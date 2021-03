Las escuelas y tiendas de Texas están divididas sobre el uso de máscaras cuando finalice el mandato

DALLAS (AP) – El fin del mandato de las máscaras en Texas le está dando a Lucy Alanis dudas sobre una de sus indulgencias ocasionales durante la pandemia de coronavirus: cenar en restaurantes.

“Creo que estoy un poco asustada”, dijo Alanis, de 27 años, florista en Dallas.

La derogación de la mayoría de las restricciones de COVID-19 por el gobernador republicano Greg Abbott, diciendo que era “el momento de abrir Texas al 100%”, repercutió en todo el estado y en la Casa Blanca el miércoles, un día después de uno de los retrocesos más dramáticos de las reglas del país. para ralentizar la propagación del virus.

Los negocios en Texas se deshicieron de las reglas, los líderes de la ciudad trazaron nuevas salvaguardas y los 5 millones de niños en edad escolar del estado permanecieron en gran parte bajo la orden de seguir usando máscaras, al menos por ahora. El rechazo a la decisión de Abbott incluyó a uno de sus propios asesores pandémicos, quien dijo que no fue consultado con anticipación.

Texas tiene otra semana antes de que finalicen los mandatos, pero cómo será la vida cotidiana después de eso sigue sin resolverse después de que Abbott convirtió al estado en el más grande de los EE. UU. Que ya no requiere máscaras, lo que los expertos en salud dicen que es una de las formas más efectivas de frenar la propagación. del virus.

El presidente Joe Biden reaccionó cuando el segundo estado más grande de Estados Unidos eliminó las restricciones de virus para casi 30 millones de personas, llamándolo “pensamiento neandertal”.

El mandato de máscaras, que ha estado en vigor desde julio, y los límites de ocupación en restaurantes y tiendas minoristas finalizan el 10 de marzo. Algunas tiendas ya anunciaron que todavía no permitirán clientes sin máscara, mientras que los usuarios de las redes sociales comenzaron a rastrear las políticas en evolución en hojas de cálculo de colaboración colectiva.

¿Compras en Target? Aún se requieren máscaras. ¿Vas a la cadena de supermercados más grande de Texas, HEB? Se recomienda cubrirse la cara, pero ya no es obligatorio.

Es otra prueba más para las empresas que han luchado por lograr un equilibrio entre la seguridad y la supervivencia durante el año pasado.

El jefe de la policía de Houston, Art Acevedo, dijo que sus oficiales seguirán usando máscaras. Él criticó a Abbott por la derogación y las preocupaciones sobre encuentros más agresivos como uno en diciembre, cuando un cliente confrontado por una máscara en un bar de Houston rompió un vaso sobre la cabeza de un empleado.

“Podemos ver que se avecina un conflicto, lamentablemente”, dijo Acevedo. “Y creo que mucho de esto será autoinfligido”.

Abbott dijo que la “vigilancia personal” entre los tejanos sigue siendo esencial, pero que los mandatos ya no son necesarios, enfatizando la creciente disponibilidad de vacunas. El miércoles, los funcionarios de salud de Texas anunciaron que los maestros y los trabajadores de cuidado infantil ahora eran elegibles para vacunarse.

El virus ha matado a más de 43.000 personas en Texas, solo detrás de California y Nueva York. Como la mayoría del país, los casos nuevos y las hospitalizaciones en todo el estado han caído rápidamente en las últimas semanas desde los niveles récord de enero. Pero la cifra sigue siendo significativa, incluidas casi 300 muertes recientemente reportadas el miércoles.

Aún así, los funcionarios federales de salud advierten que la pandemia está lejos de terminar y que los estados no deben bajar la guardia. Incluso uno de los asesores de la propia pandemia de Abbott no estuvo de acuerdo con la medida.

“No creo que este sea el momento adecuado”, dijo el Dr. Mark McClellan, exjefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos, quien también dijo a The Associated Press en un correo electrónico que no fue consultado antes de que se anunciaran las derogaciones. “Texas ha hecho un progreso real, pero es demasiado pronto para reabrir por completo y dejar de enmascarar a los demás “.

Los funcionarios estatales de educación dieron el miércoles a las juntas escolares locales la capacidad de establecer sus propias reglas.

Inmediatamente después de que Abbott hiciera su anuncio el martes, el pequeño distrito escolar de Rogers a unas 80 millas (130 kilómetros) al norte de Austin dijo que sus 850 estudiantes ya no necesitarían usar máscaras ni someterse a controles de temperatura. Pero el miércoles por la mañana, el superintendente Joe Craig dio marcha atrás y dijo que necesitaba explicar las ramificaciones a los padres.

Según los protocolos actuales del distrito, si todos usan una máscara, una prueba positiva no desencadena una cuarentena automática para todos en el mismo salón de clases.

“Si optamos por algo sin máscara, esa parte cambia”, dijo Craig. La mayoría de los padres probablemente no querrían máscaras, dijo, “pero les falta un dato que no están considerando”.

Afuera de un estudio de ejercicios de spinning en Dallas, el gerente Nicky Cecala dijo que estaba inundado de mensajes de texto de personas que sabían “toda la lucha y perseverancia que hemos tenido que soportar” para mantener el negocio en funcionamiento durante el último año.

Dijo que si su estudio cambia los protocolos dependerá en parte de lo que quieran los clientes, pero le agrada poder tomar la decisión ahora él mismo.

“No creo que el gobierno tenga un lugar para decirle a la gente qué hacer”, dijo. “Creo que pueden sugerirlo, pero se vuelve un poco tiránico obligar a la gente a hacer algo en contra de su voluntad”.

____

Weber informó desde Austin. El periodista de Associated Press Jim Vertuno en Austin contribuyó a este informe.