LAGUNA WOODS, California, EE.UU. (AP) — Un hombre armado motivado por el odio contra Taiwán encadenó y cerró las puertas de una iglesia de California y escondió bombas incendiarias antesde disparar contra una reunión de feligreses taiwaneses, en su mayoría ancianos , matando a un hombre que lo derribó, dijeron las autoridades.

David Chou, de 68 años, de Las Vegas, un ciudadano estadounidense que, según las autoridades, creció en Taiwán, condujo hasta el condado de Orange el sábado y al día siguiente asistió a un almuerzo organizado por la Iglesia Presbiteriana de Taiwán Irvine, que adora en la Iglesia Presbiteriana de Ginebra en la comunidad de Bosques de Laguna. Aunque no conocía a nadie allí, pasó aproximadamente una hora mezclándose con unos 40 asistentes y luego ejecutó su complot, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa.

Encadenó las puertas y puso superpegamento en las cerraduras. Tenía dos pistolas de 9 mm, compradas legalmente hace años en Las Vegas, y tres bolsas que contenían, entre otras cosas, cuatro dispositivos incendiarios tipo cóctel Molotov y municiones adicionales. Abrió fuego y en el caos que siguió, el Dr. John Cheng, de 52 años, lo derribó, permitiendo que otros feligreses lo sometieran y lo ataron con cables de extensión.

Cheng murió y cinco personas resultaron heridas, la mayor 92. El sheriff Don Barnes calificó el heroísmo de Cheng como “una reunión del bien contra el mal” que probablemente salvó la vida “de más de docenas de personas”.

Chou fue fichado por sospecha de asesinato e intento de asesinato y encarcelado con una fianza de $ 1 millón. Se esperaba que compareciera ante un tribunal estatal el martes. No estaba claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre. También está en curso una investigación federal de delitos de odio.

Chou había trabajado como guardia de seguridad en Las Vegas, dijeron las autoridades.

No hubo noticias inmediatas sobre por qué Chou eligió apuntar a la iglesia en Laguna Woods, una pintoresca zona costera cuya población consiste principalmente en jubilados y está cerca de una gran comunidad cerrada.

Barnes dijo que el motivo del tiroteo fue el odio de Chou hacia Taiwán, que estaba documentado en notas escritas a mano que encontraron las autoridades. Aparentemente, la familia de Chou fue una de las muchas que fueron trasladadas por la fuerza de China continental a Taiwán en algún momento después de 1948, dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer.

Las relaciones entre los habitantes del continente obligados a huir de una toma de poder comunista y los taiwaneses nativos eran con frecuencia tensas cuando los recién llegados se apiñaban en los barrios marginales y las comunidades militares. Separados por el idioma y el estilo de vida, la intimidación y la confrontación fueron frecuentes cuando el presidente Chiang Kai-shek restringió estrictamente las libertades civiles bajo casi cuatro décadas de ley marcial.

La Iglesia Presbiteriana es la más prominente de las dominaciones cristianas en Taiwán y estuvo estrechamente identificada con el movimiento a favor de la democracia durante la era de la ley marcial y más tarde con la causa de la independencia de Taiwán.

Barnes se refirió a Chou como un inmigrante de China, pero la Agencia Central de Noticias de Taiwán dice que entrevistó a Louis M. Huang, director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Los Ángeles, y confirmó que Chou nació en Taiwán en 1953.

Barnes dijo que Chou actuó solo y “no se cree que esté asociado con ninguna iglesia específica o religión, y no hay una conexión directa con la iglesia o cualquier miembro de la iglesia que conozcamos”.

Balmore Orellana, un antiguo vecino, dijo que la vida de Chou se deshizo después de que su esposa lo dejara el año pasado. Antes, Chou había sido un hombre agradable que solía ser dueño del edificio de apartamentos de Las Vegas donde vivía hasta que lo desalojaron en febrero, dijo Orellana a The Associated Press.

Los registros mostraron que la propiedad de cuatro unidades se vendió en octubre pasado por poco más de $500,000. Orellana dijo que la esposa de Chou usó el dinero de la venta para mudarse a Taiwán.

Antes de que Orellana se mudara hace unos cinco años, Chou recibió una lesión en la cabeza y otras lesiones graves en un ataque de un inquilino, dijo el vecino. Más recientemente, su salud mental se deterioró y el verano pasado se disparó un arma dentro del apartamento de Chou y la bala entró en el apartamento de Orellana, aunque nadie resultó herido, dijo Orellana.

Los informes policiales sobre el asalto y el tiroteo no estuvieron disponibles de inmediato el lunes.

Las tensiones entre China y Taiwán están en su punto más alto en décadas, con Beijing intensificando su hostigamiento militar al volar aviones de combate hacia la isla autónoma. China no ha descartado la fuerza para reunificarse con Taiwán, que se separó del continente durante una guerra civil en 1949.

El principal representante de Taiwán en los EE. UU., Bi-khim Hsiao, ofreció sus condolencias a las familias del tiroteo en Twitter.

“Me uno a las familias de las víctimas y las comunidades estadounidenses de Taiwán en el dolor y rezo por la pronta recuperación de los sobrevivientes heridos”, escribió Hsiao el domingo.

El portavoz de la embajada china, Liu Pengyu, dijo a la AP por correo electrónico que el gobierno chino ha “condenado constantemente los incidentes de violencia. Expresamos nuestras condolencias a las víctimas y nuestro más sincero pésame a las familias en duelo y a los heridos”.

Entre los heridos por disparos había una mujer de 86 años y cuatro hombres de 66, 75, 82 y 92 años, dijo el departamento del alguacil. Las autoridades dijeron el lunes que dos de los heridos estaban en buenas condiciones, dos en condición estable y el estado del quinto paciente era indeterminado.

Jerry Chen, miembro de la iglesia desde hace mucho tiempo, dijo que un grupo de unos 40 feligreses se habían reunido en el salón de compañerismo para un almuerzo después de un servicio matutino para dar la bienvenida a su expastor Billy Chang, un miembro amado y respetado de la comunidad que había servido a la iglesia durante 20 años. Chang regresó a Taiwán hace dos años. Esta fue su primera vez en Estados Unidos, dijo Chen.

Todos acababan de almorzar y se estaban tomando fotos con Chang cuando Chen entró en la cocina. Fue entonces cuando escuchó los disparos.

Barnes dijo que Cheng, un médico de medicina deportiva al que le sobreviven una esposa y dos hijos, cargó contra el tirador e intentó desarmarlo, permitiendo que otros intervinieran. Chang golpeó al pistolero en la cabeza con una silla antes de que otros feligreses lo sometieran.

“Les diré que la maldad estaba en esa iglesia”, dijo Spitzer, quien agregó que Chou tenía “un sesgo absoluto” contra Taiwán y su gente.

El tiroteo se produjo un día después de que un hombre de 18 años matara a tiros a 10 personas en un supermercado en Buffalo, Nueva York , en un alboroto racista en el que el hombre armado blanco supuestamente apuntó a un supermercado en un barrio predominantemente negro.

___

Los periodistas de Associated Press John Antczak en Los Ángeles, Ken Ritter en Las Vegas y Ellen Knickmeyer en Washington contribuyeron a esta historia. La investigadora de noticias Rhonda Shafner contribuyó desde Nueva York.

___

La cobertura religiosa de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es el único responsable de este contenido.