo mirara y dijera que no, que no hay nada”, dijo Pennington.

Ahora se siente mejor que la policía está echando un segundo vistazo.

“Que hagan con él lo que quieran. No quiero ser responsable de nada de eso”, dijo.