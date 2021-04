La policía le quita de las manos un rifle AK-47 a un niño angustiado de 10 años durante una investigación de sobredosis

CROWLEY, Luisiana (KLFY) La policía de Crowley, Luisiana, respondió a una investigación de sobredosis el sábado y terminó arrebatando un rifle de asalto de las manos de un niño de 10 años.

Cuando los agentes llegaron al estacionamiento de Dairy Queen, encontraron a un hombre sentado en el asiento del conductor de un vehículo con sobredosis.

Su esposa, que estaba en el asiento del pasajero, le dijo a la policía que había cocaína y fentanilo en el portavasos.

La investigación de sobredosis lleva a la policía de Crowley a “luchar” para quitarle el AK-47 vivo a un niño de 10 años

En el asiento trasero, los agentes encontraron dos pistolas en el suelo y un niño de 10 años que sostenía un rifle AK-47 cargado y activo junto a sus tres hermanos y hermanas, todos menores de 12 años.

“Cuando los oficiales abrieron el asiento trasero, los cuatro niños estaban sentados allí con el niño con el arma en su regazo”, dijo el jefe de policía de Crowley, Jimmy Broussard.

El jefe Broussard dijo que el AK-47 estaba cargado y el seguro estaba desactivado.

“El niño, por supuesto, no quería renunciar, probablemente para proteger a su familia o no sabía exactamente qué estaba pasando. Quiero decir, es una situación muy aterradora para un niño, y los oficiales hablaron con él con calma. y trató de ganarme su confianza y todo. Por supuesto, no fue una gran lucha, pero todavía no lo dejaba ir libremente “, dijo el jefe Broussard.

Finalmente, los oficiales pudieron alejar el rifle del niño de 10 años.

“Estaba cargado. No estaba a salvo. Así que, en todo caso, si el niño hubiera entrado en pánico y hubiera decidido apretar el gatillo, habría sido una escena mucho peor que la que tuvimos”, dijo.

Al padre de los niños se le administró Narcan durante su sobredosis. Ahora está en condición estable. La policía dice que se está llamando a los servicios infantiles para que se hagan cargo de la custodia de los niños.