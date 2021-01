La poeta de 22 años Amanda Gorman leerá en la inauguración de Biden

NUEVA YORK (AP) – A los 22 años, la poeta Amanda Gorman, elegida para leer en la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, ya tiene un historial de escritura para ocasiones oficiales.

“Me he topado con este género. Ha sido algo en lo que encuentro una gran recompensa emocional, escribir algo que pueda hacer que la gente se sienta conmovida, incluso si es solo por una noche”, dice Gorman. La residente de Los Ángeles ha escrito para todo, desde una celebración del 4 de julio con la Boston Pops Orchestra hasta la inauguración en la Universidad de Harvard, su alma mater, del presidente de la escuela, Larry Bacow.

En esta imagen proporcionada por Sun Literary Arts, Amanda Gorman, de 22 años, posa para una foto el 14 de enero de 2019. La próxima poeta inaugural del país es una vieja profesional en ocasiones ceremoniales, y solo tiene 22 años. Amanda Gorman ha escrito para todo desde una celebración del 4 de julio con la Boston Pops Orchestra hasta la inauguración en la Universidad de Harvard del presidente de la escuela, Larry Bacon. (Kelia Anne / Sun Literary Arts vía AP)

Cuando lea el próximo miércoles, seguirá una tradición, para los presidentes demócratas, que incluye a poetas tan célebres como Robert Frost y Maya Angelou. El último “On the Pulse of Morning”, escrito para la toma de posesión del presidente Bill Clinton en 1993, vendió más de un millón de copias cuando se publicó en forma de libro. Entre los lectores recientes se incluyen los poetas Elizabeth Alexander y Richard Blanco, ambos de los cuales Gorman ha estado en contacto.

“Los tres estamos juntos en mente, cuerpo y espíritu”, dice.

Gorman es la poeta inaugural más joven que se recuerde y ha sido noticia antes. En 2014, fue nombrada la primera Poeta Juvenil Laureada de Los Ángeles, y tres años después se convirtió en la primera Poeta Juvenil Laureada Nacional del país. Ha aparecido en MTV; escribió un homenaje a los atletas negros para Nike; publicó su primer libro, “Para quien la comida no es suficiente”, cuando era adolescente, y tiene un contrato de dos libros con Viking Children’s Books. El primer trabajo, el libro ilustrado “Change Sings”, se publicará a finales de este año.

Gorman dice que fue contactada a fines del mes pasado por el comité inaugural de Biden. Ha conocido a numerosas figuras públicas, incluida la exsecretaria de Estado Hillary Rodham Clinton y la ex primera dama Michelle Obama, pero dice que se reunirá con los Biden por primera vez. Los Biden, aparentemente, han estado al tanto de ella: Gorman dice que los funcionarios inaugurales le dijeron que había sido recomendada por la primera dama entrante, Jill Biden.

Ella está llamando a su poema inaugural “The Hill We Climb”, mientras que, por lo demás, se niega a ver las líneas. Gorman dice que no recibió instrucciones específicas sobre qué escribir, pero se le animó a enfatizar la unidad y la esperanza sobre “denigrar a cualquiera” o declarar “ding, dong, la bruja está muerta” por la partida del presidente Donald Trump.

El asedio de la semana pasada al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios de Trump que buscaban revertir las elecciones fue un desafío para mantener un tono positivo, pero también una inspiración. Gorman dice que le han dado 5 minutos para leer, y antes de lo que describió durante una entrevista como “la insurrección confederada” del 6 de enero, solo había escrito alrededor de 3 1-2 minutos.

La duración final es de unos 6 minutos.

“Ese día me dio una segunda ola de energía para terminar el poema”, dice Gorman, y agrega que no se referirá directamente al 6 de enero, sino que lo “tocará”. Dijo que los eventos de la semana pasada no cambiaron el poema que ella había estado trabajando porque no la sorprendieron.

“El poema no es ciego”, dice. “No es darle la espalda a la evidencia de discordia y división”.

En otros escritos, Gorman honró a sus antepasados, reconoció y se deleitó en su propia vulnerabilidad (“Gloriosa en mi fragmentación”, escribió) y se enfrentó a problemas sociales. Su poema “In This Place (An American Lyric)”, escrito para la lectura inaugural de 2017 de la poeta laureada estadounidense Tracy K. Smith, condena la marcha racista en Charlottesville, Virginia (“antorchas tiki encienden un anillo de llamas”) y sostiene su forma de arte como fuerza para la democracia:

____

Los tiranos temen al poeta.

Ahora que lo sabemos

no podemos arruinarlo.

Lo debemos

para mostrarlo

no lo detengas

_____

Gorman tiene un estatus poco común como poeta y sueña con otras ceremonias. Le encantaría leer en los Juegos Olímpicos de 2028, programados para celebrarse en Los Ángeles, y en 2037 no le importaría encontrarse en una posición aún más especial en la inauguración presidencial: como nueva directora ejecutiva.

“Voy a decirle a Biden que volveré”, dijo riendo.