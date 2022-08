INDIANAPOLIS (AP) — La policía de Indianápolis arrestó a un hombre el martes en relación con un tiroteo durante el fin de semana que dejó un soldado holandés muerto y dos heridos.

Shamar Duncan, de 22 años, de Indianápolis, fue arrestado por un cargo preliminar de asesinato, dijo el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis.

Duncan estaba detenido en la cárcel y no será elegible para salir de la cárcel mientras la Oficina del Fiscal del Condado de Marion revisa el caso, dijo la policía.

El arresto de Duncan no apareció en los registros judiciales en línea y no estaba claro si tiene un abogado que pueda comentar sobre el caso.

Un miembro de 26 años del Cuerpo de Comando holandés, identificado por las autoridades estadounidenses como Simmie Poetsema, murió a causa de sus heridas “rodeado de familiares y colegas”, dijo el lunes el Ministerio de Defensa holandés en un comunicado.

El tiroteo ocurrió el sábado en el centro de Indianápolis.

“Los detectives de IMPD quieren agradecer a los miembros de la comunidad por su cooperación durante esta investigación”, dijo Shane Foley, portavoz de IMPD. “Durante la investigación, varias personas hablaron con los detectives y les proporcionaron un video relacionado con la investigación”.

Una entrada al Centro de Capacitación Urbana de Muscatatuck está cerrada en Butlerville, Indiana, el lunes 29 de agosto de 2022. Tres miembros del Cuerpo de Comando Holandés, que estaban entrenando en el centro, recibieron disparos afuera de su hotel en el centro de Indianápolis la madrugada del sábado. . El Ministerio de Defensa holandés dice que uno ha muerto. (Foto AP/Michael Conroy)

La ministra de Defensa holandesa, Kajsa Ollongren, expresó su preocupación el martes por la violencia armada en los Estados Unidos después del tiroteo.

“Hacemos muchas capacitaciones de nuestros militares en los Estados Unidos, y realmente no esperamos que esto suceda. Así que es muy, muy preocupante para nosotros”. Ollongren dijo a The Associated Press en una reunión de ministros de defensa de la Unión Europea en Praga.

Poetsema y los otros dos soldados recibieron disparos después de lo que la policía de Indianápolis cree que fue un disturbio afuera del hotel donde se alojaban alrededor de las 3:30 am del sábado cerca de varios bares y clubes nocturnos del centro, dijeron las autoridades. Los soldados estaban en Estados Unidos para ejercicios de entrenamiento en una base militar del sur de Indiana .

El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, dijo el lunes que los soldados habían regresado al hotel después de una “pelea” en un bar y estaban afuera cuando se escucharon los disparos de lo que llamó “un tiroteo desde un vehículo”.

La policía de Indianápolis se negó a confirmar el relato de Hogsett el martes o dar más información sobre las circunstancias o la investigación del tiroteo.

Ollongren se negó a comentar sobre el tiroteo mientras continúan las investigaciones. Ella dijo que hay “buen contacto” entre la policía militar holandesa y las autoridades en Indianápolis.

“Hemos leído cosas en los medios, hemos escuchado lo que dijo el alcalde, pero sentimos que es muy importante tener una investigación realmente exhaustiva. Así que estamos esperando eso hasta que comentemos lo que realmente sucedió”, dijo.

El Hampton Inn fotografiado el lunes 29 de agosto de 2022 en Indianápolis. Tres miembros del Cuerpo de Comando Holandés, que estaban entrenando en un centro, recibieron disparos afuera del hotel en el centro de Indianápolis la madrugada del sábado. El Ministerio de Defensa holandés dice que uno ha muerto. (Foto AP/Darron Cummings)

Ollongren dijo que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, la contactó el lunes “para expresarle sus pesares y sus condolencias”.

Hogsett dijo que creía que el área del centro de la ciudad era segura y que los funcionarios de la ciudad estaban trabajando para reducir la violencia.

“Con demasiada frecuencia, no solo en Indianápolis, la resolución de conflictos se ha convertido en personas que sacan armas y se disparan unos a otros”, dijo Hogsett.