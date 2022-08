MEMPHIS, Tenn. ( WREG )— Un adolescente de Cordova está tras las rejas por conducir a 130 millas por hora en la madrugada del lunes en el tramo sur de la I-240. Todo ocurrió mientras lo filmaba.

Para empeorar las cosas y hacerlas más peligrosas, según los informes, Marquese Neely decidió transmitir en vivo en Facebook mientras la policía lo perseguía.



Según la policía de Memphis, un oficial estaba patrullando de rutina cerca de Perkins y la I-240 en dirección este el lunes por la mañana y vio un Hyundai Sonata que viajaba a gran velocidad.

El oficial “marcó” el vehículo que, según la declaración jurada, alcanzó velocidades de 130 millas por hora hasta la I-240 y Poplar.

Más tarde, los oficiales se enteraron de que Marquese Neely, de Cordova, de 19 años, estaba detrás del volante.

Según los informes, Neely se negó a detenerse y “aceleró de manera imprudente”, según los informes, transmitió en vivo en Facebook mientras huía de los oficiales.

Un helicóptero de la policía de Memphis se hizo cargo de la persecución y siguió al vehículo de Neely hasta que se detuvo en Sorghum Mill Drive, en Old Dexter Road.

Fue detenido sin incidentes y acusado de evadir el arresto, posesión ilegal de un arma, conducción temeraria y exceso de velocidad.

En la casa que aparece como la dirección de Neely, una mujer que dijo que era la hermana de Neely y no hizo ningún comentario sobre los eventos de esa mañana.

El vecino Kenneth Davis dijo que escuchó las sirenas de la policía el lunes por la mañana cerca de su vecindario.

“Sabes, ya me acostumbré en esta área. Entonces, no pensé mucho en eso. Pero descubrí que algo sucedió esta mañana”, dijo Davis.



Dijo que no conoce a Marquese Neely, pero se sorprendió al leer el informe del incidente policial que describe la conducción imprudente de los sospechosos en las redes sociales.

“Creo que fue un poco estúpido para el sospechoso. No tenía que correr. Te lo pones más difícil cuando corres”, dijo Davis. “Sabes, el joven cometió un gran error. Podría haber lastimado a algunas personas”.