WEBSTER GROVES, Missouri ( KTVI ) – A un niño de 9 años le tuvieron que amputar el dedo después de caerse en su salón de clases de Missouri el lunes.

DJ Williams dijo que tropezó con su mochila en el salón de clases de la Escuela Primaria Bristol en Webster Groves y quedó atrapado en un gabinete de metal para computadora. Se rompió el dedo en el marco de la puerta del gabinete.

Su madre, Talisa Pierce, dijo que la escuela la llamó mientras estaba en el trabajo y le dijo que DJ tenía un “corte” en la mano. Preguntaron si ella o su abuelo recogerían a DJ de la escuela.

Larry Pierce, cuyos seis nietos lo llaman Papa, recogió a DJ de la escuela y dijo que tenía los dedos vendados y que le sangraba la mano.

“La enfermera dice: ‘Está bien, se cortó la mano’. No dijo qué tan malo fue, pero dice que lo lleven a un centro de atención urgente”, dijo Larry Pierce. “Lo desenvolvieron e inmediatamente dijeron: ‘Oh, no. No podemos tratar esto. Su dedo ya no está”.

Luego, Larry Pierce dijo que condujeron a la sala de emergencias de Missouri Baptist, donde los recibió la madre de DJ. Dijo que se sorprendió al ver parte del hueso de su nieto sobresaliendo de su dedo medio.

“¿Cómo envías a un niño a casa con el dedo cortado y simplemente lo transmites sin llamar al 911 en la escuela?” preguntó Larry Pierce.

Después de las radiografías, Talisa Pierce dijo que el hospital ya no podía operar porque era necesario amputar el dedo de DJ. Por lo que fueron trasladados en ambulancia al Hospital de Niños.

Talisa Pierce, una enfermera pediátrica, dijo que no podía creer lo que estaba viendo.

“Veo lesiones todos los días en el trabajo y puedo tolerarlas. Pero ver a mi hijo, no podía tolerarlo”, dijo.

Ella dijo que DJ necesitará ver a un cirujano ortopédico el viernes y escuchará si será necesario amputarle toda la mano o no. La madre dijo que le envió un mensaje de texto a la enfermera de la escuela para ver si encontraron el dedo de DJ porque estaban tratando de guardarlo para la cirugía. Ella dijo que la enfermera envió una foto de una parte de su dedo que aún estaba sujeta al carrito de metal, pero que no se podía guardar para la cirugía.

DJ dijo que después de que su dedo se estrelló contra el gabinete de metal, había “sangre por todas partes”.

“Me puse la mochila, y el carrito de la computadora estaba abierto, y usé estos tres dedos para empujarme”, dijo. “Mi dedo medio estaba en el borde y luego se cortó”.

Talisa Pierce estaba preocupada por el gabinete en lo que respecta a la seguridad en el salón de clases.

“Ni siquiera veo por qué eso es incluso en un salón de clases”, dijo. “Si está en un salón de clases, debe estar cerrado en todo momento. Siento que fue negligencia porque, como primer protocolo, siento que se debería haber llamado al 911”.

Ella agregó: “Él tiene el sueño de jugar baloncesto, ese es su sueño, quiere ser un jugador de baloncesto cuando crezca, eso es todo lo que habla”.

DJ no abandona su sueño.

“Solo tengo que pensar en el baloncesto. Si lo pienso lo suficiente, entonces no me rendiré”, dijo.

El distrito escolar emitió un comunicado el martes, diciendo: “El Distrito Escolar de Webster Groves está al tanto de los informes de un accidente, una caída, que ocurrió en la Escuela Primaria Bristol el lunes 18 de abril de 2022, que puede haber resultado en lesiones a un estudiante que requiere atención médica El Distrito siempre está preocupado y comprometido con la salud y seguridad de sus estudiantes y actualmente está investigando el accidente en cuestión “.

La declaración del distrito también decía que debido a las leyes FERPA, el distrito no podía divulgar más información sobre el incidente o la condición del estudiante y dijo que no podía “comentar más sobre el asunto en este momento”.