DENVER ( KDVR ) — Ladrones de porche han sido vistos una y otra vez robando paquetes codiciados de las casas de otras personas y saliendo impunes.

En el vecindario de Central Park en Denver, Gillian Hodkinson pensó que ese también sería su caso.

“El paquete de Amazon se entregó alrededor de las 4:25 p.m., y a las 4:36 p.m., este tipo apareció, estacionó su automóvil justo en frente de la casa y se acercó”, dijo Hodkinson. “No sé si notaron que teníamos un timbre Ring o no, pero todo fue captado por la cámara”.

El video muestra a un hombre caminando y agarrando un paquete directamente en frente de la cámara Ring de Hodkinson. Puedes ver claramente su rostro y distintos tatuajes en ambos brazos mientras toma varios paquetes más y se va en una camioneta blanca.

“¿Cómo te atreves a hacer eso? Y luego ni siquiera te cubriste la cara”, dijo Hodkinson. “No ocultaste el hecho de que viniste e hiciste esto. Estoy muy, muy molesta porque mi hijo es técnico veterinario, no es un hombre rico. Robarle a alguien que no gana mucho dinero es malo, es horrible”.

Hodkinson subió el video a la página de Facebook de su vecindario y a la aplicación Nextdoor. Realmente no pensó que saldría nada de eso, luego un vecino capturó un pequeño detalle en el video que marcaba una gran diferencia.

“La camisa que tenía puesta era una camisa distintiva”, dijo. “Alguien lo reconoció y dijo: ‘Aquí es donde trabajaba’ y pudimos hacer llegar el video al equipo de administración”.

Días después, apareció una nueva notificación de Ring que mostraba que un hombre más encubierto dejaba paquetes en su porche. La entrega también vino con una carta.

“Dice ‘Lamento mucho haber tomado su paquete. Me sentí horrible y me costó mi trabajo por eso. Entonces, solo quería devolver sus pertenencias para hacer lo correcto. Puedo prometerte que no volverá a suceder, lo siento mucho’”.

Hodkinson espera que esto ayude a darle una lección al pirata del porche y se mantenga fiel a su promesa en su nota de disculpa.