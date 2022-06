AUSTIN, Texas (AP) — Mucho antes de que saliera el sol el jueves, Jazmin Cazares se sentó en la cama de su hermana y lloró por la niña de 9 años que murió en el ataque a la escuela Uvalde hace un mes.

Luego, la adolescente con mechas moradas se levantó para el viaje de cuatro horas hasta el Capitolio de Texas, donde entre lágrimas suplicó a los legisladores que aprobaran leyes de armas más estrictas y cuestionó por qué fallaron tantas medidas de seguridad.

“No debería tener que estar aquí ahora mismo. Debería estar en casa viendo una película con mi hermana”, dijo entre sollozos. “Estoy aquí rogándoles que hagan algo o cambien algo, porque las personas que se suponía que debían mantenerla a salvo en la escuela no lo hicieron, fallaron”.

Su hermana Jacklyn, una niña tenaz y compasiva que soñaba con visitar París y convertirse en veterinaria, fue una de los 19 niños asesinados a tiros dentro de la escuela primaria Robb el 24 de mayo antes de que la policía irrumpiera en el salón de clases y matara al atacante. También murieron dos profesores.

La masacre y una serie de asesinatos en masa recientes en los EE. UU. han renovado el debate sobre las leyes de armas, la seguridad escolar y cómo detener la violencia. En Texas, los legisladores han respondido a varios tiroteos masivos en los últimos años facilitando el porte de armas, en lugar de tomar medidas drásticas.

El testimonio de Jazmin ante un comité de legisladores que analiza cómo prevenir tiroteos masivos se produjo cuando el Congreso avanzaba hacia la aprobación de su proyecto de ley sobre violencia armada de mayor alcance en décadas y la Corte Suprema de EE. UU. emitió un fallo que decía que los estadounidenses tienen derecho a portar armas de fuego en público.

Pero todo lo que le importaba a la joven de 17 años que estaba a punto de ingresar a su último año de secundaria era que se hiciera algo para que las escuelas fueran más seguras. Ella dijo que ha estado haciendo simulacros de tiradores activos desde que estaba en el jardín de infantes.

“Es aterrador, no saber si es verdad o no cada vez que entramos en confinamiento. ¿Y luego tener que volver a la escuela el próximo año? ella dijo. “Ir a la escuela no debería ser una decisión. Pero es. Tengo mi último año, eso es todo. ¿Sobreviviré?”

Cazares les dijo a los legisladores que podían honrar a las víctimas mediante la adopción de verificaciones de antecedentes de armas y “leyes de bandera roja” que permitieran quitarles las armas a las personas en riesgo extremo de hacerse daño a sí mismos o a otros.

El pistolero de Uvalde era un exalumno, Salvador Ramos, quien días después de cumplir 18 años compró el rifle semiautomático tipo AR-15 que utilizó en el ataque.

“No debería haber absolutamente ninguna razón por la que este asesino pudiera tener acceso a un arma de fuego”, dijo Cazares, quien luego dijo que sabía que los miembros del comité estaban escuchando cuando los vio llorar.

“Lo sentí. Se sintió genuino”, dijo.

La legislatura de Texas, controlada por los republicanos, eliminó las restricciones de armas durante la última década, incluso cuando el estado sufrió tiroteos masivos que han matado a más de 85 personas desde 2018.

El estado no exige un permiso para portar un rifle largo como el que se usó en Uvalde, y permite que los compren jóvenes de 18 años. El año pasado, los legisladores legalizaron que cualquier persona mayor de 21 años portara un arma de fuego en público sin una licencia, verificación de antecedentes o capacitación.

Jazmin Cazares les dijo a los legisladores que desde el tiroteo ha revisado las reglas de seguridad de la escuela, marcando una lista de requisitos que no lograron detener al tirador, incluido que se les dice a los maestros que mantengan sus puertas cerradas con llave en todo momento.

“¿Cómo, cuando algunas de esas puertas de las aulas no se cerraron?” dijo, con miembros de la familia sentados detrás de ella usando camisetas con fotos de Jacklyn y las palabras “Por siempre en nuestros corazones”.

El dolor de su familia, dijo, se ve agravado por el conocimiento de que algo de lo que sucedió en Robb Elementary podría haberse evitado.

A su hermana pequeña, dijo, le encantaba cantar y bailar y “era una de las almas más dulces que alguien jamás haya conocido”.

Jacklyn y su prima, Annabell Rodríguez, eran mejores amigas, parte de un quinteto muy unido de compañeros de clase. Los cinco murieron en el tiroteo.

Inmediatamente después del testimonio de Jazmin, una mujer que perdió a sus padres en un tiroteo en 1991 que dejó dos docenas de muertos en Killeen, Texas, dijo al comité que los períodos de espera para la venta de armas “no tienen valor” y que las zonas libres de armas deberían eliminarse.

“Seamos claros, el arma es solo una herramienta. Es una herramienta que puede usarse para matar a una familia, pero es una herramienta que puede usarse para proteger a una familia”, dijo Suzanna Hupp.

Hupp, una exlegisladora republicana, dijo que uno de sus copresidentes la invitó a dirigirse al comité.

Después de que Hupp habló, el padre de Jacklyn, Javier Cazares, la siguió hasta un pasillo e intercambiaron apretones de manos y un breve abrazo.

“Hay un vínculo ahí, automáticamente, tácito”, dijo Hupp. “En cierto sentido, fueron mis padres, y murieron rápidamente y murieron juntos. No me puedo imaginar perder un hijo. Ni siquiera puedo ir allí en mi cabeza”.

Días después de la tragedia de Uvalde, Javier Cazares contó cómo corrió a la escuela y vigiló de cerca a los niños que huían de la escuela para ver a su “petardo” de 9 años.

Él y otros padres se sintieron frustrados porque la policía no estaba haciendo más. “Muchos de nosotros estábamos discutiendo con la policía, ‘Todos deben entrar allí’”, dijo Cazares, un veterano del ejército.

Cazares dijo el jueves que todavía le cuesta confiar en los plazos en constante evolución de la policía estatal. “Nadie quiere ser culpado por sus acciones ese día”, dijo.

Durante un receso de la audiencia, Cazares y su familia se reunieron con unos 10 jefes y oficiales de policía en un pasillo. “Les fallamos”, le dijo a la familia Stan Standridge, jefe de policía en San Marcos, Texas.

Los retrasos y errores en la respuesta de las fuerzas del orden ahora son fundamentales para múltiples investigaciones. El jefe de la policía estatal de Texas esta semana lo calificó como un “fracaso abyecto” y dijo que la reacción de la policía ignoró todo lo aprendido desde el tiroteo en la escuela secundaria Columbine en Colorado en 1999.

La policía tenía suficientes oficiales y poder de fuego para detener al atacante tres minutos después de que ingresó a la escuela, dijo el martes el coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Pero los policías armados con rifles esperaron en un pasillo de la escuela durante más de una hora antes de entrar al salón de clases y matar al pistolero.

Echó gran parte de la culpa de los retrasos a Pete Arredondo, el jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, quien según McCraw era el comandante a cargo.

El distrito escolar puso a Arredondo en licencia administrativa el miércoles. El superintendente del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Hal Harrell, dijo que los hechos de lo que sucedió siguen sin estar claros.

Arredondo ha dicho que no se consideraba a sí mismo a cargo y asumió que alguien más había tomado el control. Ha rechazado repetidas solicitudes de comentarios de The Associated Press.

El alcalde de Uvalde rechazó culpar a Arredondo y dijo que el Departamento de Seguridad Pública ha publicado repetidamente información falsa y ha pasado por alto el papel de sus propios oficiales.

Stangle informó desde Dallas. El fotógrafo de Associated Press Eric Gay en Austin y el escritor John Seewer en Toledo, Ohio, contribuyeron a este despacho.

