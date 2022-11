Hoy en la Historia

Hoy es martes, 22 de noviembre, el día 326 de 2022. Quedan 39 días en el año.

Lo más destacado de hoy en la historia:

El 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy, el 35° presidente de los Estados Unidos, fue asesinado a tiros durante una caravana en Dallas; El gobernador de Texas, John B. Connally, que viajaba en el mismo automóvil que Kennedy, resultó gravemente herido. El presunto pistolero Lee Harvey Oswald fue arrestado. El vicepresidente Lyndon B. Johnson prestó juramento como presidente.

En este día:

En 1718, el pirata inglés Edward Teach, más conocido como “Barbanegra”, murió durante una batalla frente a la actual Carolina del Norte.

En 1906, la señal de socorro “SOS” fue adoptada en la Convención Internacional de Radio Telegrafía en Berlín.

En 1935, un hidroavión, el China Clipper, despegó de Alameda, California, con más de 100 000 piezas de correo en el primer vuelo transpacífico.

En 1943, el presidente Franklin D. Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el líder chino Chiang Kai-shek (chang ky-shehk) se reunieron en El Cairo para discutir medidas para derrotar a Japón.

En 1967, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 242, que pedía a Israel que se retirara de los territorios que había capturado en junio anterior e implícitamente pedía a los adversarios que reconocieran el derecho de Israel a existir.

En 1975, Juan Carlos fue proclamado Rey de España.

En 1977, el servicio regular de pasajeros entre Nueva York y Europa en el Concorde supersónico comenzó a modo de prueba.

En 1990, la primera ministra británica Margaret Thatcher, al no poder ganar la reelección al liderazgo del Partido Conservador en la primera votación, anunció que renunciaría.

En 1995, actuando rápidamente para impulsar el acuerdo de paz de los Balcanes, el Consejo de Seguridad de la ONU suspendió las sanciones económicas contra Serbia y alivió el embargo de armas contra los estados de la ex Yugoslavia.

En 2005, Angela Merkel (AHN’-geh-lah MEHR’-kuhl) asumió el poder como la primera mujer canciller de Alemania.

En 2010, miles de personas salieron en estampida durante un festival en la capital de Camboya, Phnom Penh, dejando unos 350 muertos y cientos de heridos en lo que el primer ministro calificó como la mayor tragedia del país desde el régimen de terror de los jemeres rojos en la década de 1970.

En 2014, un niño negro de 12 años, Tamir (tuh-MEER’) Rice, fue baleado y herido de muerte por la policía frente a un centro recreativo de Cleveland después de blandir lo que resultó ser una pistola de perdigones. (Un gran jurado se negó a acusar al patrullero que disparó el tiro fatal o a un oficial de entrenamiento).

Hace diez años: en una serie de enmiendas constitucionales, el presidente egipcio, Mohammed Morsi, se otorgó amplios poderes nuevos y se colocó por encima de la supervisión judicial.

Hace cinco años: Ratko Mladic, el general serbobosnio cuyas fuerzas llevaron a cabo la peor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, fue declarado culpable de genocidio y otros delitos por el tribunal de crímenes de guerra yugoslavo de las Naciones Unidas y condenado a cadena perpetua tras las rejas. Un ex hombre de confianza del líder derrocado Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa, regresó a Zimbabue para convertirse en el próximo presidente un día después de la renuncia de Mugabe; prometió una “nueva democracia en desarrollo”. El ex médico deportivo Larry Nassar, acusado de abusar sexualmente de al menos 125 niñas y mujeres jóvenes mientras trabajaba para USA Gymnastics y la Universidad Estatal de Michigan, se declaró culpable de múltiples cargos de agresión sexual. (Nassar sería sentenciado a 40 a 175 años de prisión por esos cargos).

Hace un año: un comité que investigaba la insurrección del Capitolio de EE. UU. del 6 de enero emitió citaciones a cinco personas más, incluido el aliado del expresidente Donald Trump, Roger Stone, y el teórico de la conspiración Alex Jones, mientras los legisladores profundizaban su investigación de las manifestaciones que precedieron al ataque mortal. El presidente Joe Biden dijo que nominaría a Jerome Powell para un segundo mandato como presidente de la Reserva Federal. Las familias de la mayoría de los muertos y heridos en la masacre de la escuela secundaria de Florida de 2018 dijeron que habían llegado a un acuerdo multimillonario con el gobierno federal por el hecho de que el FBI no detuvo al pistolero a pesar de que había recibido información de que tenía la intención de atacar. Un juez de Florida exoneró oficialmente a cuatro hombres negros de la falsa acusación de que habían violado a una mujer blanca siete décadas antes en Groveland, Florida.

Cumpleaños de hoy: El animador y director de cine Terry Gilliam tiene 82 años. El actor Tom Conti tiene 81. El cantante Jesse Colin Young tiene 81. El astronauta Guion (GEYE’-uhn) Bluford tiene 80. Billie Jean King, miembro del Salón de la Fama del Tenis Internacional, tiene 79. Músico de rock -El actor Steve Van Zandt (también conocido como Little Steven) tiene 72 años. La músico de rock Tina Weymouth (The Heads; Talking Heads; The Tom Tom Club) tiene 72. Greg Luzinski, All-Star retirado de la MLB, tiene 72 años. El músico de rock Lawrence Gowan tiene 66. Actor Richard Kind tiene 66. El actor Jamie Lee Curtis tiene 64. El cantante de country alternativo Jason Ringenberg (Jason & the Scorchers) tiene 64. La actriz Mariel Hemingway tiene 61. El actor Winsor Harmon tiene 59. El actor convertido en productor Brian Robbins tiene 59. Actor Stephen Geoffreys tiene 58 años. El músico de rock Charlie Colin tiene 56. El actor Nicholas Rowe tiene 56. El actor Mark Ruffalo tiene 55. El miembro del Salón de la Fama del Tenis Internacional Boris Becker tiene 55. El actor Sidse (SIH’-sa) Babett Knudsen tiene 54. El músico country Chris Fryar (Zac Brown Band) tiene 52 años. El actor Josh Cooke tiene 43. El actor y cantante Tyler Hilton tiene 39. Actuar o Scarlett Johansson tiene 38. El actor Jamie Campbell Bower tiene 34. La cantante Candice Glover (TV: “American Idol”) tiene 33. El actor Alden Ehrenreich tiene 33. El actor Dacre Montgomery tiene 28. El actor Mackenzie Lintz tiene 26.