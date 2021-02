Hombre se traga AirPod mientras dormía sin darse da cuenta

WORCHESTER, Massachusetts (KVEO) – Un hombre de Massachusetts tiene la suerte de respirar hoy después de tragarse accidentalmente uno de sus AirPods.

Bradford Gauthier se despertó el martes por la mañana y notó que tenía problemas para tragar. Lo atribuyó a una garganta seca o dolorida y continuó con su día.

El día anterior había estado quitando nieve durante dos horas después del Nor’ester que azotó Massachusetts a principios de esta semana ; dice que se fue a dormir esa noche “agotado”.

“Volví a salir por la mañana y paqué [snow] durante una hora. Cuando entré, traté de beber un vaso de agua de nuevo y no pude ”, dijo Gauthier.

En este punto, Gauthier también notó que faltaba uno de sus Air Pods. El padre de dos dice que duerme con ellos casi todos los días, para no molestar a su bebé de seis meses que duerme.

Su familia comenzó a juntar las pistas.

“En ese momento, mi hijo y mi esposa habían tenido la idea de que me lo había tragado. Lo mencionaron en broma al principio, pero parecía una coincidencia que me lo perdiera cuando supiera que me iba a la cama con él, mientras que sentía un claro bloqueo en el centro de mi pecho ”, explicó Gauthier.

Después de contemplar la idea durante unos minutos, Gauthier fue a la sala de emergencias y, para sorpresa del médico, una radiografía mostró que su AirPod perdido estaba alojado en su esófago.

Crédito: Bradford Gauthier

Una endoscopia de emergencia retiró el AirPod y Gauthier se fue a casa para ponerse al día con su trabajo, ya que nunca había experimentado más que una pequeña molestia.

“El médico gastrointestinal dijo que es muy poco común que un bloqueo no sea doloroso o muy incómodo”, dijo. “Nunca se me ocurrió que [sleeping with headphones] pudiera ser un peligro para la seguridad. Tuve mucha suerte “.