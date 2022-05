(AP) — Desde la masacre de Columbine High School hace más de 20 años, la policía ha sido entrenada para confrontar rápidamente a los tiradores en los horribles ataques que siguieron.

Pero los oficiales en Uvalde, Texas, tardaron más de una hora en matar a un tirador que masacró a 19 niños, un lapso de tiempo que probablemente será una parte clave de una investigación del Departamento de Justicia sobre la respuesta policial.

La rara revisión federal se produce en medio de preguntas crecientes y agonizantes, y cambios de información de la policía. Las autoridades ahora dicen que varios oficiales ingresaron a la escuela primaria solo dos minutos después del presunto pistolero Salvador Ramos e intercambiaron disparos con él, pero no lo detuvieron hasta que un equipo táctico ingresó a un salón de clases más de una hora después.

Esa es una línea de tiempo confusa para los expertos en aplicación de la ley como Jarrod Burguan, quien era el jefe de policía en San Bernardino, California, cuando la ciudad fue atacada por un ataque terrorista que mató a 14 personas en 2015. Los oficiales ingresaron a esa instalación, un centro de capacitación para residentes con discapacidades del desarrollo, dentro de los dos minutos de haber llegado.

“Columbine cambió todo”, dijo Burguan el lunes. Los oficiales ahora están capacitados para formar y entrar a los edificios para confrontar a los tiradores lo más rápido posible para evitar que maten a más personas. “Esto se ha perforado en esta industria durante años”.

Los funcionarios del Departamento de Justicia que investigan los asesinatos en Texas examinarán una serie de preguntas sobre la respuesta policial en Uvalde. Una revisión similar que elogió en gran medida la respuesta al tiroteo masivo de San Bernardino tenía más de 100 páginas.

Al anunciar la revisión, el portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Coley, dijo que se llevaría a cabo de manera justa, imparcial e independiente y que los hallazgos se harían públicos. Podría llevar meses. El manejo de la revisión está a cargo de la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad del departamento.

Una pregunta clave para Maria Haberfeld, profesora del John Jay College of Criminal Justice en Nueva York, es por qué un jefe de policía del distrito escolar tenía el poder de decirle a más de una docena de oficiales que esperaran en un pasillo en la escuela primaria Robb de Uvalde.

“La pregunta clave para mí es, ¿quién lo designó para estar a cargo?” ella dijo.

Las autoridades dijeron que creía que el sospechoso estaba atrincherado dentro de las aulas contiguas y que ya no había una amenaza activa. Pero los policías escolares no suelen tener la mayor experiencia con tiradores activos, y Haberfeld cuestionó por qué las personas con una formación más especializada no tomaron las riendas.

Un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. finalmente usó la llave de un conserje para abrir la puerta del salón de clases y matar al pistolero, lo que generó más preguntas sobre la elección de la entrada.

“No es un castillo fortificado de la Edad Media. Es una puerta”, dijo. “Ellos sabían que hacer. No necesitas la llave.

La revisión de la Justicia no investigará el delito en sí, ni responsabilizará directamente a la policía civil o penalmente. Lo que probablemente hará es examinar cosas como la forma en que la policía se comunicó entre sí, dijo Thor Eells, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Oficiales Tácticos. Todavía no se sabe por qué el director de la escuela, Pete Arredondo, pensó que el tirador estaba atrincherado y no ha comentado.

“Creo que debemos ser un poco pacientes con eso y esperar para asegurarnos de que entendemos cuál era esa mentalidad”, dijo Eells. “Se remonta a la comunicación. ¿Qué información tenían?

Es probable que la revisión también examine qué tan bien se prepararon los oficiales con equipos como armas y chalecos antibalas. El tirador vestía un chaleco táctico y estaba armado con un rifle estilo AR-15, un arma poderosa capaz de perforar chalecos antibalas básicos.

En tiroteos anteriores revisados por el Departamento de Justicia, las unidades policiales no especializadas no tenían el tipo de chaleco antibalas necesario para protegerse por completo.

En la masacre de 2016 que mató a 49 personas e hirió a docenas más en la comunidad LGBT en el club nocturno Pulse en Orlando, Florida, un detective en la escena intercambió disparos con el sospechoso, sabiendo que su pistola “no era rival” para el arma que se disparó en el club. A pesar de eso, los primeros oficiales en la escena formaron un equipo para ingresar rápidamente al club y comenzar a buscar al tirador, según el informe.

Mientras tanto, en San Bernardino, solo uno de los primeros oficiales en la escena tenía una escopeta y varios no tenían chaleco antibalas. Pero aun así usaron su entrenamiento en situaciones de tirador activo para formar un equipo de cuatro oficiales para ingresar de inmediato al complejo.

Moverse rápidamente es importante no solo para evitar que un tirador mate a más personas, sino también para ayudar a los heridos. En San Bernardino y Orlando, las revisiones del Departamento de Justicia acreditaron la respuesta rápida para transportar a los heridos a tratamiento dentro de una “hora dorada” en la que es más probable que las víctimas sobrevivan.

No está claro qué impacto pudo haber tenido la entrada retrasada al salón de clases de Texas en cualquiera de los niños que resultaron heridos y necesitaban tratamiento a más de una hora de distancia en San Antonio.

La policía tiene que analizar rápidamente los riesgos para ellos mismos y para los demás en una situación violenta que cambia rápidamente, pero también están capacitados para evitar que las personas resulten heridas, dijo Eells.

“Entrar en esa habitación es muy, muy, muy peligroso”, dijo. “Pero vamos a correr ese riesgo, a sabiendas y voluntariamente, porque nuestras prioridades son ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos”.