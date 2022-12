Hoy es jueves, 1 de diciembre, el día 335 de 2022. Quedan 30 días en el año.

Lo más destacado de hoy en la historia:

El 1 de diciembre de 1991, los ucranianos votaron abrumadoramente por la independencia de la Unión Soviética.

En este día:

En 1824, la elección presidencial pasó a manos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos cuando se produjo un punto muerto entre John Quincy Adams, Andrew Jackson, William H. Crawford y Henry Clay. (Adams terminó siendo el ganador).

En 1862, el presidente Abraham Lincoln envió su Segundo Mensaje Anual al Congreso, en el que pedía la abolición de la esclavitud, y continuó diciendo: “Conciudadanos, no podemos escapar de la historia. Nosotros, los de este Congreso y esta Administración, seremos recordados a pesar de nosotros mismos”.

En 1941, el emperador Hirohito de Japón aprobó la guerra contra los Estados Unidos, Gran Bretaña y los Países Bajos después de que su gobierno rechazara las demandas de los Estados Unidos contenidas en el Hull Note.

En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, entró en vigor el racionamiento de gasolina a nivel nacional en los Estados Unidos; el objetivo no era tanto ahorrar gasolina, sino conservar el caucho que se necesitaba desesperadamente para el esfuerzo bélico al reducir el uso de neumáticos.

En 1952, el New York Daily News publicó un artículo de primera plana sobre la cirugía de reasignación de sexo de Christine Jorgensen con el titular “Ex-GI se convierte en belleza rubia”.

En 1955, Rosa Parks, una costurera negra, fue arrestada después de negarse a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús urbano de Montgomery, Alabama; el incidente provocó un boicot de los autobuses por parte de los negros durante un año.

En 1965 se inició un puente aéreo de refugiados de Cuba a Estados Unidos en el que se permitió a miles de cubanos salir de su patria.

En 1969, el gobierno de EE. UU. realizó su primer sorteo de lotería desde la Segunda Guerra Mundial.

En 1974, el vuelo 514 de TWA, un Boeing 727 con destino a Washington, se estrelló en Virginia después de ser desviado del Aeropuerto Nacional al Aeropuerto Internacional Dulles; las 92 personas a bordo murieron. El vuelo 6231 de Northwest Orient Airlines, un Boeing 727, se estrelló cerca de Stony Point, Nueva York, con la pérdida de sus tres tripulantes (el avión había sido fletado para recoger al equipo de fútbol americano Baltimore Colts en Buffalo, Nueva York).

En 2005, una bomba al borde de la carretera mató a 10 marines estadounidenses cerca de Faluya, Irak.

En 2009, el presidente Barack Obama ordenó la entrada de 30.000 soldados estadounidenses más en la guerra de Afganistán, pero durante un discurso ante los cadetes de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point prometió comenzar los retiros en 18 meses.

En 2020, al cuestionar las afirmaciones persistentes e infundadas del presidente Donald Trump, el fiscal general William Barr dijo a The Associated Press que el Departamento de Justicia de EE. UU. no había descubierto evidencia de fraude electoral generalizado que pudiera cambiar el resultado de las elecciones de 2020. Trump presentó una demanda en Wisconsin para descalificar más de 221,000 boletas en un intento de anular la victoria del demócrata Joe Biden en el estado de campo de batalla.

Hace diez años: el apoyador de los Kansas City Chiefs, Jovan Belcher, le disparó fatalmente a su novia, Kasandra Perkins, luego condujo hasta el Arrowhead Stadium y se quitó la vida frente al entrenador y gerente general del equipo. Enrique Peña Nieto prestó juramento como nuevo presidente de México y prometió restaurar la paz y la seguridad.

Hace cinco años: el general retirado Michael Flynn, quien se desempeñó como el primer asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, se declaró culpable de mentirle al FBI acerca de comunicarse con los rusos en nombre de Trump. (Trump perdonaría a Flynn después de declararse culpable dos veces de mentirle al FBI).

Hace un año: cuando la Corte Suprema escuchó los argumentos sobre un desafío a una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo, los miembros de la mayoría conservadora de la corte señalaron que permitirían que los estados prohibieran el aborto mucho más temprano en el embarazo y posiblemente anularían la ley nacional. derecho que había existido durante casi 50 años. (En junio de 2022, la corte usaría el caso de Mississippi para revocar su decisión Roe v. Wade y eliminar las protecciones constitucionales de las mujeres para el aborto). EE. UU. registró su primer caso confirmado de la variante omicron del coronavirus, en un viajero vacunado que regresó a California después de un viaje a Sudáfrica.

Cumpleaños de hoy: El actor y director Woody Allen tiene 87 años. El miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial Lee Trevino tiene 83. La cantante Dianne Lennon (The Lennon Sisters) tiene 83. El productor de televisión David Salzman tiene 79. El cantante y músico de rock Eric Bloom (Blue Oyster Cult) tiene 78. El músico de rock John Densmore (The Doors) tiene 78. La actriz y cantante Bette Midler tiene 77. El cantante Gilbert O’Sullivan tiene 76. El ex actor infantil Keith Thibodeaux (TV: “I Love Lucy”) tiene 72. El actor Treat Williams tiene 71 años. El senador Rick Scott, republicano de Florida, tiene 70 años. La cantante de música country Kim Richey tiene 66 años. La actriz Charlene Tilton tiene 64 años. La actriz y modelo Carol Alt tiene 62 años. El actor Jeremy Northam tiene 61 años. La actriz Katherine LaNasa tiene 56. Productor -el director Andrew Adamson tiene 56 años. El actor Néstor Carbonell tiene 55 años. El actor Golden Brooks tiene 52 años. La actriz y comediante Sarah Silverman tiene 52 años. El actor Ron Melendez tiene 50 años. El cantante cristiano contemporáneo Bart Millard (MIL’-urd) tiene 50 años. El actor y escritor -el productor David Hornsby tiene 47. La cantante Sarah Masen tiene 47. El músico de rock Brad Delson (Linkin Park) tiene 45. El actor Nate Torrence tiene 45. Rock/ El cantautor de música cristiana Mat Kearney tiene 44 años. El actor Riz Ahmed (Película: “Rogue One: A Star Wars Story”) tiene 40. El actor Charles Michael Davis tiene 38. El actor Ilfenesh Hadera tiene 37. El cantante y actor de R&B Janelle Monae tiene 37 La actriz Ashley Monique Clark tiene 34 años. El cantante de pop-rock-rap Tyler Joseph (Twenty One Pilots) tiene 34. La actriz Zoe Kravitz tiene 34. La cantante pop Nico Sereba (Nico & Vinz) tiene 32. El actor Jackson Nicoll tiene 19.