La torre de caída más alta del mundo y otras máquinas de diversión llegarán a la Florida Central

TAMPA (WFLA) - Miércoles a las 7:00 pm ET, DISH Network eliminó de su sistema la red y la programación de la comunidad local proporcionada por 164 estaciones de televisión locales propiedad de Nexstar Inc., una subsidiaria de propiedad total de Nexstar Media Group, Inc. (Nasdaq : NXST) (“Nexstar”).

DISH se niega a llegar a un nuevo acuerdo de distribución que le permita al gigante de la televisión por satélite el derecho a seguir transmitiendo la programación altamente calificada de Nexstar.