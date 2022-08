( WREG ) — Es posible que la capa de tinte oscuro de las ventanas no sea suficiente para ocultar sus pertenencias dentro de su vehículo. La policía dice que los ladrones pueden usar cámaras de teléfonos celulares para mirar a través de las ventanas polarizadas.

La policía de Memphis, Tennessee, advirtió recientemente a los residentes que no importa cuán oscuras estén polarizadas las ventanas: cuando pones un teléfono celular en modo cámara cerca del vidrio, puedes ver a través.

Los empleados del WREG de Nexstar colocaron un teléfono celular en la ventana trasera de un automóvil como prueba y pudieron ver todo lo que había en el asiento trasero del vehículo.

La documentación del “truco” es bastante escasa en línea, probablemente debido a la naturaleza potencialmente ilegal de mirar a través de las ventanas de alguien para ver sus pertenencias. Muchos usuarios de Reddit también se han dado cuenta, aunque la mayoría de los comentaristas del subreddit /LifeProTips están de acuerdo en que es una práctica dudosa.

Con los crecientes avances en tecnología móvil, las cámaras de los teléfonos pueden hacer mucho más que tomar fotografías. Algunas funciones permiten a los usuarios realizar búsquedas en Internet en tiempo real de lo que apunta la cámara, o traducir texto al instante. Las habilidades dependen de los modelos de teléfono y las instalaciones de aplicaciones, por supuesto.

Mientras tanto, la policía de Memphis insta a los propietarios de vehículos a no dejar nada de valor en sus automóviles, o al menos no a la vista de posibles ladrones. El departamento agregó que el robo de vehículos motorizados es el principal delito no violento que ocurre diariamente en Memphis, y es probable que los ladrones busquen carteras, objetos de valor o incluso armas que puedan venderse en la calle para obtener una ganancia rápida.

La policía también recomienda cerrar con llave las puertas de su automóvil cada vez que deje el vehículo desatendido y estacione en un área bien iluminada. Si hay un arma en el automóvil, asegúrese de que esté guardada de forma segura en una caja cerrada. Las alarmas de los autos también pueden ser útiles, así como las cámaras alrededor de su hogar, que pueden atrapar a los ladrones potenciales.