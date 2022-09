CHARLESTON, Virginia Occidental, EE.UU. (AP) — Jason Arnie Owens ayudó a llevar el ataúd de su padre al coche fúnebre y luego se giró para abrazar a un pariente. Nunca llegó al cementerio.

Mientras los dolientes se reunían frente a una funeraria en el norte de Virginia Occidental el 24 de agosto, dos oficiales vestidos de civil con una orden de arresto por fugitivo se abalanzaron desde vehículos separados, gritaron el nombre de Owens y lo mataron a tiros, salpicando de sangre la camisa de su hijo de 18 años mientras se horrorizaban. los seres queridos miraban.

“No hubo ninguna advertencia”, dijo la amiga de la familia Cassandra Whitecotton.

En un abrir y cerrar de ojos, amigos y familiares atónitos que ya estaban de luto por la pérdida de otro miembro. Ahora, quieren respuestas, no solo por qué le dispararon a Owens, sino por qué el encuentro sucedió de la manera en que lo hizo.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no están explicando mucho en este momento, citando una investigación en curso. Owens, de 37 años, era buscado por una orden de arresto por fugitivo, pero el Servicio de Alguaciles Federales no ha dicho para qué. La agencia también dijo en un comunicado que tenía un arma cuando se acercaron miembros de un grupo de trabajo sobre fugitivos. Múltiples testigos sostienen que eso no es cierto.

Whitecotton y otros que se encontraban a solo unos metros de distancia dijeron que Owens estaba desarmado, que había estado abrazando a su tía, Evelyn O’Dell, y que le dispararon inmediatamente después de que lo llamaron por su nombre. Los testigos también cuestionan la afirmación de los alguaciles estadounidenses de que los primeros auxilios se realizaron de inmediato, antes de que llegaran los servicios médicos de emergencia.

“Gritaron el nombre de Jason. Simplemente dijeron ‘Jason’ y luego comenzaron a disparar”, dijo Whitecotton. prestar ayuda alguna.”

Mientras los familiares se preparaban para los servicios del viernes para Owens, se estaba llevando a cabo una investigación de la policía estatal sobre el tiroteo. Pero la paciencia en la comunidad se está agotando.

Familiares y simpatizantes protestaron frente al juzgado del condado de Harrison la semana pasada, acusando a las autoridades policiales de extralimitarse en la muerte de Owens, que era blanco. Una página de Facebook llamada Justicia para Jason Owens ha aumentado a unos 800 miembros, más de la mitad de la población de Nutter Fort, donde Owens fue asesinado.

Detrás de las preguntas sin respuesta está si se cruzó algún límite de decencia al arrestar a un hombre en medio del entierro de su padre.

“Si han estado buscando a alguien y finalmente descubren dónde está, lo encontrarán”, dijo Tracy L. Hahn, consultora de seguridad con sede en Columbus, Ohio, quien se jubiló después de 32 años en la aplicación de la ley. incluso como subjefe de policía en la Universidad Estatal de Ohio.

Hahn dijo que conoce agencias que han ido a funerales pero han esperado hasta después para acercarse a la persona.

“Debe haber alguna circunstancia atenuante de que sintieron la urgencia de arrestarlo en lugar de esperar, si había algún factor de riesgo, un riesgo de fuga o algo así”, dijo Hahn.

Los miembros de la familia no están tan seguros. Dicen que solo se suma a su sentido de falta de respeto que las agencias involucradas no sientan la obligación de abordar sus preguntas.

“Queremos saber por qué harías esto frente a su familia”, dijo la prima de Owens, Mandy Swiger. “¿Y qué te da derecho a hacerle eso a un hombre desarmado?”

El alguacil federal interino Terry Moore dijo que no podía responder preguntas durante la investigación y que los mensajes dejados con la policía estatal no fueron devueltos.

No está claro si existe un video de las cámaras corporales de la policía, el tablero de un vehículo policial o la propia funeraria. A diferencia de las principales ciudades donde se publican informes detallados de incidentes y secuencias de video después de tiroteos policiales fatales, a veces en cuestión de horas, eso rara vez ocurre en Virginia Occidental.

La ley de West Virginia exime a la policía de tener que publicar imágenes de video durante una investigación. Y la oficina del Servicio de Alguaciles de EE. UU. dijo que no escribió un informe detallado del incidente sobre el tiroteo, refiriéndose al comunicado de prensa que ocultó el nombre de Owens y otros detalles.

Owens había tenido problemas con la ley antes. Fue sentenciado en 2018 a entre tres y 13 años de prisión por huir de un ayudante del alguacil del condado de Harrison e intentar estrangularlo durante una pelea. Fue puesto en libertad condicional en abril de 2021.

Pero Swiger dijo que cometió una violación de libertad condicional “por no registrarse solo una vez. Y por eso le prometió a su mamá que después del funeral se entregaría”.

Whitecotton dijo que estaba fumando un cigarrillo después del servicio cuando un SUV vino volando por la calle lateral donde se detendría el coche fúnebre.

“Casi me golpeó, así que volví a subir a la acera y lo miré como diciendo, ‘¿Cuál es tu problema?'”, Dijo. Un hombre en pantalones cortos y una camiseta saltó, dejando la puerta abierta.

Swiger dijo que una camioneta blanca con otro oficial vestido de civil adentro casi golpea el vehículo de su madre cuando la camioneta entró a toda velocidad en el estacionamiento. Swiger dijo que Owens recibió disparos desde diferentes direcciones y estimó que había unas 40 personas en el área. Ella también dijo que no vio un arma en las manos de Owens.

Algunos dolientes corrieron instintivamente hacia Owens después de que cayó al suelo, dijo Swiger, pero uno de los oficiales les dijo: “Retrocede o te disparo”.

Whitecotton dijo que ha vivido en ciudades mucho más grandes como Houston, Dallas y Fort Worth.

“Nunca en mi vida me había enfrentado a algo así”, dijo. “Lo esperaría allí, honestamente. Pero no aquí”.