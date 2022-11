( WXIN ) – El documental sobre crímenes reales “Nuestro Padre” cuenta la historia del Dr. Donald Cline, un exmédico de fertilidad de Indiana que usó su propio esperma para embarazar a sus pacientes sin su conocimiento.

Desde que salió ese documental por primera vez, 14 personas han presentado demandas contra Cline. Más familias, como los Noblet, también han descubierto que fueron víctimas.

Familia Noblet

Jerry y Pamela se conocieron en 1974. La pareja tuvo tres hijos. Los dos mayores, Josh y Ryan, se destacaron en atletismo. La familia católica muy unida nunca soñó con lo que aprenderían en junio de 2022.

Josh Noblet trabaja en el campo de la genética. Se sentó a ver “Padre Nuestro” y sintió una conexión instantánea con las primeras escenas del documental de Netflix. En él, Jacoba Ballard, uno de los muchos hijos biológicos del Dr. Cline, se mira en el espejo y toma medicamentos para una enfermedad autoinmune. Josh también toma medicamentos para enfermedades autoinmunes.

“Realmente me impactó, porque eso es lo que hago todas las mañanas”, dijo Josh. La enfermedad autoinmune es rara y afecta al 8% o menos de la población.

Josh ordenó un kit de prueba genética 23 and Me, curioso acerca de su enfermedad autoinmune. Semanas después, recibió noticias que nunca esperaba: la mujer que vio en el documental, Jacoba Ballard, es su hermana.

¿Cómo paso?

Pamela y Jerry Noblet estaban teniendo problemas para quedar embarazadas. Pamela trabajaba en el Hospital St. Vincent para uno de los amigos del Dr. Cline. El principal especialista en fertilidad estaba reservado, por lo que el amigo recomendó a Cline. Los Noblet dijeron que Pam no estaba ovulando constantemente y que después de seis meses de medicamentos, no había quedado embarazada. Dicen que fue entonces cuando Cline sugirió inseminar el esperma de Jerry para aumentar las posibilidades de que quedaran embarazadas. Este método funcionó para concebir a Josh, luego a Ryan.

“Me dijo que será mucho más fácil la segunda vez porque obtuvimos la receta”, dijo Pamela, recordando una conversación con el Dr. Cline antes de concebir a Ryan. Esa cita sobresale en la mente de Pamela.

Por informes anteriores de WXIN de Nexstar, sabemos que Cline mintió a sus pacientes, diciendo que usó esperma del padre o de estudiantes de medicina durante la inseminación. En el caso de los Noblet, Jerry proporcionó muestras de esperma.

Durante más de 40 años, Jerry y Pamela no tenían motivos para pensar que sus hijos no fueran engendrados por Jerry. Los Noblet incluso quedaron embarazadas de su tercer hijo sin ningún tipo de ayuda para la fertilidad.

Durante una entrevista con WXIN, Jerry miró a su esposa y dijo: “Te violó. Simplemente me enferma el estómago. Hay gente en la cárcel que no ha hecho ni mucho menos lo que él ha hecho. Me encantaría verlo en la cárcel”.

Pamela quiere saber una cosa: ¿por qué lo hizo Cline? “Solo desearía que alguien le hiciera decir por qué lo hizo. Si no fuéramos una familia tan fuerte como lo somos, habría sido un momento muy difícil”.

Ryan lloró mientras describía lo que sintió al descubrir que su padre no era su padre biológico. “Me alegro de haber pedido ayuda. me salvó Estaba en un mal lugar. Quería mantenerlo en silencio al principio. Destruyó la vida de muchas personas”.

Jerry les dijo a sus dos hijos: “Te lo dije entonces y te lo diré ahora, siempre serás un Noblet. Los dos, los amo”.

Ryan también siente el dolor físico del trastorno autoinmune genético que comparte con su hermano mayor y algunos de sus otros medio hermanos de más de 90 años.

Desde el lanzamiento del documental de Netflix, los Noblet presentaron una demanda civil. El abogado Kent Winingham, que representa a otros hermanos, dijo: “Es una situación muy difícil para ellos. es emocional Seguir adelante con un caso civil es difícil. Tener su nombre por ahí en la medida en que se publica, es difícil para algunas personas. Están dispuestos a correr ese riesgo. Quieren hacer algo al respecto. Son fuertes. Quieren algo de responsabilidad”.

La demanda de los Noblet y las demás presentadas se encuentran en las primeras etapas.