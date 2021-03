La escuela privada dice que frases como ‘niños y niñas’, ‘mamá y papá’ no son inclusivas

Una guía de idiomas para una escuela privada de Nueva York insta al personal a no usar frases como “mamá y papá” y “niños y niñas” en favor de términos más inclusivos.

Grace Church School lanzó su ” Guía de lenguaje inclusivo de gracia ” de 12 páginas, diseñada para proporcionar al personal un “lenguaje más inclusivo” que se alinea con la misión de la escuela.

“Si bien reconocemos el lenguaje de odio que promueve el racismo, la misoginia, la homofobia y otras formas de discriminación ya se abordan en nuestros manuales escolares, también reconocemos que podemos hacer más que prohibir el lenguaje de odio; podemos usar el lenguaje para crear espacios acogedores e inclusivos “, dice la guía. “Esta guía aborda las formas en que podemos eliminar las suposiciones dañinas de la forma en que interactuamos entre nosotros”.

En cambio, la escuela está pidiendo que frases como “niños y niñas” o “damas y caballeros” sean reemplazadas por palabras como “gente”, “gente”, “amigos”, “lectores”.

Otros términos como “mamá y papá” deben ser reemplazados por “adultos”, “gente” o “familia”.

“Hemos enseñado a nuestros estudiantes a usar el lenguaje con cuidado desde el primer día. Es por eso que requerimos que los estudiantes usen honoríficos como Sr., Sra. O Dr. cuando hablen con adultos en esta comunidad. Es tan básico como decir” por favor y gracias.” Es por eso que nuestras vacaciones se denominan según las estaciones y no las fiestas cristianas que caen dentro de ellas. No todos los estudiantes de Grace tienen dos padres vivos; esa es una de las razones por las que alentamos a los maestros a usar un lenguaje que no presume que todos sus estudiantes hacer “, una declaración del director de la escuela, George Davidson.

“En Grace comprendemos el poder del lenguaje tanto para incluir como para causar alienación. También sabemos que es nuestro trabajo darles a los miembros de la comunidad recursos que les permitan tomar decisiones informadas y generosas”, continuó la declaración de Davidson.