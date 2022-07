NOBLESVILLE – Una mujer de Noblesville está confundida después de que entró en su patio trasero el martes y encontró un animal muerto que no pudo identificar.

“Lo encontramos el martes por la noche en nuestra piscina para bebés”, dijo Michelle Havlik. “Nuestro perro lo sacó de la piscina y lo tiró al suelo”.

“¡Estábamos asustados! Mi esposo me dijo que encontró a Rufus de Kim Possible y lo vi literalmente gritando. No podía creerlo. Inmediatamente tomé una foto, se la envié a mi papá y le pregunté qué diablos era”. Honestamente, pensé que alguien me estaba haciendo una broma por lo extraño que era”.

Michelle Havlik encontró a la criatura y decidió comunicarse con su comunidad en Facebook el jueves para ver si alguien podía identificar al animal.

Havlik publicó una foto del animal en la página de Facebook “Noblesville Chatter UNSENSORED” con una leyenda que dice:

“Está bien, charla, tengo uno bueno para ti… ¿Alguien puede decirme qué diablos es esto? Se encontró en mi patio trasero en la piscina para bebés. El DNR dijo que no vendrían a identificarlo, así que estoy tan Es curioso lo que la gente piensa que es. No hay granjas de cerdos alrededor (pensé que era un cerdito), pero sus patas son raras”.

¿Qué te parece esto?

La publicación tiene más de 200 comentarios de personas que sugieren lo que creen que podría ser el animal. Muchos comentaban que era una marmota, mientras que otros sugerían que era un cerdito, un chupacabra, un topo o una ardilla.

“¡Nadie en mi familia o en la familia de mi esposo pudo averiguar qué era!” dijo Havlik. “Así que llamé al DNR y me dijeron que no podían venir a buscarlo sino que les enviara una foto”.

Antes de que DNR le dijera a Havlik que no podían soportarlo, ella fue a su patio trasero para embolsar el cadáver del animal, pero ya no estaba.

“Luego me dieron un número al biólogo que trabaja para la oficina del DNR y estaba desconcertado y me dijo que me respondería con algún tipo de respuesta si podía resolverlo. Así que lo publiqué en Facebook para ver si alguien otra persona podría resolverlo”.

“Estoy tan extrañado. Fue la cosa más extraña que he visto”.

Havlik recibió respuesta del DNR justo después de las 3:00 p. m. del jueves, e identificó a la criatura como una marmota.

“Esto parece una marmota”, dijo un miembro del personal de DNR en una conversación de texto con Havlik. “La forma de la nariz y la boca, las patas delanteras y traseras, la forma general del cuerpo me ayudan a apuntar en esa dirección. La muerte en el agua hace cosas extrañas en los cuerpos, como pérdida de cabello, hinchazón, etc. Realmente hace que el animal parecer extraño”.