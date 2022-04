MYRTLE BEACH, SC (WBTW) – Un hombre de Ohio perdió la audición después de que una cucaracha se metió en su oído mientras dormía en un hotel del área de Myrtle Beach, según una demanda presentada el 21 de marzo.

El 30 de julio de 2021, Todd VanSickle, de Glenmont, Ohio, se hospedó en el Sands Ocean Club Resort, según la demanda. Mientras dormía, afirma que lo despertó una cucaracha que se metió en su oído y le causó un dolor intenso.

La demanda acusa a Sands Ocean Club de ser negligente al no inspeccionar cucarachas y no tener un servicio de control de plagas. La demanda también afirma que los dueños de la propiedad no limpiaron su habitación ni mantuvieron el área segura.

VanSickle afirma que la negligencia del hotel le ocasionó gastos médicos y dolor e incomodidad continuos, según la demanda.

VanSickle busca daños no especificados. News13 contactó al hotel para hacer comentarios y está esperando una respuesta.