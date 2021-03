Jurado diverso hasta ahora para el juicio del ex policía por la muerte de Floyd

LAS VEGAS (AP) - El presidente Joe Biden se une a los principales mensajeros que ya atraviesan el país para resaltar los beneficios de su masivo plan de rescate COVID-19, en su caso mediante la promoción de ayudas para pequeñas empresas.

Biden está programado para visitar una pequeña empresa en los suburbios de Filadelfia el martes, su viaje inicial fuera de Washington para la gira "Help is here" que comenzó el lunes. La vicepresidenta Kamala Harris visitó un sitio de vacunación COVID-19 y una academia culinaria en Las Vegas mientras la primera dama Jill Biden recorría una escuela primaria de Nueva Jersey.