La causa de la muerte de Floyd, la fuerza del ex policía será clave en el juicio

MINNEAPOLIS (AP) – Un oficial de policía de Minneapolis fue rápidamente despedido y acusado de asesinato luego de que un video de un transeúnte lo mostrara presionando su rodilla contra el cuello de George Floyd, ignorando los gritos del hombre negro que no podía respirar. Pero incluso con ese poderoso metraje, los expertos legales dicen que el caso no es un fracaso.

La selección del jurado comienza el lunes en el juicio de Derek Chauvin, que se espera que se reduzca a dos preguntas clave: ¿Las acciones de Chauvin causaron la muerte de Floyd y fueron sus acciones razonables?

“Es difícil no ver el video y concluir que los fiscales no tendrán ningún problema con este caso”, dijo Susan Gaertner, ex fiscal principal del vecino condado de Ramsey. “Pero no es tan simple”.

Floyd fue declarado muerto el 25 de mayo después de que Chauvin, que es blanco, presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante unos nueve minutos, manteniéndose en su posición incluso después de que Floyd se quedó flácido mientras lo esposaron y yacía boca abajo. La muerte de Floyd provocó protestas a veces violentas en Minneapolis y más allá, y llevó a un ajuste de cuentas nacional sobre la raza.

Chauvin está acusado de homicidio involuntario en segundo grado y homicidio involuntario en segundo grado, y un panel de jueces de la corte de apelaciones dictaminó el viernes que el juez debe considerar restablecer un cargo de asesinato en tercer grado que desestimó el otoño pasado. Otros tres agentes, todos los cuales también fueron despedidos, se enfrentan a juicio en agosto por cargos de complicidad y complicidad en los cargos de homicidio y homicidio en segundo grado.

El cargo de asesinato en segundo grado requiere que los fiscales prueben que Chauvin causó la muerte de Floyd mientras cometía o intentaba cometer un delito grave, en este caso, asalto en tercer grado. El cargo de homicidio involuntario tiene una barra más baja, que requiere prueba de que Chauvin causó la muerte de Floyd por negligencia que creó un riesgo irrazonable, y tomó conscientemente la posibilidad de causar lesiones graves o la muerte.

Exactamente cómo murió Floyd se perfila como un importante punto de inflamación del juicio.

El abogado de Chauvin, Eric Nelson, argumenta en documentos judiciales que Floyd probablemente murió a causa del fentanilo que consumió, o una combinación de fentanilo, metanfetamina y condiciones de salud subyacentes, no como resultado de la rodilla de Chauvin en su cuello.

Pero el juez del condado de Hennepin, Peter Cahill, escribió el otoño pasado que para el cargo de asesinato en segundo grado, los fiscales no tienen que demostrar que Chauvin fue la única causa de la muerte de Floyd, solo que su conducta fue un “factor causal sustancial”.

Aún así, los abogados defensores que no están relacionados con el caso dicen que todo lo que Nelson tiene que hacer es plantear dudas razonables en la mente de un solo jurado.

“Aunque lo tenía inmovilizado debajo de la rodilla y grita ‘¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! hay un argumento de que (Chauvin) no estaba ejerciendo presión y su incapacidad para respirar se debía a las drogas en su sistema o algo por el estilo, o su ansiedad ”, dijo F. Clayton Tyler, un destacado abogado defensor local.

Los abogados defensores dicen que tampoco puede ser fácil establecer que Chauvin estaba cometiendo el delito de agresión, como se requiere para el cargo de asesinato en segundo grado en este caso. Eso es porque Chauvin está autorizado a usar la fuerza como oficial de policía, y sus abogados argumentarán que su uso de la fuerza contra Floyd fue razonable.

Gaertner dijo que la defensa enfrentará el desafío de intentar desviar la atención del jurado del video y la fuerte emoción que genera. En su lugar, intentarán concentrarse en la evidencia médica y las condiciones subyacentes de Floyd mientras intentan retratar las circunstancias del arresto como “justificables de acuerdo con las normas policiales”, dijo.

Brandt y Tyler dijeron que Chauvin probablemente tendrá que subir al estrado para explicar por qué sintió que tenía que sujetar a Floyd durante tanto tiempo. Brandt dijo que probablemente dirá que siguió su entrenamiento y que fue necesario porque su experiencia con otros sospechosos bajo la influencia de drogas muestra que las cosas pueden volverse repentinamente erráticas y peligrosas.

Los fiscales, sin embargo, han presentado una lista de casos anteriores en los que Chauvin usó estranguladores o restricciones similares en el trabajo. Cahill dictaminó que solo pueden admitir una como prueba: un arresto de 2017 en el que Chauvin sujetó a una mujer colocando su rodilla en su cuello mientras ella estaba boca abajo en el suelo.

Cahill también dictaminó que los fiscales pueden informar a los jurados sobre un incidente de 2015 en el que Chauvin vio a otros oficiales colocar a un hombre suicida e intoxicado en una posición de recuperación lateral después de usar una pistola paralizante en él. Cahill dijo que los fiscales pueden presentar eso si pueden demostrar que Chauvin estuvo presente cuando un profesional médico dijo que el hombre podría haber muerto si los oficiales hubieran prolongado la detención.

Brandt dijo que contarle al jurado sobre esos eventos permitirá a los fiscales demostrar que Chauvin sabía la forma correcta de contener a alguien y brindar alivio, y que lo había hecho mal antes.

Brandt dijo que el cargo de asesinato en tercer grado podría ser más fácil de probar para los fiscales si se restablece porque no tendrían que demostrar que Chauvin tenía la intención de cometer un asalto. En cambio, deben demostrar que sus acciones causaron la muerte de Floyd, y que fueron imprudentes y sin consideración por la vida humana.

El cargo de homicidio involuntario en segundo grado alega que Chauvin se arriesgó de que una persona razonable hubiera sabido que podría causar la muerte. Para defenderse de eso, dijo Brandt, Chauvin podría argumentar que había usado el mismo agarre en el pasado y no pensó que causaría un problema.

Sin embargo, Brandt dijo que “todo el caso” contra Chauvin es el video que captura la cantidad de tiempo que contuvo a Floyd.

“Se escucha en el video a los transeúntes, a los espectadores que dicen: ‘Amigo, no puede respirar. Déjalo levantarse. ¿Qué estás haciendo? Lo estás matando ‘”, dijo Brandt. “Quiero decir, es casi como si estuvieran jugando jugada por jugada”.

Tyler dijo que si fuera fiscal, usaría una toma fija del rostro inexpresivo de Chauvin de ese video y la mantendría a la vista para que la vea el jurado.

“Quiero decir, la expresión de su rostro”, dijo Tyler. “Si estuviera procesando este caso, tengo que decir que tendría esa foto ahí arriba. ¿Quieres mostrar indiferencia? Míralo “.