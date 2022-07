Esta historia es parte de una serie de informes de KXAN llamada “Detengan los tiroteos masivos“, que proporciona contexto y explora soluciones en torno a la violencia armada a raíz del tiroteo mortal en una escuela primaria de Uvalde. Queremos que nuestros informes sean un recurso para los tejanos, así como para los legisladores que se reunirán un mes después de los eventos en Uvalde para discutir cómo debe avanzar el estado. Explore todas las historias de “Detengan los tiroteos masivos” haciendo clic aquí.

UVALDE, Texas (KXAN) — Casi ocho semanas después de que 19 niños y dos maestras fueran asesinados en la Escuela Primaria Robb, las familias de las víctimas pudieron ver en privado el informe preliminar y ver el video de la respuesta policial antes de que ambos fueran revelados al público a las 2 de la tarde del domingo.

El informe de 77 páginas, publicado por el comité de la Cámara de Representantes de Texas encargado de investigar el tiroteo masivo del 24 de mayo, culpó a “fallas sistémicas y una toma de decisiones extremadamente pobre”. El informe brinda, por primera vez, una comprensión más completa de lo que sucedió, y lo que salió mal, luego de relatos contradictorios y, a menudo, cambiantes de funcionarios gubernamentales y encargados de hacer cumplir la ley.

Uno de los hallazgos clave del informe es que el tirador “disparó la mayoría de sus tiros y probablemente asesinó a la mayoría de sus víctimas inocentes antes de que alguno de los oficiales que respondió a la escena pusiera un pie en el edificio”. De las aproximadamente 142 rondas disparadas, más de 100 llegaron antes de que entrara cualquier oficial, según el informe.

“En retrospectiva, podemos decir que Robb Elementary no se preparó adecuadamente para el riesgo de un intruso armado en el campus”, dice el informe.

“Falta de comando general efectivo” en la respuesta de las fuerzas del orden

El domingo, los miembros del comité de investigación de la Cámara de Representantes de Texas, el representante estatal Dustin Burrows (R-Lubbock), el representante estatal Joe Moody (D-El Paso) y la exjueza de la Corte Suprema de Texas, Eva Guzmán, se reunieron para discutir los hallazgos y revelaciones del informe. Burrows reiteró que fueron “múltiples fallas sistémicas”.

Burrows dijo que los hallazgos del informe no determinan a una persona o una decisión que fue responsable del tiroteo, sino varias fallas combinadas con un ambiente caótico que condujo a problemas de comunicación y respuestas tardías.

El comité se reunió con más de 35 testigos en sesión ejecutiva, según el precedente establecido por el Comité de Investigación de la Cámara. Dijo que creía que estas conversaciones privadas con testigos permitieron un testimonio más rápido y “más sincero”, así como recuentos más precisos.

Los investigadores realizaron 39 entrevistas independientes y revisaron fotos de la escena del crimen, llamadas al 911 y audio y video del tiroteo para recopilar información.

Burrows criticó la publicación anticipada del video del pasillo del tiroteo que incluía el audio de los disparos junto con la cara del tirador. Criticó mostrar al tirador, quien, según Burrows, buscaba notoriedad por la imagen que se mostraba.

“Él quería eso y no se lo merecía”, dijo.

Burrows dijo que varios oficiales dentro de Robb Elementary sabían o deberían haber sabido que las personas habían recibido disparos y estaban muriendo, y deberían haber intervenido, tratando la situación como un incidente de tirador activo y no como un tema de barricada. Dijo que debería haber habido un comandante táctico que tomara la iniciativa en la respuesta, junto con un comandante general que transmitiera información y mantuviera actualizados a todos los que respondieron en la escena.

Burrows dijo que no había un comandante general fuera del edificio y agregó que hubo múltiples oportunidades en las que las fuerzas del orden público podrían haber hecho más preguntas y remediar la situación caótica.

“Hubo una falta de mando general efectivo ese día”, dijo Burrows.

Moody dijo que el informe es una línea de base a partir de la cual los legisladores pueden trabajar para desarrollar posibles cambios de política en el futuro. Dijo que si bien hay contrastes entre el tiroteo de Robb Elementary y los tiroteos masivos anteriores, notó similitudes que pueden y deben abordarse en el futuro.

Guzmán señaló que si bien el informe no ofrece recomendaciones de políticas inmediatas, su objetivo era descubrir e informar los hechos de lo que sucedió antes y en respuesta al tiroteo. A partir de ahí, dijo que espera que el informe equipe a los legisladores a través de las respuestas del próximo paso.

Ella dijo que el informe y sus hallazgos dejan al descubierto “fallas humanas” y “colapsos en los sistemas”.

“Se suponía que (el personal de aplicación de la Ley) debía proteger a los inocentes, que ahora yacen en sus tumbas”, dijo.

Durante el testimonio, el jefe de policía del Distrito Escolar Independiente de Uvalde (CISD, por sus siglas en inglés), Pete Arredondo, dijo que sentía que no estaba al mando. Burrows dijo que después de los hallazgos del informe, Arredondo parecía estar a cargo de la respuesta desde la entrada sur del edificio, como mínimo. Burrows dijo que la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos llegó y luego entró para disparar y, finalmente, matar al tirador.

Moody dijo que hubo fallas sustanciales en el flujo de información tanto durante el tiroteo como en la información transmitida al público en los días y semanas siguientes. Las idas y venidas, las falsedades y la información falsa fueron dañinas para las familias de las víctimas y sus comunidades, dijo.

Vulnerabilidades en el sistema de seguridad de la escuela

En su revisión, los investigadores determinaron que Robb Elementary no estaba adecuadamente preparada para el riesgo de una situación de tirador activo, con una cerca exterior demasiado corta y cerraduras de puertas que no cumplían con los requisitos, siendo solo dos de esos factores.

Burrows dijo que el comité cree que es muy probable, pero el comité no tiene un 100% de certeza, de que si alguien hubiera probado la manija de la puerta sin llave, se habría desbloqueado o podría abrirse.

Las políticas de puertas cerradas de la escuela a menudo se pasaban por alto e ignoraban. El día del tiroteo, nadie cerró con llave ninguna de las tres puertas exteriores del edificio oeste.

El salón de clases 111 tenía una “cerradura defectuosa”, sobre la cual se advirtió, pero nunca se pidió que la arreglaran, señala el informe. Esta “lamentable cultura de incumplimiento por parte del personal escolar que con frecuencia dejaba las puertas abiertas y eludía deliberadamente las cerraduras” contribuyó a que el tirador pudiera entrar a la escuela y al salón de clases sin ninguna resistencia.

En el informe, aborda aproximadamente 80,000 edificios escolares en todo el estado de Texas como un medio para abordar la amplitud de las instalaciones educativas que podrían estar sujetas a futuros cambios de política. Burrows dijo que cuando se discuten los cambios de política, es fundamental reconocer que las escuelas fuera de Uvalde podrían lidiar, y probablemente lo hagan, con fallas de seguridad similares que las hacen más vulnerables a un ataque activo.

Otro factor que contribuyó a una “vigilancia relajada” en el campus es la frecuencia de las alertas de seguridad y los cierres de campus derivados del aumento de los “rescates”. El término, utilizado en las comunidades fronterizas, se refiere a los traficantes de personas que intentan escapar de la policía y que a menudo terminan con un contrabandista que choca un vehículo y los pasajeros huyen, según el informe. La frecuencia de las alertas de “rescate” (alrededor de 50 entre febrero y mayo) contribuyó a una “disminución del sentido de vigilancia sobre cómo responder a las alertas de seguridad”.

Guzmán dijo que espera que cada distrito escolar se tome el tiempo para leer el informe y revisar sus propias disposiciones de seguridad para aprovechar las fallas en Robb Elementary.

“Fallas sistémicas” en los socorristas y falta de liderazgo

En total, 376 agentes de la ley respondieron a la tragedia en Robb Elementary.

La mayoría de los que respondieron (149) procedían de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., noventa y un socorristas procedían del Departamento de Seguridad Pública de Texas, 25 procedían de la Policía de Uvalde, cinco del CISD de Uvalde, 16 de cada una de la Oficinas del Sheriff del Condado de Uvalde y el SWAT del Departamento de Policía de San Antonio, 14 de Seguridad Nacional, 13 de Alguaciles de los Estados Unidos y ocho de la Administración de Control de Drogas.

Los oficiales que respondieron ignoraron más de dos décadas de lecciones aprendidas desde la escuela secundaria Columbine en 1999, “no cumplieron con su entrenamiento de tirador activo y no priorizaron salvar las vidas de víctimas inocentes sobre su propia seguridad”, encontró el informe.

“Todos los oficiales deben reconocer ahora que detener la matanza de vidas inocentes es la máxima prioridad en la respuesta activa a los tiradores”, dice el informe, “y todos los oficiales deben estar dispuestos a arriesgar sus vidas sin dudarlo”.

“El informe confirma lo que todos sospechábamos: la respuesta fue una falla colosal de liderazgo”, dijo el exjefe del Departamento de Policía de Austin, Art Acevedo, quien ahora es consultor de aplicación de la ley y revisó los hallazgos del informe. “Si esta tragedia no estimula la acción legislativa de nuestro liderazgo actual en Texas para repensar el porte abierto de estas armas de máxima letalidad y portación sin permiso, nada lo hará”.

El informe no sabe si se podrían haber salvado vidas si los oficiales hubieran actuado más rápido, pero calificó la respuesta demorada como “inaceptablemente larga” y una violación del entrenamiento actual de tiradores activos. Además del caos y la confusión, el plan del tirador activo del CISD de Uvalde requería que el jefe de policía de la escuela, Arredondo, “asumiera el mando y control de la respuesta”, pero eso nunca sucedió.

“El plan de tirador activo escrito del CISD de Uvalde ordenó a su jefe de policía que asumiera el mando y control de la respuesta a un tirador activo”, dice el informe. “El jefe de policía fue uno de los primeros en responder en la escena. Pero a medida que se desarrollaron los hechos, no cumplió ni transfirió a otra persona el rol de comandante de incidentes. Este era un deber esencial que se había asignado a sí mismo en el plan mencionado arriba, sin embargo, no fue realizado de manera efectiva por nadie”.

Este “vacío de liderazgo podría haber contribuido a la pérdida de vidas, ya que las víctimas heridas esperaron más de una hora para recibir ayuda”, continúa el informe, “y el atacante continuó disparando esporádicamente su arma”.

Un puesto de mando y la “asignación deliberada de tareas y el flujo de información” podrían haber “transformado el caos en orden”, señaló el informe. Las fuerzas del orden que tomaban decisiones críticas dentro del edificio no recibieron información de que los estudiantes y maestros habían sobrevivido a la ráfaga inicial de disparos, quedaron atrapados en las habitaciones 111 y 112 y llamaron al 911 para pedir ayuda, lo que un exoperador del 911 del área creía que era el caso días después del tiroteo. Un comandante de incidentes “eficaz” se habría dado cuenta de que los radios “eran en su mayoría ineficaces” y que se necesitaban otras líneas de comunicación para transmitir el contenido de las llamadas al 911.

Debido a que se necesitaba atención médica urgente, las fuerzas del orden deberían haber abordado esto como una situación de tirador activo en lugar de un sujeto atrincherado, según el informe.

“El reconocimiento de un escenario de tirador activo también debería haber llevado a los socorristas a priorizar el rescate de víctimas inocentes sobre el tiempo precioso perdido en la búsqueda de llaves y escudos de puertas para mejorar la seguridad de los socorristas”, dijo el informe, señalando que el CISD de Uvalde y su departamento de policía “no pudo implementar su plan de tirador activo”.

Los líderes estatales y los reporteros han estado pidiendo durante meses la publicación del video del pasillo. Algunos criticaron a un periódico y una estación de televisión de Austin a principios de esta semana por publicar un video filtrado de 77 minutos que mostraba el pasillo, imágenes de vigilancia exterior e imágenes de cámaras corporales. El martes, el representante estatal demócrata Joe Moody, vicepresidente del comité de la Cámara que investiga el tiroteo, dijo que “el informe en el que estamos trabajando brinda contexto. Una publicación fragmentaria de información continúa contando parte de una historia sobre la cual las personas merecen conocer toda la verdad”.

A diferencia del video filtrado anteriormente, el video del pasillo publicado el domingo comienza después de que el tirador ingresa al salón de clases y no contiene ningún audio. Si bien el video filtrado eliminó los sonidos de los gritos de los niños pero mantuvo los sonidos de los disparos, el video publicado el domingo no incluye ningún audio. Muestra al tirador entrando al pasillo alrededor de las 11:33 a.m. del 24 de mayo con un rifle negro. Se puede ver a un niño caminando por otra parte del pasillo y asomándose por una esquina antes de huir después de escuchar disparos.

El video publicado el domingo ahora muestra al tirador disparando al salón de clases y entrando. Otras agencias que respondieron a la escena incluyen: la Oficina del Sheriff del Condado de Frio; Oficina del Sheriff del Condado de Kinney; Policía de Dilley; Oficina del Sheriff del Condado de Zavala; Oficina del Sheriff del Condado de Medina; Policía de Sabinal; Jefes de Bomberos de Uvalde; Policía de Pearsall; Parques y Vida Silvestre de Texas; Alguaciles del condado de Uvalde; Oficina del Sheriff de Val Verde; Alguaciles del condado de Frio; Southwest Texas Junior College y agentes del condado de Zavala.

El primer oficial aparece en cámara a las 11:35 a.m. Dos comienzan a correr hacia la puerta del salón de clases con el tirador y dos más se unen a ellos afuera. Un minuto después se escuchan disparos y se ve a los agentes retrocediendo. A las 12:21 p.m., los oficiales regresan por el pasillo y justo afuera de la puerta del salón de clases. A las 12:50 p.m. se realizan más disparos.

El tirador de 18 años murió en el lugar.