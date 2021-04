La ley ‘defender su posición’ entra en vigencia en Ohio el martes

COLUMBUS (WCMH) – La nueva ley de autodefensa “Stand Your Ground” de Ohio entra en vigor oficialmente el martes.

La ley anterior de Ohio incluía un “deber de retirarse”, lo que significa que para reclamar defensa propia, alguien tenía que demostrar que intentó salir de la situación o expresó su intención de irse. La “Doctrina del Castillo” de Ohio, aprobada en 2008, eliminó el deber de retirarse para las personas en una residencia ocupada legalmente o en su vehículo.

Bajo la nueva ley, ya no existe el deber de retirarse mientras alguien esté en un lugar donde legalmente se le permite estar. En los casos en que existen pruebas que sugieren que una persona utilizó la fuerza en legítima defensa, los fiscales tienen la carga de demostrar lo contrario.

La nueva ley no cambia de otra manera las circunstancias en las que se puede usar la fuerza letal.

La persona que es atacada, sin culpa propia, puede usar fuerza letal solo si

Creía razonable y honestamente que la fuerza letal era necesaria para prevenir lesiones corporales graves o la muerte. Si la persona no tiene esta creencia, no debe usar fuerza letal. Nuevamente, si no pone en peligro su vida o la de los demás, debe retirarse de la confrontación si es seguro para usted hacerlo.

Manual de leyes de transporte oculto de Ohio, Fiscal general de Ohio Dave Yost