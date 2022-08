S T. LOUIS ( KTVI ) – Los funcionarios de la ciudad de St. Louis han enviado cartas a Kia y Hyundai reprendiendo a los fabricantes de automóviles por no implementar una característica de seguridad que haría que sus automóviles fueran más difíciles de robar.

Los funcionarios de la ciudad dicen que no es ningún secreto que los ladrones se están enfocando en Kias y Hyundais. Algunos incluso han publicado sus acciones en las redes sociales, mostrando una técnica en la que rompen la cubierta inferior de la columna de dirección, dejando al descubierto una ranura. Luego deslizan el extremo de un cable USB en la ranura, usándolo como una llave improvisada.

Los vehículos de arranque con llave Kia y Hyundai (años de modelo de Kia 2011-2021/años de Hyundai 2016-2021) carecen de tecnología común que utiliza “llaves inteligentes” sincronizadas con un inmovilizador de motor para evitar robos.

La consejera de la ciudad de St. Louis, Sheena Hamilton, la principal oficial legal de la ciudad, dijo a Kia y Hyundai que la policía de la ciudad ha informado más de 1500 robos o intentos de robo de sus vehículos en lo que va del año, con 356 en los primeros 13 días de agosto. Solo los robos de Kia y Hyundai representan casi el 77% de todos los vehículos robados en 2022, según la ciudad.

La carta de Hamilton amenaza con emprender acciones legales si Kia y Hyundai se niegan a actuar en un plazo de 30 días.

La alcaldesa de St. Louis, Tishaura Jones, y el director de seguridad pública, Dan Isom, firmaron la carta a los fabricantes de automóviles y dijeron que las empresas están contribuyendo a una molestia pública en la ciudad.

“La (Ciudad de St. Louis) exige que Kia y Hyundai mitiguen las condiciones defectuosas brindando a los ladrones la capacidad de robar autos, destruir propiedades, poner en peligro a los conductores de la ciudad y a ellos mismos y, en algunos casos, cometer delitos muy violentos”, dijo Isom.

Las víctimas de robos aplauden la carta pero dicen que la ciudad también necesita tomar medidas enérgicas contra el crimen.

El estudiante de segundo año de la universidad, Ben Siemer, incluso instaló una nueva característica en su nuevo Hyundai Elantra 2023: un bloqueo del volante. Desearía haberlo tenido hace tres semanas, para poder haberlo usado en su vehículo anterior.

“Mi mamá se levantó a las 6 am, me despertó y dijo que mi auto no estaba”, dijo Siemer. “No fue un buen día”.

Ese auto robado terminó chocado y totalizado. Su nuevo Elantra 2023 es un reemplazo.

A Jim Hayes le robaron su Kia Optima 2013 a pocas cuadras de donde se llevaron el de Siemer en el sur de St. Louis. Se encontró su automóvil, pero todavía está esperando que le reparen el encendido casi un mes después del crimen.

“Esto es ridículo. ¿Adónde va la ciudad? dijo Hayes.

Mientras tanto, los oficiales de policía dicen que el Grupo de trabajo contra el crimen de la ciudad se ha reducido en más de un tercio, lo que dificulta la prevención de este tipo de robos. Pero los funcionarios dicen que están trabajando en una solución.

Monte Chambers, del Departamento de Seguridad Pública de St. Louis, dijo que el departamento está “constantemente” en contacto con la policía de St. Louis para abordar el problema.

“La seguridad de los residentes y visitantes de St. Louis es la principal prioridad del Departamento, y el aumento en los robos de Kia y Hyundai ha consumido una cantidad significativa de tiempo y recursos policiales”, escribió Chambers, en parte. implementado utilizando estrategias basadas en datos para disuadir el crimen y desplegar recursos de manera efectiva en áreas clave. Los líderes de seguridad pública y policía se reúnen constantemente para discutir las formas más eficientes de combatir las tendencias de delitos violentos, incluidos los robos de Kia y Hyundai”.

Puede leer la carta de la ciudad a continuación en su totalidad.