HOBBS, NM (AP) — Laci Stone tenía un pedido especial para su madre. La joven de 18 años quería hacerse pequeños tatuajes de corazones a juego antes de dejar su ciudad natal de Texas y regresar a Nuevo México para terminar su primer año en la Universidad del Suroeste.

Le rogó a su madre.

Y ahora Chelsi Stone se alegra de no haberse acobardado.

“Estoy eternamente agradecida de que Dios me haya dado el coraje para seguir adelante y tener siempre este recuerdo con ella”, escribió Chelsi Stone en su página de Facebook.

Ella se encuentra entre los padres, otros miembros de la familia y amigos que quedaron desconsolados y devastados después de que un fuerte accidente mató a Laci, cinco de sus compañeros de equipo y un entrenador cuando regresaban a casa de un torneo de golf en Texas el martes.

La mayoría de los estudiantes eran estudiantes de primer año que estaban probando por primera vez la vida fuera de casa en la universidad cristiana privada con cientos de inscritos. Algunos de ellos estaban lejos de casa, habían venido de Canadá, México y Portugal.

Chelsi Stone dijo que no le desearía el dolor que siente ni a su peor enemigo. Describió a su hija como un rayo de sol y dijo que su familia nunca volverá a ser la misma.

Stone se graduó de Nocona High School en 2021, donde jugó golf, voleibol y softbol. Su escuela secundaria anunció en las redes sociales que cancelaría el juego de softbol del miércoles, diciendo que la comunidad estaba desconsolada por perder a uno de los suyos. En cambio, decenas de personas se reunieron en el campo para orar.

Las otras víctimas incluyeron al entrenador de golf Tyler James de Hobbs; junior Karisa Raines de Fort Stockton, Texas; junior Jackson Zinn de Westminster, Colorado; los estudiantes de primer año Travis García de Pleasanton, Texas; y compañeros jugadores Mauricio Sánchez de México; y Tiago Sousa de Portugal.

Las autoridades identificaron a los dos estudiantes heridos como Dayton Price de Mississauga, Ontario, Canadá; y Hayden Underhill de Amherstview, Ontario, Canadá.

Las autoridades identificaron a los ocupantes de la camioneta que chocó con la camioneta del equipo como Heinrich Siemens, de 38 años, de Seminole, Texas, y un niño de 13 años que también era de Seminole. La policía aún no ha revelado su nombre.

Las autoridades dijeron que James estaba trayendo a los estudiantes de regreso a Nuevo México el martes por la noche cuando ocurrió el accidente. Quienes lo conocieron dijeron que su objetivo había sido ser entrenador en jefe y que estaba emocionado de estar allí.

“Ese era el trabajo de sus sueños, ser entrenador en jefe y estaba viviendo su sueño”, dijo Ryan Erwin, vicepresidente de participación estudiantil y atletismo en la Universidad Bautista del Este de Texas en Marshall.

James se graduó de ETBU en mayo con una maestría en ciencias en kinesiología. Mientras estuvo allí, había sido entrenador asistente graduado para el programa de golf.

Erwin dijo que a James no solo le encantaba entrenar, sino también orientar a los estudiantes.

Después de comenzar su carrera universitaria jugando al golf en la Universidad de Ottawa en Kansas, se transfirió a la Universidad Howard Payne en Brownwood, Texas, según su biografía en el sitio web de la Universidad del Suroeste.

Troy Drummond, entrenador principal de golf de la Universidad Howard Payne y director atlético asociado de operaciones, dijo que James jugó durante tres años en Howard Payne y ayudó a entrenar al equipo el último año.

“Tenía pasión por el golf, se notaba desde el principio. Prácticamente comía, dormía y bebía golf”, dijo Drummond.

Drew Underhill, el hermano mayor de Hayden, dijo que sus padres estaban en un avión que se dirigía a Texas para poder estar con su hermano. Hayden Underhill iba a la escuela con una beca de golf.

“El hockey fue una gran parte de la vida durante un tiempo, pero su verdadera pasión es el golf”, dijo su hermano. “Le encanta el golf. Su favorito es Jordan Spieth. Y siempre le encantó ver a Jordan, seguir a Jordan”.

Los amigos de Raines, quien era estudiante de biología, comenzaron una página de recaudación de fondos para su familia. La describieron como “un alma hermosa y amable que todos extrañarán profundamente”.

Aparte del golf, lo que unía a los compañeros de equipo y sus familias era su fe. Las páginas de las redes sociales se inundaron el miércoles con un flujo constante de oraciones y condolencias de compañeros golfistas universitarios, miembros de la comunidad y otros.

A poca distancia del campus, los golfistas locales instalaron un monumento en el campo donde practica el equipo. Los jardineros colocaron flores, pelotas de golf y un letrero hecho a mano con una cruz cristiana y las iniciales USW.

“Tenemos un memorial. Es lo mínimo que podemos hacer por los jugadores y, por supuesto, por el entrenador James”, dijo Ben Kirkes, gerente de Rockwind Community Links. “Es un momento difícil”.

Kirkes dijo que veía a los miembros del equipo casi todos los días y que era cercano a ellos.

“Estos niños eran grandes niños y eran grandes, grandes miembros de la comunidad”, dijo Kirkes. “Fueron educados y fue un placer tenerlos cerca”.

Sabía que muchos de los niños eran del extranjero y trató de convertirlo en un lugar acogedor para ellos.

“Seguir una carrera universitaria en cualquier deporte es una gran oportunidad para los niños en el extranjero”, dijo Kirkes. “Queríamos que se sintieran como en casa”.

Stangle informó desde Dallas. Montoya Bryan informó desde Albuquerque. El periodista de Associated Press Robert Gilles en Toronto contribuyó a este despacho. Attanasio es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a los periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas ocultos. Siga a Attanasio en Twitter .