JOPLIN, Mo. (KSNF/KODE) — Una carta inesperada en el correo del IRS no siempre es una buena señal, pero más de 9 millones de estadounidenses están a punto de recibir buenas noticias de la agencia tributaria.

El Servicio de Impuestos Internos estará enviando cartas a millones de personas que no reclamaron pagos de estímulo, créditos fiscales por ingreso del trabajo, créditos fiscales por hijos u otros beneficios.

Ese dinero puede quedar sin reclamar cuando las personas con muy pocos o ningún ingreso, que no están obligadas a pagar impuestos, no presentan una declaración de impuestos simplificada. Se requiere ese formulario para obtener un cheque de estímulo.

The Hill informó la semana pasada que se estima que entre 9 y 10 millones de estadounidenses podrían estar perdiendo los beneficios del gobierno.

No se trata solo de que los cheques de estímulo de COVID-19 se dejen sobre la mesa. Algunas familias se están perdiendo el crédito fiscal ampliado por hijos, dejando hasta $3,600 por hijo sin reclamar.

“A lo largo de la pandemia, el IRS y el Tesoro lucharon para que los pagos de alivio de COVID lleguen a manos de algunas personas, especialmente aquellas con ingresos más bajos, acceso limitado a Internet o personas sin hogar”, dijo la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, un organismo de control interno del gobierno.

Además de las personas que no están obligadas a pagar impuestos, la GAO cree que es probable que las personas sin hogar, así como las familias con estatus migratorio mixto, no hayan recibido los pagos de estímulo, a pesar de ser elegibles.

“Así que están mirando su base de datos y diciendo, estas personas no presentaron una declaración de impuestos sobre la renta, pero tenemos motivos para creer que podrían obtener un reembolso si lo hicieran, ya sea dinero de estímulo, crédito fiscal por hijos, crédito fiscal por ingreso del trabajo”, dijo Patrick Kelly, un contador en Joplin, Missouri. “Entonces, el IRS está mirando la base de datos y dice que no presentaron la declaración, no estamos seguros de que tengan derecho a un reembolso, pero creen que probablemente lo tengan”.

Las cartas de recordatorio llegarán en las próximas semanas y se imprimirán en inglés y español.

Para obtener los beneficios adeudados, las personas afectadas deberán presentar una declaración de impuestos federales sobre la renta de 2021, dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig, a Associated Press.