( The Hill ) — La revelación de que el expresidente Donald Trump tenía algunas de las formas de inteligencia mejor protegidas del país en su casa de Florida está renovando las dudas sobre los riesgos potencialmente graves para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La declaración jurada utilizada para obtener una orden de registro de la casa de Trump publicada el viernes revela por qué el gobierno estaba tan alarmado: entre un lote inicial de 184 documentos clasificados recuperados de Mar-a-Lago en enero había secretos obtenidos de “fuentes humanas clandestinas”, información prohibida. de ser compartida con gobiernos extranjeros e información obtenida mediante el monitoreo de “señales de comunicaciones extranjeras”.

Encontrar 25 conjuntos de materiales altamente clasificados fue suficiente para impulsar al Departamento de Justicia, después de meses de negociaciones fallidas y una citación a Trump, a buscar una orden de registro, asegurando otros 11 conjuntos de documentos que incluían materiales más confidenciales.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) alertó a los legisladores durante el fin de semana que comenzaría a trabajar en una evaluación de daños para evaluar las consecuencias de lo que el Departamento de Justicia le dijo en junio al equipo legal de Trump si los documentos no “se manejaron de manera adecuada o almacenados en un lugar apropiado.”

Exfuncionarios de inteligencia describen un proceso minucioso que implicará que los funcionarios evalúen si los documentos clasificados se vieron comprometidos y por quién para tomar medidas para evitar daños mayores.

“Procederán a partir de la suposición del peor de los casos: que parte/todo el material clasificado podría haber sido expuesto a un sofisticado servicio de inteligencia adversario, y analizarán los documentos desde el punto de vista de lo que se puede deducir sobre lo que Estados Unidos sabe (o no sabe) sobre un tema determinado”, escribió James Clapper, quien se desempeñó como director de inteligencia nacional bajo la administración de Obama, en un correo electrónico a The Hill.

Clapper también dijo que la comunidad de inteligencia deberá examinar la “cadena de custodia” de los documentos, lo que implicará evaluar cómo fueron manejados desde que estaban en la Casa Blanca y por quién y quién tuvo acceso a los documentos y si fueron fotografiados o copiados.

El gobierno federal tiene reglas estrictas que rigen la información clasificada y el Departamento de Justicia ha procesado a personas por divulgaciones no autorizadas de los secretos de la nación.

Una orden de registro revelada a principios de este mes sugirió que la búsqueda de Mar-a-Lago está vinculada a una investigación de posibles violaciones de la Ley de Espionaje , además de otras leyes.

En una entrevista, el exdirector de Inteligencia Nacional Dan Coats, quien sirvió bajo Trump, recordó las instrucciones que recibió cuando ingresó al gobierno acerca de no poder divulgar públicamente documentos clasificados sin la certificación adecuada y la prohibición de mover información clasificada fuera de los edificios gubernamentales o tomarla. contigo cuando dejes el servicio.

“No querrás incumplir ese requisito”, dijo. “Puede ser peligroso si algo de eso no se maneja de la forma en que se supone que se debe manejar”.

“Todo el mundo sabe eso. Estoy seguro de que su equipo legal se lo recordó al presidente”, dijo Coats.

Se sabe poco sobre los documentos en sí, pero los expertos dicen que las marcas de clasificación reveladas en los documentos sin sellar sugieren que la información podría presentar un grave peligro si cayera en las manos equivocadas.

“Eso me dice que, según la definición legal de alto secreto, alguien en una posición de autoridad y conocimiento clasificó ese material porque pensó que se podía esperar razonablemente que la divulgación de dicha información causara un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional, esa es la definición. en la Orden Ejecutiva de material ultrasecreto”, dijo Steven Cash, un abogado de Day Pitney especializado en seguridad nacional que sirvió en la CIA.

Una carta de la Directora de Inteligencia Nacional Avril Haines a los presidentes del Comité de Supervisión y Reforma y del Comité de Inteligencia de la Cámara indica que la agencia que supervisa las 18 agencias de inteligencia del país comenzará una “revisión de clasificación” de los documentos, incluida una “evaluación del potencial riesgo para la seguridad nacional que resultaría de la divulgación de los documentos relevantes”.

Es un esfuerzo notable hecho aún más extraordinario por las circunstancias inusuales.

Dichas evaluaciones suelen seguir a la conocida fuga de información. Pero en este caso, no está claro quién pudo haber accedido a los documentos.

Mar-a-Lago puede tener una lista exclusiva de miembros, pero no es el área restringida que la comunidad de inteligencia busca para acordonar materiales clasificados, con miembros del público en el lugar para jugar al golf.

Un informe del Pittsburgh Post-Gazette notó recientemente que una mujer bajo investigación del FBI después de hacerse pasar por una rica socialité fue vista en los terrenos de Mar-a-Lago, tomándose una foto con Trump y la senadora Lindsey Graham (RS.C.) en el curso.

El Departamento de Justicia citó imágenes de seguridad de Mar-a-Lago en junio. Pero el metraje se remonta solo a unos 60 días, según un informe de The New York Times, y no está claro qué tan extenso es el metraje y si incluye video de la habitación o habitaciones donde se almacenaron los documentos.

Los expertos advierten que es posible que la comunidad de inteligencia no pueda realizar una evaluación de daños completa, lo que generalmente requiere producir un informe que detalle qué información se filtró, los pasos para mitigar el daño y cómo evitar que algo similar vuelva a suceder.

“La utilidad de realizar una evaluación de daños aquí es exagerada por dos razones. Una es que no tendrán mucha claridad sobre quién accedió a los documentos, lo cual es fundamental para evaluar los daños. Y luego, dos, la mayoría de las evaluaciones analizan las “lecciones aprendidas”: ¿Cómo sucedió esto? ¿Y cómo podemos evitar que vuelva a suceder? No hay una buena respuesta a esa pregunta aquí. No puede simplemente decir que no compartiremos inteligencia confidencial con el presidente en el futuro si es alguien como Trump. Eso no es viable en nuestro sistema de gobierno”, dijo Brian Greer, ex abogado de la CIA.

Pero incluso si ODNI lleva a cabo una revisión menos formal, todavía tiene preguntas que responder, principalmente en un esfuerzo por proteger numerosas fuentes de información, incluidos los informantes, que ahora probablemente estén en riesgo.

“Además de una evaluación formal de daños, la IC [intelligence community] también considerará medidas de mitigación de riesgos a corto plazo. ¿Necesitan emprender algún tipo de esfuerzo inmediato de control de daños? Por ejemplo, si hubiera información en los documentos que pudiera identificar una fuente humana, ¿necesitamos extraer la fuente? ¿Necesitamos exfiltrarlos? ¿O solo necesitamos al menos darles una advertencia para que puedan dejar de reunirse con sus controladores por un tiempo? ¿Tenemos que ir a cubrir nuestras huellas? Greer dijo.

“Y luego lo mismo con una plataforma de vigilancia. ¿Debemos considerar eliminarlo para que un adversario no pueda descubrirlo? añadió.

La comunidad de inteligencia ha tenido acceso a algunos de los documentos almacenados en la casa de Trump desde mayo.

Pero la recuperación a principios de este mes agrega otro lote de documentos a los 184 ya compartidos por el Departamento de Justicia.

Greer advierte, sin embargo, que el daño ya está hecho.

“Van a errar por el lado de la precaución. En ausencia de información concreta sobre quién accedió a los documentos, no tendrán más remedio que asumir un compromiso y tomar medidas proactivas para proteger nuestras fuentes y capacidades de recopilación”, dijo.

“Ese paso solo dañará la seguridad nacional”, agregó.