La palabra principal de Merriam-Webster de 2020 no es una sorpresa

NUEVA YORK (AP) – Si eligieras una palabra que sobresaliera por encima de la mayoría en 2020, ¿cuál sería?

Ding, ding, ding: Merriam-Webster anunció el lunes “pandemia” como su palabra del año 2020.

“Eso probablemente no sea una gran sorpresa”, dijo a The Associated Press Peter Sokolowski, editor general de Merriam-Webster.

“A menudo, la gran noticia tiene una palabra técnica asociada y, en este caso, la palabra pandemia no es solo técnica, sino que se ha generalizado. Probablemente sea la palabra con la que nos referiremos a este período en el futuro ”, dijo.

La palabra adquirió una especificidad urgente en marzo, cuando la crisis del coronavirus fue designada como pandemia, pero comenzó a aumentar en Merriam-Webster.com a principios de enero y nuevamente en febrero cuando ocurrieron las primeras muertes y brotes en cruceros en Estados Unidos.

El 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote del nuevo coronavirus era una pandemia mundial, las búsquedas en el sitio de la pandemia aumentaron enormemente. El interés del sitio por la palabra se ha mantenido significativamente alto durante el año, dijo Sokolowski.

En términos generales, Sokolowski significa que las búsquedas de pandemia el 11 de marzo fueron 115,806% más altas que las búsquedas experimentadas en la misma fecha el año pasado.

Pandemia, con raíces en latín y griego, es una combinación de “pan”, para todos, y “demos”, para personas o población. Esta última es la misma raíz de “democracia”, señaló Sokolowski. La palabra pandemia se remonta a mediados del siglo XVII, y se usa ampliamente para “universal” y más específicamente para enfermedad en un texto médico de la década de 1660, dijo.

Eso fue después de las plagas de la Edad Media, dijo Sokolowski.

Él atribuye el tráfico de búsqueda de pandemias no solo a los buscadores que no sabían lo que significaba, sino también a aquellos que buscaban más detalles, inspiración o comodidad.

“Vemos que la palabra amor se busca alrededor del Día de San Valentín y la palabra cornucopia se busca en Acción de Gracias”, dijo Sokolowski. “Vemos una palabra como surrealista cuando ocurre un momento de tragedia o conmoción nacional. Es la idea de que los diccionarios son el comienzo para poner en orden tus pensamientos “.

Merriam-Webster actuó rápidamente en marzo para agregar y actualizar entradas en su sitio para palabras relacionadas con la pandemia. Mientras que “coronavirus” había estado en el diccionario durante décadas, “COVID-19” se acuñó en febrero. Treinta y cuatro días después, Merriam-Webster lo puso en línea, junto con un par de docenas de otras entradas que se revisaron para reflejar la emergencia sanitaria.

“Ese es el período de tiempo más corto en el que hemos visto una palabra pasar de la moneda a la entrada”, dijo Sokolowski. “La palabra tenía esta urgencia”.

El coronavirus estuvo entre los finalistas de la palabra del año, ya que saltó a la corriente principal. Quarantine, asintomático, mamba, kraken, defund, antes de la guerra, independientemente, icon, schadenfreude y malarkey también fueron finalistas según los picos de búsqueda alrededor de eventos específicos.

Particularmente interesante para los nerds de la palabra como Sokolowski, un lexicógrafo, es la cuarentena. Con raíces italianas, se utilizó durante la Peste Negra del 1300 durante el período de tiempo que un nuevo barco que llegaba al puerto tenía que esperar fuera de una ciudad para prevenir enfermedades. El “quar” en cuarentena deriva de 40, para los 40 días requeridos.

Los picos de mamba se produjeron después de la muerte en enero de Kobe Bryant, cuyo apodo era Black Mamba. Se produjeron una gran cantidad de búsquedas de kraken en julio después de que la nueva franquicia de la Liga Nacional de Hockey de Seattle eligiera al mítico monstruo marino como su nombre, impulsada por los fanáticos.

El cambio de nombre del grupo de country Lady Antebellum a Lady A generó interés en el diccionario en junio, mientras que Malarkey recibió un impulso del presidente electo Joe Biden, a quien le gusta usar la palabra. Icon estuvo al frente y al centro de los titulares después de la muerte del Representante de los Estados Unidos John Lewis y la Jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader Ginsberg.

El sitio Merriam-Webster tiene alrededor de 40 millones de usuarios únicos mensuales y alrededor de 100 millones de páginas vistas mensuales.