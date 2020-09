Hombre se reunió con la foto de su difunta esposa después de que estallara durante el huracán Sally

FAIRHOPE, Alabama ( WKRG ) – Un hombre de Alabama recuperó una foto invaluable de su difunta esposa que se perdió durante el huracán Sally gracias a la ayuda de las redes sociales.

“Es una foto que tuve de Amy, mi esposa, que falleció hace tres años de cáncer cerebral; mañana … (es) el tercer aniversario”, dijo Scott Christmas.

Dijo que la imagen ha estado sentada en su tablero durante los últimos tres años.

La semana pasada, Scott salió de su Jeep en Fairhope para ayudar a la familia, pero los vientos del huracán Sally soplaban fuertes.

Scott Christmas ha recuperado la foto de su esposa tras el huracán Sally.

“Vino una gran ráfaga de viento y teníamos ambas ventanas abiertas y se fue”, dijo Christmas.

La imagen de Amy fue sacada del Jeep. Durante días, Scott buscó el área donde desapareció, pero no tuvo suerte.

“Las cosas materiales no son importantes excepto las imágenes, especialmente de seres queridos cuyo tiempo ha pasado. Fue un puñetazo en el estómago ”, agregó.

No fue hasta esta semana cuando los amigos de Scott comenzaron a etiquetarlo en las redes sociales después de que una pareja hiciera un descubrimiento cerca.

“Preguntar si alguien sabía quién era el dueño de esta hermosa mujer en la imagen y me sorprendió. No me lo podía creer ”, dijo Christmas.

La foto estaba mojada, pero sorprendentemente estaba en buen estado. Scott dice que la foto viajó aproximadamente 2 millas y fue encontrada más cerca de su casa, no donde desapareció.

“Le dije que sabía que siempre vendrías a casa conmigo”, dijo.

