PLAINWELL, Michigan ( WOOD ) — Un hombre de Michigan dice que está vivo gracias a los cinco órganos que recibió de un solo donante, a través de un procedimiento de trasplante inusual.

Una foto de Lindsey, donante de órganos. Dominick Anastasia dijo que le está agradecido todos los días. (Cortesía Dominick Anastasia)

Dominick Anastasia, un hombre de 40 años de Plainwell, recibió un trasplante multivisceral en agosto de 2020 y dice que está agradecido por su donante todos los días.

“Su nombre era Lindsey y tenía 29 años”, dijo.

Anastasia fue diagnosticado con pancreatitis en 2016 después de tener complicaciones durante un procedimiento en sus intestinos.

“Me desperté con el peor dolor que había sentido en mi vida y supe al instante que algo no estaba bien”, dijo Anastasia.

Vio a una serie de médicos en varios hospitales antes de ser enviado a la Universidad de Indiana en Indianápolis, el hospital más cercano que podría realizar el procedimiento para reemplazar cinco de sus órganos. Fue puesto en la lista de espera de órganos en julio de 2020 y recibió las donaciones de órganos un mes después.

“Es un trasplante simultáneo en el que te hacen el hígado, el páncreas, el estómago y luego los intestinos delgado y grueso”, dijo Anastasia.

Ha estado en contacto con la madre de su donante, quien dijo que Lindsey salvó cinco vidas.

“Cuando me comuniqué con su familia. Les había expresado lo agradecida que estoy por el regalo de su hija”, dijo Anastasia. “No estaría aquí sin ella”.

Anastasia dijo que aunque ha tenido complicaciones que superar, el trasplante le ha dado una nueva vida.

Fotos sin fecha de Dominick Anastasia. (Cortesía Dominick Anastasia)

“Recuperé mi salud. He podido hacer las cosas que no podía hacer con mis hijos antes de la cirugía. A mis hijos les gusta salir y lanzar la pelota. Les gusta jugar baloncesto y yo no tenía la fuerza para hacer estas cosas”, dijo Anastasia.

Abril es el Mes Nacional de Donar Vida y Anastasia quiere que otros consideren dar el regalo de la vida. Espera que otros decidan convertirse en donantes de órganos sabiendo el impacto que puede tener la decisión.

“Hay tantas personas que mueren todos los días esperando un trasplante de órganos. Se lo recomendaría a cualquiera: Regístrese por favor, conviértase en donante de órganos porque hace la diferencia”, dijo Anastasia.

Dominick Anastasia, de 40 años, sostiene una foto de Lindsey, donante de órganos. Él atribuye su vida a los cinco órganos que recibió de ella.

Solo alrededor de 200 trasplantes multiviscerales se realizan a nivel mundial cada año.

Para saber cómo donar, visite el sitio web de Gift of Life Michigan.