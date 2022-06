UVALDE, Texas ( KXAN ) – El asediado jefe de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde ha sido puesto en licencia administrativa, según el Superintendente Dr. Hal Harrell.

Harrell dijo en un comunicado que el jefe de policía de Uvalde CISD, Pete Arredondo, quien se ha convertido en el centro de la crítica nacional a medida que salen a la luz los detalles sobre cómo él y sus oficiales respondieron al tiroteo del 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb, está de licencia a partir del miércoles.

Harrell no quería tomar ninguna decisión personal hasta que se completara la investigación del tiroteo, pero debido a “la falta de claridad que queda y el momento desconocido de cuándo recibiré los resultados de las investigaciones”, sintió que tenía que hacerlo. haz la llamada, decía el comunicado.

“Desde el comienzo de este horrible evento, compartí que el distrito esperaría hasta que se completara la investigación antes de tomar decisiones de personal”, dijo el comunicado. “Hoy sigo sin detalles de las investigaciones que están realizando varias agencias”.

Harrell dijo que el teniente Mike Hernández será el jefe interino y que el distrito “continuará buscando candidatos calificados para unirse a nuestro departamento de policía mientras nos preparamos para el nuevo año escolar”.

La policía tenía suficientes oficiales y poder de fuego en la escena de la masacre de la escuela Uvalde para haber detenido al pistolero tres minutos después de que ingresó al edificio, y habrían encontrado la puerta del salón de clases donde estaba escondido sin llave si se hubieran molestado en revisarla. , testificó el jefe de la policía estatal de Texas el martes, y calificó la respuesta de las fuerzas del orden como un “fracaso abyecto”.

En cambio, los oficiales con rifles permanecieron en un pasillo durante más de una hora, esperando en parte por más armas y equipo, antes de que finalmente irrumpieran en el salón de clases y mataran al pistolero, poniendo fin al ataque del 24 de mayo que dejó 19 niños y dos maestros muertos.

“No me importa si tienes chancletas y bermudas, entra”, dijo el coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, en un testimonio abrasador en una audiencia en el Senado estatal.

Los retrasos en la respuesta de las fuerzas del orden en la Escuela Primaria Robb se han convertido en el foco de investigaciones federales, estatales y locales.

McCraw se dirigió a Arredondo , quien McCraw dijo que estaba a cargo, y dijo: “Lo único que impidió que un pasillo de oficiales dedicados ingresara a las habitaciones 111 y 112 fue el comandante en la escena que decidió anteponer la vida de los oficiales a la vida de los niños. ”

Arredondo tomó “decisiones terribles”, dijo McCraw, quien lamentó que la respuesta policial “haga retroceder nuestra profesión una década”.

Arredondo ha dicho que no se consideraba a sí mismo la persona a cargo y asumió que alguien más había tomado el control de la respuesta policial. Ha rechazado repetidas solicitudes de comentarios de The Associated Press, y su abogado no respondió de inmediato el martes.

Associated Press contribuyó a este informe.