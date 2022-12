Hoy en la Historia

Hoy es miércoles 7 de diciembre, el día 341 de 2022. Quedan 24 días en el año.

Lo más destacado de hoy en la historia:

El 7 de diciembre de 1941, el Imperio de Japón lanzó un ataque aéreo contra la base de la Marina de los EE. UU. en Pearl Harbor en Hawái, así como contra objetivos en Malaya, Hong Kong, Guam, Filipinas y Wake Island; Estados Unidos declaró la guerra a Japón al día siguiente.

En este día:

En 1787, Delaware se convirtió en el primer estado en ratificar la Constitución de los Estados Unidos.

En 1796, los electores eligieron a John Adams como el segundo presidente de los Estados Unidos.

En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos declaró la guerra a Austria-Hungría.

En 1963, durante el juego Army-Navy, se utilizó por primera vez la repetición instantánea grabada en video en una transmisión deportiva en vivo.

En 1972, la última misión lunar de Estados Unidos hasta la fecha se lanzó cuando el Apolo 17 despegó de Cabo Cañaveral.

En 1982, el asesino convicto Charlie Brooks Jr. se convirtió en el primer preso estadounidense en ser ejecutado por inyección en una prisión de Huntsville, Texas.

En 1988, un gran terremoto en la Unión Soviética devastó el norte de Armenia; las estimaciones oficiales sitúan el número de muertos en 25.000.

En 2001, las fuerzas talibanes abandonaron su último bastión en Afganistán y huyeron de la ciudad sureña de Kandahar.

En 2004, Hamid Karzai (HAH’-mihd KAHR’-zeye) prestó juramento como el primer presidente elegido popularmente de Afganistán.

En 2017, el senador demócrata Al Franken dijo que renunciaría luego de una serie de acusaciones de acoso sexual; se despidió del presidente Donald Trump y lo describió como “un hombre que se ha jactado en una grabación de su historial de agresión sexual”. El representante republicano Trent Franks de Arizona dijo que renunciaría, después de revelar que habló sobre la subrogación con dos empleadas.

En 2018, el hombre que atropelló con su automóvil a los contramanifestantes en un mitin nacionalista blanco de 2017 en Virginia fue declarado culpable de asesinato en primer grado; un jurado estatal rechazó los argumentos de la defensa de que James Alex Fields Jr. actuó en defensa propia.

En 2020, se retiró el Brig de la Fuerza Aérea. El general Charles “Chuck” Yeager, el piloto de combate as de la Segunda Guerra Mundial y piloto de pruebas por excelencia que en 1947 se convirtió en la primera persona en volar más rápido que el sonido, murió a los 97 años.

Hace diez años: el presidente Barack Obama solicitó al Congreso $60,400 millones en ayuda federal para Nueva York, Nueva Jersey y otros estados afectados por la supertormenta Sandy (los legisladores terminaron aprobando una medida de ayuda de emergencia de $50,500 millones además de un proyecto de ley de $9,700 millones para reponer la Reserva Nacional). Programa de Seguro contra Inundaciones).

Hace cinco años: un expolicía blanco de Carolina del Sur, Michael Slager, fue sentenciado a 20 años de prisión por matar a tiros a un automovilista negro desarmado, Walter Scott, en North Charleston en 2015. Los manifestantes en la Franja de Gaza quemaron banderas y imágenes del presidente Trump y manifestantes palestinos se enfrentaron con las fuerzas israelíes en el este de Jerusalén y Cisjordania, después de la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.

Hace un año: durante una videollamada que duró más de dos horas, el presidente Joe Biden advirtió al ruso Vladimir Putin que una invasión rusa de Ucrania traería sanciones y un daño enorme a la economía rusa. Una interrupción importante en la red de computación en la nube de Amazon interrumpió gravemente los servicios en una amplia gama de empresas de EE. UU. durante más de cinco horas, lo que afectó todo, desde las reservas de aerolíneas y los concesionarios de automóviles hasta las aplicaciones de pago y los servicios de transmisión de video.

Cumpleaños de hoy: El lingüista y filósofo político Noam Chomsky tiene 94 años. El cantante de bluegrass Bobby Osborne tiene 91. La actriz Ellen Burstyn tiene 90. La periodista televisiva Carole Simpson tiene 82. El miembro del Salón de la Fama del Béisbol Johnny Bench tiene 75. El actor, director y productor James Keach tiene 75 El cantante de country Gary Morris tiene 74 años. El cantautor Tom Waits tiene 73. La senadora Susan M. Collins, republicana de Maine, tiene 70. El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Larry Bird tiene 66. La actriz Priscilla Barnes tiene 65. Ex “Tonight Show” el locutor Edd (cq) Hall tiene 64. El músico de rock Tim Butler (The Psychedelic Furs) tiene 64. El actor Patrick Fabian tiene 58. El actor Jeffrey Wright tiene 57. El actor C. Thomas Howell tiene 56. El actor Kimberly Hébert Gregory (TV: “Kevin (Probably) Saves the World”) tiene 50 años. El productor y director Jason Winer tiene 50 años. El exjugador de la NFL Terrell Owens tiene 49. El rapero y productor Kon Artis tiene 48. La cantante pop Nicole Appleton (All Saints) tiene 47. El cantante latino Frankie J tiene 46. La cantante de country Sunny Sweeney tiene 46. El actor Chris Chalk tiene 45. El actor Shiri Appleby tiene 44. Pop-r La cantante de ock/juez de celebridades Sara Bareilles (bah-REHL’-es) tiene 43 años. La actriz Jennifer Carpenter tiene 43. El actor Jack Huston tiene 40. El primera base de la MLB, Pete Alonso, tiene 28.