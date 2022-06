LAS VEGAS ( KLAS ) — Un hombre originalmente acusado de 20 cargos de violar la ley de pornografía vengativa de Nevada, quien según la policía compartió cientos de imágenes íntimas de su exnovia, aceptó un acuerdo de culpabilidad por “intento de difusión ilegal de una imagen personal” y salió con un año de libertad condicional.

Su exnovia dice que es ella quien debe vivir con las consecuencias, sentenciada a una vida de vergüenza.

Los legisladores aprobaron la llamada ley de pornografía vengativa en 2015, tipificando como delito “acosar, dañar o aterrorizar a otra persona” cuando “esa persona difunda o venda electrónicamente una imagen íntima que representa a la otra persona” sin su consentimiento.

El 12 de mayo, como parte de un acuerdo de culpabilidad negociado con la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Clark, Donald Amick, de 43 años, aceptó el cargo menor y un año de libertad condicional.

La policía comenzó su investigación sobre Amick a fines de 2020 después de que su exnovia presentara un informe.

“Nunca seré la persona que era antes”, dijo. Mientras las fotos íntimas de ella se entrecruzan en Internet, pidió que su rostro fuera borrado y que su nombre fuera borrado para esta historia. “Nunca tendré esa sensación de seguridad”.

Amick y su exnovia salieron desde septiembre de 2019 hasta junio de 2020 después de conocerse en la aplicación de citas Bumble, según documentos judiciales.

“La relación se volvió sexual casi de inmediato y Donald comenzó a decirle [a su exnovia] que tenía ciertos fetiches”, escribió la policía en la orden de arresto de Amick“. [La exnovia] declaró a las pocas semanas de comenzar su relación, Donald comenzó a exigir fotografías [de ella)] desnuda y durante el sexo y afirmó que le permitiría a Donald confiar [en ella] y fortalecer su relación. [Ella] dio su consentimiento para que se tomaran fotografías y videos de ella y Donald durante las relaciones sexuales”.

Pero eso no fue todo.

La fotografía “se intensificó hasta el punto de que Donald tomaba fotografías [de ella] desnuda durante las actividades cotidianas normales, como usar el baño, ducharse o conducir”, dijo la policía.

Donald Amick aparece en una foto de reserva de 2021. (PDLV/KLAS)

Rompió la relación en junio de 2020 y en octubre de 2020 descubrió que “Donald había difundido [cientos de] fotografías de ella desnuda, fotografías sexuales de ella e imágenes y videos de ella teniendo sexo con Donald a otras personas utilizando Kik, MeWe, Tumblr, Facebook, Snapchat, Google, Yahoo y Twitter”, dijo la policía.

También se enteró de que Amick estaba enviando mensajes a otras personas, afirmando ser una mujer llamada “Ashley”, dijo la policía.

En noviembre de 2020, la exnovia de Amick denunció sus acusaciones a la policía metropolitana de Las Vegas. Llegó “con una carpeta que compiló que contenía una gran cantidad de mensajes y fotografías y capturas de pantalla de videos sexuales que mostraban [sus] glúteos, vagina, ano y senos, que habían sido difundidos en varios sitios, aplicaciones, direcciones de correo electrónico y grupos foros de mensajería”, dijo la policía.

Antes del inicio de la investigación criminal, la exnovia de Amick había descubierto más de 100 fotos, dijo la policía. Como parte de su investigación, la policía dijo que descubrió 48 fotos íntimas donde su rostro era “fácilmente identificable”.

La exnovia de Amick compartió instantáneas de chats que encontró en sitios web de redes sociales que contenían imágenes íntimas de ella. Ella compartió las fotos con la policía. (CLAS)

Los investigadores presentaron órdenes de allanamiento ante las empresas de redes sociales y encontraron fotos y mensajes en varias cuentas que, según dijeron, pertenecían a Amick y que habían sido verificadas a través de correos electrónicos y números de teléfono registrados a su nombre, según documentos judiciales.

Solo en Facebook, la policía dijo que descubrió más de “14,000 imágenes que se habían difundido y más de 2,000 videos” de varias personas, incluidas más de 100 imágenes en las que la exnovia de Amick fue “identificada positivamente”, dijo la policía.

En su orden de arresto de Amick presentada en febrero de 2021, un investigador escribió que había “causa probable para arrestar a Donald por 48 cargos de difusión ilegal de imágenes íntimas de otra persona”. La orden especifica que si bien los investigadores “ubicaron [cientos] de imágenes desnudas o sexuales” de la exnovia de Amick, los 48 cargos se relacionan con “48 ocasiones separadas… con base en las imágenes [y] registros que se difunden” según la ley de pornografía vengativa.

“Había tantas cuentas, personas falsas que pretendía ser”, dijo la exnovia de Amick.

Una denuncia penal presentada en marzo de 2021 indica que Amick fue acusado de cinco cargos, no de 48 cargos, de difusión ilegal de una imagen íntima. Sin embargo, una denuncia enmendada presentada ante un tribunal de justicia en septiembre aumentó el número a 20 cargos.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri arrestó a Amick en abril de 2021 después de una parada de tráfico. Un policía revisó la información de Amick y encontró la orden de arresto en Las Vegas. Amick fue esposado y llevado a la cárcel, según indican los registros de la policía de Missouri.

La policía de Missouri se negó a revelar más detalles, incluido el video de la cámara corporal y una foto de reserva.

“El acusado solo obtiene libertad condicional y tengo el temor de que todas estas imágenes continúen siendo compartidas infinitas veces y tengan infinitas oportunidades para salir a la superficie nuevamente”. La exnovia de Donald Amick hablando en la corte durante la sentencia

En abril de 2021, el juez Joseph Sciscento otorgó la liberación de Amick del Centro de Detención del Condado de Clark sin tener que pagar la fianza. Le ordenó a Amick que no contactara a su ex novia.

“Obligar a Donald a permanecer en confinamiento previo al juicio a la luz de la pandemia de COVID-19 presenta un riesgo adicional innecesario e injustificado”, escribió el abogado de Amick, Kyle Cottner, en una declaración presentada ante el tribunal. “Si bien Donald actualmente no es residente de Nevada, tiene toda la intención de regresar para hacer todas y cada una de las apariciones necesarias en la corte”.

Cottner también señaló “dos casos pendientes de derecho familiar en Missouri” y el empleo de Amick.

Mientras esperaba sus apariciones en la corte, la ex novia de Amick dijo que recibió mensajes y llamadas telefónicas de extraños. Dijo que un mensaje provino de un servicio de acompañantes con sede en California que intentaba programar una reunión.

En septiembre de 2021, los fiscales presentaron una moción para llevar a Amick nuevamente a la cárcel y retenerlo con una fianza de $100,000 por violar las condiciones de su liberación. Los fiscales dijeron que Amick estaba usando sitios web de redes sociales solo un día después de que un juez le ordenara mantenerse alejado de las redes sociales. El juez rechazó la solicitud y ordenó a Amick, que permaneció en Missouri, que se mantuviera alejado de las redes sociales.

Amick renunció a su derecho a una audiencia preliminar y el caso pasó al Tribunal Judicial del Octavo Distrito en enero. En el cambio de la corte de justicia a la corte de distrito, los fiscales y el abogado de Amick llegaron a un acuerdo para acusarlo de un cargo de intento de difusión ilegal de una imagen íntima de otra persona, descartando todos los delitos graves.

El trato significaría una declaración de culpabilidad y no un juicio.

Amick aceptó la declaración de culpabilidad el 13 de enero y accedió a una sentencia de libertad condicional de un año. El acuerdo de culpabilidad también requiere que Amick se mantenga alejado de las redes sociales y no tenga contacto con su ex novia.

El juez Jerry Wiese sentenció formalmente a Amick según los términos del acuerdo el 12 de mayo. Debido a que el acuerdo se hizo entre ambas partes y no hubo espectro en la sentencia, Wiese no tuvo voz ni voto en el castigo.

“El acusado solo obtiene libertad condicional y tengo el temor de que todas estas imágenes se sigan compartiendo infinitas veces y tengan infinitas oportunidades de salir a la superficie nuevamente”, dijo la exnovia de Amick al tribunal antes de la sentencia.

Trabajando en la industria de servicios, teme estar sola en una habitación pequeña con un extraño.

“Hay tantas ocasiones en las que no quiero aceptar a un cliente masculino porque, ¿es la persona que me encontró y se acercó a mí? ¿Será este el momento?”. ella dijo.

La exnovia de Donald Amick pidió que se borrara su rostro porque teme que su reputación se arruine. Ella dijo que ella es la que realmente fue sentenciada, no él. (CLAS)

Nevada aprobó su ley de pornografía vengativa en 2015 como parte de un proyecto de ley general más amplio sobre delitos bajo el exfiscal general republicano Adam Laxalt. Laura Tucker, una vicefiscal general senior, testificó ante un comité legislativo sobre las disposiciones de la ley propuesta.

“El fiscal tendría que probar tras una duda razonable que la persona actuó con la intención de molestar, acosar, aterrorizar para alarmar a la persona que está en la foto”, dijo Tucker al comité en 2015.

La intención, según un documento de 2015 de la oficina del fiscal general, era convertir la violación de la ley en un delito grave de categoría C, que puede conllevar una sentencia de prisión de hasta 5 años y una multa de $10,000. En cambio, los legisladores convirtieron una violación en un delito grave de Categoría D, que conlleva una multa menor y una sentencia máxima de 4 años.

“Un delito grave de Categoría D no es automáticamente un delito de libertad condicional, lo que significa que debe haber tiempo real, tiempo en prisión asociado con esto”, dijo el Fiscal General Adjunto Mark Krueger.

La Oficina del Fiscal General de Nevada no tiene control sobre los acuerdos de culpabilidad de los fiscales o las sentencias de los jueces. La oficina ha emprendido sus propios procedimientos de pornografía de venganza, en particular el caso contra MyEx.com.

Trabajando con la Comisión Federal de Comercio, el estado cerró con éxito el sitio web de pornografía de venganza, donde las personas podían “[publicar] imágenes íntimas de personas, junto con su información personal, sin su consentimiento”, escribieron los funcionarios en un comunicado de prensa en 2018.

Donald Amick (de blanco) comparece ante el tribunal el 12 de mayo de 2022 para la sentencia. (CLAS)

Después de salir de la corte el 12 de mayo, Amick regresó a Missouri, dijo su exnovia.

“Solo he tenido pesadillas en las que he hablado con él”, dijo su exnovia.

Si bien Amick debe mantenerse alejado de las redes sociales, por ahora, su ex novia dijo que aunque no se le ordenó, ella también lo hará.

“Me he quedado completamente en silencio en las redes sociales porque me siento muy aprovechada”, dijo. “Me siento tan sucio por todo eso que simplemente no quiero ningún papel, así que prefiero ser invisible”.

KLAS contactó al juez Wiese sobre el resultado del caso. Un portavoz de la corte dijo que sería inapropiado que él comentara.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Clark rechazó una entrevista en cámara, pero dijo que había problemas con la evidencia en el caso y que, como en cualquier asunto penal, los fiscales podrían haber llevado el proceso ante un jurado y haber perdido.