TAMPA, Fla. ( WFLA ) – El popular sistema de transferencia de dinero entre personas Zelle está bajo fuego a medida que aumentan los casos de fraude y los consumidores de todo el país pierden millones.

Zelle, propiedad de los principales bancos, está integrado en muchas cuentas en línea. Las transacciones son instantáneas, lo que es atractivo para los consumidores. Pero también son irreversibles, lo que resulta atractivo para los delincuentes.

Scott Schaefer, de Pinellas Park, Florida, dijo que perdió $9,000 a través de Zelle y que, a diferencia de muchos casos denunciados, no cayó en una estafa e inició las transferencias él mismo.

$9,000 perdidos

“Estoy mirando mi cuenta y de repente se está transfiriendo dinero a alguien, y no tengo idea de quiénes son”, dijo Schaefer.

Dijo que llamó a Chase Bank inmediatamente cuando vio la primera transacción pendiente y pidió detener la transferencia.

“Dos horas más tarde, después de las llamadas perdidas, la gente dando preguntas y respuestas con guión y demás, dicen que lo investigarán, y eso es todo”, dijo Schaefer. “Te diriges al fin de semana y has perdido casi $5,000”.

La transferencia no solo siguió realizándose, sino que Schaefer dijo que lo golpearon una vez más después de mover su dinero a una segunda cuenta nueva y pedir que Zelle no se embargara. Eso llevó sus pérdidas a $9,000, dijo.

Sus reclamos de recuperar el dinero fueron negados. Dijo que Chase lo culpó, diciendo que las transferencias parecían provenir de su dispositivo, lo que Schaefer niega.

“Por supuesto que parece eso”, dijo. “Eso es lo que es el fraude”.

Schaefer ahora culpa a Chase.

“¿Por qué pones dinero en un banco? Para mantenerlo seguro. Ese es el único trabajo que tienen: mantener tu dinero seguro. No lo hicieron”, dijo Schaefer.

Esta historia se está desarrollando en todo el país. Los delincuentes piratean los dispositivos de los consumidores o ingresan utilizando técnicas de phishing. Algunos engañan a los consumidores para que, sin saberlo, les envíen dinero a través de Zelle.

Una vez que el dinero se ha ido, es casi imposible recuperarlo.

Respuestas exigentes

La explosión de casos de fraude a través de Zelle está llamando la atención de los legisladores federales, incluido el representante de EE.UU. Gus Bilirakis, quien dice que se necesitan más protecciones para los consumidores.

“Necesitamos más dientes en la ley porque estos estafadores encuentran la manera”, dijo Bilirakis.

Bilirakis es el miembro de mayor rango del subcomité de Comercio y Protección al Consumidor. Dice que planea impulsar un cambio, posiblemente similar a las protecciones contra el fraude con tarjetas de crédito.

Él no es el único que hace preguntas. Dos senadores demócratas, Elizabeth Warren de Massachusetts y Robert Menendez de Nueva Jersey, escribieron una carta a Early Warning Services, la empresa matriz de Zelle. En la carta, los senadores dicen: “Su empresa y los bancos tienen la clara responsabilidad de proteger más agresivamente a los consumidores”.

Los senadores exigieron respuestas, incluida la forma en que los bancos y Zelle determinan qué consumidores recuperan su dinero y cuáles no. También quieren saber qué se está haciendo para prevenir el fraude en primer lugar.

Cómo protegerse

Zelle es creado y es propiedad de un consorcio de los principales bancos de EE. UU., incluidos Bank of America, Chase, Capital One y Wells Fargo. Es gratis y el año pasado, la gente envió $490 mil millones a través de Zelle, más del doble de los $230 mil millones de Venmo, según The New York Times.

Entonces, ¿cómo puedes protegerte?

La mayoría de los fraudes de Zelle comienzan con trucos y técnicas de phishing, según el FBI.

En una estafa común, el ladrón se hace pasar por el propio banco. Es posible que reciba un correo electrónico o un mensaje de texto que le solicite que confirme un pago grande y falso de Zelle. Cuando el usuario responde que no autorizó la transferencia, el estafador sigue con una llamada telefónica haciéndose pasar por el banco. El número de teléfono generalmente se falsifica, por lo que aparece en el identificador de llamadas como el banco. Luego se le guiará a través de instrucciones sobre cómo revertir los reclamos no autorizados. Sin embargo, lo que realmente sucede es que está transfiriendo dinero directamente a los delincuentes.

No proporcione ninguna información personal por teléfono y no haga clic en enlaces de mensajes de texto de personas que no conoce.

¿Puede recuperar su dinero si es víctima de un fraude?

Esa es una pregunta difícil. Ha habido informes en todo el país de algunos consumidores que han recibido la devolución del dinero mientras que otros no. Schaefer dice que no.

Cuando los bancos niegan una solicitud, generalmente es porque dicen que las transacciones fueron aprobadas por los titulares de las cuentas.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor aclaró su posición sobre el cumplimiento requerido por los bancos con la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos de 1978 el año pasado. La CFPB dice que “si un tercero induce de manera fraudulenta a un consumidor a compartir información de acceso a la cuenta”, ese consumidor debe recibir las mismas protecciones que si el dinero se hubiera adquirido de una tarjeta de débito robada u otro “dispositivo de acceso” bancario.

Si su banco se niega a reembolsarle una estafa de Zelle, debe informarlo rápidamente a la policía local y presentar una queja ante la CFPB .

Con respecto a la situación de Schaefer, una portavoz de Chase envió esta declaración: “Hemos investigado estas transacciones nuevamente y son consistentes con la forma en que el Sr. Schaefer ha accedido a sus cuentas”.

No se proporcionó ninguna otra información sobre su caso.

Schaefer dice que su caso está siendo investigado por el Departamento de Policía de Pinellas Park. Dijo que no dejará de luchar por las respuestas.

“Si dejo pasar eso, básicamente estoy diciendo, ‘Sí, soy responsable de esto’, y no lo soy”, dijo Schaefer.

La portavoz de Chase envió estos consejos generales adicionales para los consumidores: