AN FRANCISCO (AP) — Twitter registró ganancias trimestrales de 513 millones de dólares días después de que acordó ser vendida al multimillonario Elon Musk.

La compañía de redes sociales dijo el jueves que los ingresos aumentaron un 16% a $1.2 mil millones en los tres meses hasta marzo en comparación con el mismo período del año pasado.

Twitter, con sede en San Francisco, reportó un promedio de 229 millones de usuarios activos diarios en el trimestre, que fue alrededor de 14 millones más que los 214.7 millones de usuarios diarios revisados del trimestre anterior.

Twitter canceló una conferencia telefónica con ejecutivos y analistas de la industria que suele acompañar a sus resultados, por lo que habrá poca información sobre la situación financiera actual de la empresa.

“Dada la adquisición pendiente de Twitter por parte de Elon Musk, no proporcionaremos ninguna orientación prospectiva y estamos retirando todos los objetivos y perspectivas proporcionados anteriormente”, dijo la compañía.

El acuerdo de $44 mil millones de Musk para comprar Twitter se anunció a principios de esta semana y se espera que el acuerdo se cierre a finales de este año.

Se espera que la compra de Twitter por parte de Musk se cierre en algún momento de este año. Pero antes de que se complete el trato, los accionistas tendrán que opinar, así como los reguladores en los EE.UU. y en los países donde Twitter hace negocios. Sin embargo, hasta ahora, se esperan pocos obstáculos, a pesar de las objeciones de algunos de los propios empleados de Twitter, junto con los usuarios que se preocupan por la postura de Musk sobre la libertad de expresión y lo que podría significar para el acoso y el discurso de odio en la plataforma.

Musk, quien también dirige la compañía de autos eléctricos Tesla, así como SpaceX y otras empresas, dice que planea privatizar Twitter. Si lo hace, la empresa ya no estará en deuda con los accionistas ni informará públicamente sus resultados financieros, que han sido mixtos en el mejor de los casos desde que la empresa se hizo pública en 2013.

Twitter ha tenido problemas para publicar ganancias de manera constante como empresa pública mientras genera un crecimiento mediocre de los ingresos en comparación con las dos fuerzas dominantes en la publicidad digital, Google y Facebook.

Por un lado, volverse privado podría darle a Twitter más espacio para experimentar mientras se enfoca menos en las ganancias a corto plazo y el precio de sus acciones. Por otro lado, es probable que incluso el hombre más rico del mundo quiera que la empresa gane dinero.

“Creo que no hay nada mejor para Twitter que Elon Musk lo compre e idealmente reemplace la junta, y también duplique las inversiones en productos y nuevas fuentes de generación de ingresos”, dijo John Meyer, empresario e inversionista tecnológico, a The Associated Press anteriormente. esta semana.