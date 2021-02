Instructor universitario visto en video regañando a estudiante con problemas de audición

OXNARD, California ( KTLA ) – Un instructor titular en Oxnard College, identificado por los estudiantes como Michael Abram, fue puesto en licencia administrativa después de una confrontación con un estudiante el jueves.

En un video que desde entonces se ha vuelto viral de la reunión de Zoom de la clase, se puede escuchar a un estudiante decirle a Abram que tiene problemas de audición.

“Milisegundo. Salazar He estado hablando con usted, Sra. Salazar ”, se puede escuchar decir al instructor de Oxnard College.

“Puedo escucharte un poco”, responde.

“¿Puedes oírme un poco? ¿Por qué no respondiste todo el tiempo que hablé contigo? Abram, quien enseña anatomía y fisiología, dice.

“Tengo problemas de audición”, dice mientras él continúa hablando.

“¿Por qué no hablamos a veces? ¿Por qué no me envías un correo electrónico? Configuraremos un Zoom en vivo y tendremos una comunicación real en algún momento ”, dice agresivamente el instructor. “Tal vez puedas hacer que tu consejero se una a nosotros”.

En ese momento, interviene otro alumno.

“¿Profesor? En realidad, tiene problemas de audición. Entonces su traductor llega un poco tarde. Ella no puede responder de inmediato ”, dice el estudiante.

A lo que el instructor responde, “Ella no está prestando atención. Ella no lo intenta. ¿Eres su traductor?

“No, no lo soy … pero es más lento porque necesita traducirlo y luego pasar por su audífono”, dice.

“Milisegundo. Salazar, haz que tu consejero hable conmigo porque tienes demasiada distracción para siquiera entender lo que está pasando ”, dice.

El Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Ventura, que supervisa las universidades de Oxnard, Moorpark y Ventura, dijo que recibieron cientos de llamadas y correos electrónicos alertándolos sobre el video.

“Es comprensible que mucha gente esté enojada, molesta y entristecida por lo que vieron en el video”, dijo Greg Gillespie, el canciller del distrito.

El distrito realizó una llamada de Zoom a los medios el viernes y anunció que se inició de inmediato una investigación formal. Abram fue puesto en licencia pagada hasta que se complete la investigación, dijeron, y agregaron que podría llevar tres meses.

“El video en sí es desgarrador”, dijo Luis Sánchez, presidente de Oxnard College. “No importa qué llevó a esa interacción, no hay justificación … Me horrorizó”.

Los funcionarios del distrito no comentaron si ha habido quejas contra Abram en el pasado.

“Estamos aquí para apoyar a los estudiantes”, dijo Gillespie durante la sesión informativa. “No toleramos el comportamiento discriminatorio, grosero o intimidatorio”.

Los funcionarios del distrito dijeron que se acercaron al estudiante para ofrecerle apoyo, y se espera que otros estudiantes de la clase sean entrevistados durante la investigación.

Los profesores están capacitados para trabajar con un cuerpo estudiantil diverso, dijeron los funcionarios, y admitieron que el video muestra que se necesita más trabajo en ese sentido.