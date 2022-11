FRUITLAND, Idaho (NewsNation) — Los investigadores están trabajando en una nueva pista en el caso de un niño desaparecido de 5 años en Idaho .

Michael Vaughan fue visto por última vez en julio de 2021 en Fruitland, Idaho.

Los agentes de la ley han peinado miles de acres de tierra circundante y examinado cientos de pistas en su búsqueda del niño. La búsqueda ahora ha llevado a las autoridades fuera de una casa en Fruitland cerca de donde vive Michael y fue visto por última vez.

Brandi Neal, la madre de Michael, describió Fruitland, una ciudad rural de tierras de cultivo, como un lugar tranquilo, amigable y seguro. Pero en la tarde del 27 de julio de 2021, el rincón tranquilo del mundo se volvió frenético cuando su hijo de 5 años salió de la casa y calle abajo.

Neal dijo que su hijo estaba buscando niños mayores del vecindario para jugar.

“Fue a la casa de un vecino, fue a la casa de otro vecino ya la casa de otro vecino”, dijo Neal.

Con Neal trabajando en ese momento y su esposo adentro revisando al niño y ordenando la cena, ninguno de los padres sabía que Michael se fue.

Ahora, se está excavando un patio a solo cuatro minutos de la casa de Michael. El jefe de policía de Fruitland dijo que el departamento recibió un aviso de que los restos de Michael podrían estar en el patio trasero de la casa.

La policía de Fruitland junto con la policía estatal de Idaho están usando un tractor, perros caninos y un contenedor de basura en el patio trasero.

Lauren Matthias, presentadora de “Hidden: A True Crime Podcast” y portavoz de la familia, apareció en NewsNation Prime para hablar sobre los últimos desarrollos en el caso.

Matthias dijo que la casa que está siendo registrada está muy cerca de donde vive la familia. Ella dijo que los investigadores están siendo muy lentos y metódicos con su investigación.

“Tienen una retroexcavadora, tienen caninos, y están poniendo tierra en un camión volquete, y se van, luego están tamizando esa tierra”, explicó Matthias. “Fueron a la casa de Neal, a la casa de Brandi, y les dijeron ayer por la mañana: esto está sucediendo. Tenemos un aviso de que estamos buscando restos”.

Matthias dijo que habló con Neal el domingo temprano.

“Ella no está bien. Esa es una cita directa de ella. ‘No estamos bien. Tuve que decirles a sus hermanos que es posible que no regrese a casa’”, dijo Matthias.

Matthias dijo que los miembros de la familia de Michael no conocen a la persona cuyas autoridades del jardín están investigando.

“La pareja que vive allí, ahora están bajo custodia”, dijo Matthias.

Según Matthias, la pareja no ha sido acusada en relación con la desaparición de Michael. Ella dijo que uno de ellos ha estado tras las rejas desde mayo y el otro fue detenido el viernes.

La policía le ha ordenado a Neal que no vaya al patio que está siendo registrado, lo cual es un pedido comprensiblemente emocional para la madre.

“Cuando la policía fue hoy para interrogarlos y hacerles saber lo que estaba pasando, le dijeron específicamente a Brandi: ‘No vengas a esta casa’. Ella me dijo, dijo: ‘Es hacer todo lo que puedo, para no ir para allá’. Ella dijo: ‘Este es mi bebé, este es mi bebé’. Dijo que estaba caminando de un lado a otro tratando de no ir a esa casa”, dijo Matthias. “Empezó a llorar cuando dijo que se usaron las palabras permanecer. Ella dijo: ‘Todavía no he llegado. Todavía no estoy listo para usar esa palabra. Todavía hay esperanza. No estoy listo para decirles a sus hermanos que no volverá a casa, todavía no’”.

Hasta el momento no se ha encontrado nada en la búsqueda.