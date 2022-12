Hoy en la Historia

Hoy es jueves, 15 de diciembre, el día 349 de 2022. Quedan 16 días en el año.

Lo más destacado de hoy en la historia:

El 15 de diciembre de 1791, la Declaración de Derechos, las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los EE. UU., entró en vigor luego de la ratificación de Virginia.

En este día:

En 1890, el jefe indio sioux Toro Sentado y otros 11 miembros de la tribu fueron asesinados en Grand River, Dakota del Sur, durante un enfrentamiento con la policía india.

En 1939, la epopeya cinematográfica de la Guerra Civil “Lo que el viento se llevó”, protagonizada por Vivien Leigh y Clark Gable, tuvo su estreno mundial en Atlanta.

En 1944, un avión monomotor que transportaba al líder de la banda Glenn Miller, comandante de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los EE. UU., desapareció sobre el Canal de la Mancha mientras se dirigía a París.

En 1967, el puente de plata entre Gallipolis (gal-ih-puh-LEES’), Ohio, y Point Pleasant, West Virginia, se derrumbó en el río Ohio, matando a 46 personas.

En 1978, el presidente Jimmy Carter anunció que otorgaría reconocimiento diplomático a la China comunista el día de Año Nuevo y rompería las relaciones oficiales con Taiwán.

En 1989, comenzó un levantamiento popular en Rumania que resultó en la caída del dictador Nicolae Ceausescu (chow-SHEHS’-koo).

En 2000, la planta de energía nuclear de Chernobyl en Ucrania, que había estado en problemas durante mucho tiempo, se cerró definitivamente.

En 2001, con un choque y una gran nube de polvo, una sección de acero de 50 pies de altura, la última pieza en pie de la fachada del World Trade Center, se derrumbó en Nueva York.

En 2011, la bandera utilizada por las fuerzas estadounidenses en Irak se arrió en una ceremonia discreta en el aeropuerto de Bagdad que marcó el final de una guerra que dejó 4.500 estadounidenses y 110.000 iraquíes muertos y costó más de 800.000 millones de dólares.

En 2013, Nelson Mandela fue enterrado en la ciudad natal de su infancia, poniendo fin a un período de luto de 10 días por el primer presidente negro de Sudáfrica.

En 2016, un jurado federal en Charleston, Carolina del Sur, condenó a Dylann Roof por asesinar a nueve miembros negros de la iglesia que le habían dado la bienvenida a su estudio bíblico.

En 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el primer kit que los consumidores podían comprar sin receta para hacerse la prueba de COVID-19 completamente en casa. Después de semanas de resistir, el presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó a Joe Biden por ganar las elecciones presidenciales.

Hace diez años: un día después de la masacre en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, los investigadores trabajaron para comprender qué llevó al pistolero de 20 años a matar a 26 niños y adultos después de matar también a su madre y antes de quitarse la vida. En su discurso de radio del sábado, el presidente Barack Obama declaró que “todos los padres en Estados Unidos tienen el corazón lleno de dolor” y dijo que era hora de “tomar medidas significativas para evitar más tragedias como esta”.

Hace cinco años: los republicanos revelaron los detalles de su enorme reforma fiscal nacional; la tasa impositiva del 35 por ciento sobre las corporaciones se reduciría al 21 por ciento, y la medida derogaría el requisito de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio del presidente Barack Obama de que todos los estadounidenses tengan seguro médico o enfrenten una sanción. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que la clase media “sería ensartada” bajo la medida fiscal del Partido Republicano, mientras que los ricos y las corporaciones “se besuquearían como bandidos”.

Hace un año: el ex oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, se declaró culpable de un cargo federal de violar los derechos civiles de George Floyd y admitió por primera vez que colocó su rodilla sobre el cuello de Floyd y la mantuvo allí incluso después de que Floyd dejó de responder, lo que resultó en el Black la muerte del hombre. Un panel de la corte federal de apelaciones levantó una prohibición a nivel nacional contra el mandato de vacunas del presidente Joe Biden para los trabajadores de la salud, en cambio bloqueó el requisito solo en ciertos estados y sentó las bases para la aplicación de parches en todo el país. El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, nombró a Keechant Sewell, una oficial de policía de Long Island, como la próxima comisionada de policía de la ciudad, convirtiéndola en la primera mujer en dirigir la fuerza policial más grande del país.

Cumpleaños de hoy: La cantante Cindy Birdsong (The Supremes) tiene 83 años. El músico de rock Dave Clark (The Dave Clark Five) tiene 80. El músico de rock Carmine Appice (Vanilla Fudge) tiene 76. El actor Don Johnson tiene 73. La actriz Melanie Chartoff tiene 72. Película la directora Julie Taymor tiene 70 años. El director de cine Alex Cox tiene 68. El músico de rock Paul Simonon (The Clash) tiene 67. El director de cine John Lee Hancock tiene 66. La activista del Partido Demócrata Donna Brazile tiene 63. El cantante de country Doug Phelps (Brother Phelps; Kentucky Headhunters ) tiene 62. El productor y director de cine Reginald Hudlin tiene 61. La actriz Helen Slater tiene 59. El actor Paul Kaye (TV: “Game of Thrones”) tiene 58. La actriz Molly Price tiene 57. El actor Garrett Wang (wahng) tiene 54. El actor Michael Shanks tiene 52 años. El actor Stuart Townsend tiene 50. La patinadora artística Surya Bonaly tiene 49. El actor Geoff Stults tiene 46. El actor Adam Brody tiene 43. La actriz Michelle Dockery tiene 41. El actor George O. Gore II tiene 40. La actriz Camilla Luddington tiene 39. La actriz y músico de rock Alana Haim (HYM) tiene 31 años. La actriz Maude Apatow (AP’-ih-tow) tiene 25. La actriz Stefania Owen tiene 25 años.