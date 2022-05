( The Hill ) — El jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) le dijo a un panel de la Cámara el jueves que la escasez de fórmula infantil comenzará a disminuir en los próximos días, pero tuvo pocas respuestas sobre cómo la agencia permitió que una planta de fabricación con problemas de seguridad conocidos para continuar operando durante meses sin intervenir.

El comisionado de la FDA, Robert Califf , fue el primer funcionario de la administración en responder preguntas ante el Congreso sobre la escasez de fórmula, que recientemente llamó la atención de los legisladores. Ahora que enfrentan la presión de familias frustradas, esos legisladores no encuentran soluciones fáciles.

La escasez se debe en parte al cierre de una planta de fabricación operada por Abbott Nutrition. La planta ha estado cerrada desde febrero, después de que cuatro bebés que consumieron fórmula preparada allí fueran hospitalizados con una rara infección bacteriana.

La FDA anunció a principios de esta semana un acuerdo de consentimiento preliminar con Abbott para reiniciar la producción, en espera de actualizaciones y certificaciones de seguridad.

“Me complace decir que hemos logrado un progreso muy significativo” en la reapertura de la planta, dijo Califf a los miembros de un subcomité de asignaciones de la Cámara, “y creo que estamos en camino de abrirla dentro de la próxima semana o dos semanas, muy probablemente en las dos semanas de salida”.

Califf dijo que la combinación de una mayor producción de otros fabricantes y la nueva autoridad sobre la importación de fórmula significa que “deberíamos ver una mejora en unos días”.

Sin embargo, reconoció que “pasarán algunas semanas antes de que volvamos a la normalidad”.

Abbott ha dicho que una vez que se reanude la producción, pasarán entre seis y ocho semanas antes de que la nueva fórmula llegue a los estantes de las tiendas.

Los legisladores interrogaron a Califf sobre por qué tomó meses inspeccionar la planta, a pesar de que los funcionarios de la agencia sabían sobre las condiciones de seguridad de larga data. Pero Califf se negó a responder en detalle, citando una investigación interna en curso.

La falta de divulgación no le cayó bien a los legisladores.

“Esto es algo sobre lo que los padres nos preguntan, quieren saber qué pasó. No es aceptable decir que no se puede comentar al respecto”, dijo el representante Mark Pocan (D-Wisconsin). “Este es un problema que he visto una y otra vez con la FDA: ustedes no son buenos para comunicarse”.

La comparecencia de Califf se produce un día después de que la Cámara aprobara 28 millones de dólares en fondos de emergencia para la agencia destinados a abordar las preocupaciones sobre el suministro, y después de que la administración de Biden anunciara nuevas medidas para impulsar el suministro, incluida la invocación de la Ley de Producción de Defensa .

Califf dijo que gran parte de los problemas de la agencia se derivan de la falta de recursos, sobre todo la falta de inspectores y un sistema de TI obsoleto. Si se asigna el dinero adicional, dijo que la agencia utilizará la mayor parte para contratar más inspectores.

Los republicanos han convertido la escasez en un juego de culpas políticas para la administración de Biden, aunque miembros de ambos partidos han expresado su frustración por lo que dijeron que era una falta de responsabilidad por parte de la FDA.

Al frente de la carga estaba la representante Rosa DeLauro (D-Conn.), presidenta del Comité de Asignaciones. Presionó a Califf para obtener detalles sobre qué funcionarios vieron un informe de denunciantes enviado a la agencia en octubre y por qué no se tomaron medidas.

“No puedes esconderte detrás de una investigación, necesitamos respuestas ahora”, dijo DeLauro.

El informe de un ex empleado de Abbott detalló las principales violaciones observadas de las reglas de seguridad, incluida la falsificación de registros y la liberación de fórmula infantil no probada.

Sin embargo, incluso antes del informe, la FDA sabía que los bebés se habían enfermado después de consumir fórmula fabricada en la planta de Abbott en Michigan.

El personal de la FDA no entrevistó al denunciante hasta diciembre, y la instalación no fue inspeccionada hasta enero.

“Todo plantea la pregunta, ¿por qué la FDA no entró en acción? ¿Por qué tomó cuatro meses sacar esta fórmula de los estantes? dijo DeLauro.

“Me hace preguntarme de qué lado está la FDA. ¿Están del lado de Abbott, la industria, o del lado del consumidor estadounidense, en este caso los bebés y sus mamás y papás?”.